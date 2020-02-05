Худшая игра в мире. Фанаты разнесли Warcraft III: Reforged

С момента выхода обновлённой версии Warcraft III прошла неделя, а шум вокруг неё до сих пор не утих. Геймеров можно понять: авторы в течение двух лет обещали им любимую стратегию из детства, приправленную красивой графикой, новыми возможностями и перспективами в киберспорте.

На выходе получилась откровенная халтура, которой Blizzard даже не занимались сами – выяснилось, что большую часть Reforged элементов делала компания на аутсорсе. В игре, которая просто является обновлённой версией стратегии начала 2000-х, нашли сотни багов. И не нашли около половины тех фишек, которыми хвалились разработчики на презентациях.



Да, для такой корпорации, как Blizzard, обиженный геймер обычно не выглядит опасностью. Такое и раньше бывало со студией. Из последнего можно вспомнить дисквалификацию киберспортсмена из Гонконга за политические лозунги, которую раскритиковали даже политики и крупные СМИ.

Глупая выходка игрока после матча. Зачем он нацепил противогаз? Потерял кучу денег и опасается не только за карьеру, но и за свою жизнь.

Чуть дальше в списке чёрных пятен на когда-то белоснежной репутации – мобильная ММО вместо новой части Diablo или провал HoTS, на выбор. За последние годы все привыкли к косякам Blizzard. Но простить издевательства над любимой игрой огромная фанатская база Warcraft III уже не смогла.

Геймеры уже давно поняли, что хороший удар по репутации оплошавших разрабов – занижение оценок игры на популярных сервисах вроде Metacritic. Обычно дело доходит до тройки или четверки по десятибалльной, что для любого ААА-проекта уже катастрофа. В этот раз всё намного хуже, новый Warcraft III получил 0.5/10 и последнее место в рейтинге. Хуже в этом мире, по мнению игроков, нет ни одной игры.



Наверное, если смотреть на Warcraft III: Reforged объективно, это не самая плохая компьютерная игра в истории. Пусть даже в ней нет рейтинговой системы, турниров, кат-сцен, кастомных кампаний и ещё массы возможностей, графика не соответствует заявленной, а все созданные вами карты и режимы автоматически принадлежат Blizzard. Но понять недовольство игроков, которые перегнули палку, всё ещё возможно.

«Верните наши деньги!» Новая версия Warcraft III оказалась хуже оригинала 2002 года Ужасная графика, сотни багов и наплевательское отношение к игрокам. Геймеры разочарованы релизом Warcraft III: Reforged.

Кажется, весь интернет только и делает, что уничтожает новый Warcraft III. Куча сообщений на игровых форумах – от мемов до душераздирающих стен текста от преданных фанатов оригинала. Призывы вернуть потраченные на игру деньги, бойкот продуктов Blizzard в целом. Кто-то даже сделал шуточный сайт, очень похожий на оригинальный. Вместо преимуществ, описанных разрабами, – язвительные замечания.

Сейчас Blizzard прикладывает все усилия, чтобы сохранить остатки репутации. Вернуть деньги (Reforged, напомним, стоит 1300 рублей) теперь можно за несколько минут с помощью специальной формы. Разработчики также извинились за неоправданные ожидания и пообещали вскоре выпустить патч с исправлением ошибок, а также добавить список лучших игроков и кланы.



Однако пастуха уже никто не слышит. Под постами с извинениями, обещаниями всё исправить и анонсом вечеринки, посвящённой новой игре (даже в новостях с другими анонсами Blizzard), все те же сотни комментарии с критикой и даже злобой. Теперь, чтобы вернуть хотя бы часть доверия игрового сообщества, работникам компании нужно перестать болтать и показать, что они ещё умеют делать хорошие игры.