«Это грязная игра». Virtus.pro бесплатно забрала капитана у главных конкурентов

Несколько часов назад на YouTube-канале украинского клуба Natus Vincere вышло откровенное интервью руководителя команды Евгения Золотарёва. Он подтвердил слухи о том, что капитан состава по Dota 2 Бакыт Zayac Эмилжанов покинул клуб ради перехода в российскую Virtus.pro – причём сделал это не самым честным образом.

По словам Золотарёва, на собрании команды после мейджора в Лейпциге (NAVI заняли на нём 9-12 место) было принято общее решение сохранить состав, которое поддержал в том числе и капитан. Однако на следующее утро Эмилжанов позвонил ему и попросил трансфер в Virtus.pro, а после разговора и вовсе уехал из расположения команды.



«Я тогда сказал, что такие решения мы быстро принимать не будем, предложил подумать еще пару дней. На этом мы попрощались. С игроком пробовали поговорить тренер Андрей Mag Чипенко и Павел 9pasha Хвастунов. Ничего не помогло – Бакыт сказал, что уходит из команды. Ушёл из практис-рума, выселился из отеля и уехал».

Прямые переговоры с новым руководитем Virtus.pro (с января клуб возглавляет Сергей Гламазда) вскоре зашли в тупик. Несмотря на то, что NAVI уже точно потеряли капитана, отдавать W_Zayac прямым конкурентам за две недели до квалификаций на мэйджор «рождённые побеждать» не собирались. Золотарёв решил перевести игрока в запас и отложить трансфер.



«Наша позиция в том, что Бакыт поступил непорядочно – прежде всего, к тиммейтам. Буквально за день за этого игроки обсуждали будущее NAVI, и к такому развитию ситуации не было никаких предпосылок. За такие поступки должны быть последствия. Это в интересах киберспорта, чтобы в будущем мы избегали такого хаоса», вспоминает Евгений Золотарёв свои аргументы в разговоре с менеджером Virtus.pro.

Чуть позже оказалось, что на этом попытки «медведей» заполучить сильного игрока здесь и сейчас не закончились. На следующий день Эмилжанов (как утверждает руководитель NAVI, явно с чьей-то помощью) нашёл в своем контракте пункт, по которому должен был письменно уведомить клуб о продлении ещё в ноябре. А поскольку этого не сделал, то может переходить, куда захочет.

Произошедшее стало возможным благодаря ошибке менеджера Natus Vincere – такого пункта ранее клуб в контракты игроков не добавлял, и о письменном уведомлении просто забыли. Такие соглашения в целом пока остаются формальностью, потому с юридической стороны детально контракты рассматривают очень редко. Случай с Zayac – не первый, хотя, пожалуй, самый громкий.

Что касается NAVI, то руководство приняло решение не применять санкции к допустившему ошибку юристу и опытному менеджеру Игорю Сидоренко, который работает в клубе около восьми лет. В суд Natus Vincere обращаться тоже не будет из-за слабой юридической позиции.



«Мы могли не выносить эту историю на публику и закрыть историю трансфером, но это была бы сделка с совестью. Пусть игрок будет свободным агентом, и Virtus.pro могут его подписать. При личной встрече я высказал Сергею своё мнение о том, насколько грязно они ведут переговоры. Так начинать свой путь в киберспорте не стоит», заключил Золотарёв в своём видеокомментарии.



Видимо, оглаской ситуации дело и ограничится. Экс-капитан NAVI со дня на день должен появиться в составе Virtus.pro без какой-либо компенсации, а «рождённые побеждать» в экстренном порядке пригласили на его место Семёна Slayer Кривулю. Насколько первым поможет новый игрок и как вторые справятся с таким ударом, мы узнаем уже скоро. Отборочные на ESL One Los Angeles стартуют 9 февраля.