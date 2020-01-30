«Верните наши деньги!» Новая версия Warcraft III оказалась хуже оригинала 2002 года

Вчера состоялся один из первых игровых релизов 2020 года. Компания Blizzard выпустила обновлённую версию легендарной стратегии Warcraft III, которая остаётся актуальной даже через 18 лет после выхода. Авторы Reforged обещали поклонникам игры обновлённую графику, расширенные возможности для редактирования и несколько крутых фишек.

Однако уже через несколько часов после релиза страницу Warcraft III: Reforged на сервисе Metacritic наполнили сотни отрицательных отзывов. Сейчас пользовательская оценка игры составляет 1.4/10, а геймеры требуют у разработчиков вернуть деньги за покупку. На форумах даже появилась подробная инструкция, как сделать это максимально быстро.



Многим показалось, что ремастер каким-то странным образом выглядит ещё хуже, чем оригинальная игра – напоминаем, Warcraft III вышел в 2002 году. И если с этим обвинением ещё можно поспорить (можете оценить разницу ниже), то совершенно ясно другое. Обещанное затенение построек, катсцены и другие графические фишки, показанные в трейлере 2018 года, Blizzard так и не добавили.

Не повезло и авторам пользовательских режимов. Права на кастомки, всегда популярные в Warcraft III, теперь полностью принадлежат разработчикам из компании Blizzard. Видимо, в памяти боссов студии ещё свежи воспоминания о том, как десять лет назад Valve переманили к себе авторов DotA и сделали одну из самых популярных игр 2010-х. Только редакторам кастомных карт вряд ли от этого легче – в теории Blizzard могут в любой момент забрать то, над чем вы работали несколько месяцев.

Многочисленные баги тоже никуда не исчезли – многим геймерам даже показалось, что ошибок в игре стало только больше. А ведь авторы Warcraft III даже перенесли релиз на месяц. Первоначально Reforged должен был выйти в декабре, но тогда авторы извинились и взяли дополнительный месяц на исправление ошибок. Не помогло.

Одна из главных причин провала была раскрыта уже после релиза. Как оказалось, большую часть работы над игрой Blizzard предпочли передать студии Lemon Sky. Компания-аутсорсер занималась анимацией, концепт-артом и программной частью новой версии Warcraft III – решение доверить ремастер кому-то другому, как видим, оказалось провальным. Пользователи его тоже не одобрили.

Многие посчитали, что Blizzard просто захотели заработать на фанатах серии, не приложив к этому никаких усилий. Как ни печально признавать, это близко к правде. Да, в Reforged достаточно неплохая кампания, у игры есть будущее в киберспорте. Да, поклонники оригинала восприняли бы в штыки почти любые изменения. Но то, что выкатили Blizzard – за гранью понимания большинства геймеров.



После первой волны критики в адрес игры разработчики пошли в контратаку с помощью рекламных стримов, баннеров и иных способов продвижения игры. Впрочем, пока это лишь готовит новое пятно на репутации студии. Это далеко не первый провал Blizzard за последние годы, и чёрная полоса для компании, видимо, продолжается. Далеко не факт, что теперь фанаты будут готовы выложить деньги по первому зову.