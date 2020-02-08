Киберспортивная НХЛ вернётся уже сегодня. Но у Overwatch League большие проблемы

По мнению игроков и кастеров, лига может умереть в самое ближайшее время. Сделать виртуальный аналог НХЛ и НБА у Blizzard пока не вышло.

Сегодня стартует регулярный сезон Overwatch League по одноимённому шутеру в формате 6х6. Три года назад разработчикам из компании Blizzard удалось за счёт нового формата реанимировать профессиональную сцену: коммерческие турниры заменила главная лига, проект которой был скопирован с американских спортивных лиг типа НБА и НХЛ.

Однако перед стартом третьего сезона организаторы вновь испытывают ряд серьёзных проблем, которые ставят под сомнение будущее лиги. В OWL на свой страх и риск вложились многие опытные инвесторы и спортивные функционеры, и пока далеко не всех устраивает то, что показывают статистические выкладки с двух первых сезонов. Миллионные инвестиции даже в будущем могут не оправдаться.

При этом предпосылок для улучшения ситуации пока нет. Интерес к новому формату сразу после запуска лиги позволил установить рекорд – 437 тысяч человек одновременно. Это немало для старта, но за два последующих года улучшить результат так и не удалось. А ведь предполагалось, что виртуальные соревнования в перспективе смогут привлечь не меньше людей, чем хоккей или баскетбол.

Если финал первого сезона между Philadelphia Fusion и London Spitfire смотрели в среднем 300 000 человек, то показатели главного матча в 2019 году (San Francisco Shock – Vancouver Titans) упали на 15%. В этом году трансляции Overwatch League и вовсе переезжают с самого популярного сайта киберспортивных трансляций Twitch, что может резко уменьшить число зрителей в Сети.

Контракт Blizzard и Google (теперь лигу будет эксклюзивно показывать YouTube) наверняка принёс игроделам кругленькую сумму. Кроме того, компании работают над дополнительными фишками, которые должны заинтересовать зрителей. Но пока этого не случилось, OWL будет постепенно терять аудиторию и доход с рекламы.

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Экс-игрок «Атланты» Даниэль dafran Франческа с сожалением отмечает, что Лига может полностью умереть после ухода с Twitch. «Я думаю, что шансы действительно велики. Когда я подразумеваю смерть, я имею ввиду 50 тысяч зрителей», уточнил стример. Примерно столько же можно увидеть на региональных турнирах по Dota 2 или CS:GO, организация которых обходится в десятки раз дешевле.

Кроме того, с этого сезона команды будут проводить домашние матчи в своих городах. Да, это хорошая возможность привлечь оффлайн-аудиторию. Но если выйти в плюс за счёт билетов и атрибутики не удастся, затраты на постоянные перелёты серьёзно ударят по кошельку. А ведь география лиги, в отличие от НХЛ, не ограничивается США и Канадой – участие в OWL принимают коллективы из Лондона, Парижа, Сеула и Шанхая.

Кстати, у последних уже возникла ещё одна непредвиденная проблема. «Драконы» вместе с двумя другими китайскими командами остались без домашних матчей из-за вспышки коронавируса, и теперь совершенно неясно, куда получится перенести игры. Серия в Шанхае должна была стартовать 15 февраля. Теперь нужно думать, как минимизировать потери.

Не по душе постоянные переезды и комментаторам. Крис Пакетт заявил, что отклонил предложение работы от OWL, поскольку хочет оставаться с семьёй в Нью-Йорке. Из-за этих и других разногласий с организаторами в этом сезоне мы не увидим также четырёх его коллег. Некоторые из них отмечают, что Overwatch League всё дальше отдаляется от спорта, одновременно приближаясь к шоу.

Наконец, сейчас Blizzard просто не до Лиги. Разработчики готовят к выходу Overwatch 2 и несколько других проектов, а OWL предстоит ещё сезон ехать на ободах. Игроки жалуются на невыплату призовых и уходят в другие дисциплины. Команды теряют деньги и к третьему сезону так и не научились зарабатывать на Overwatch. Но предпосылок к решению накопившихся проблем в ближайшее время пока нет.

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Список участников третьего сезона OWL. В этот раз — ни одной новой команды.

Как бы то ни было, первые матчи уже сегодня пройдут в Нью-Йорке и Арлингтоне. В этом сезоне игры будут проводиться лишь в субботу и воскресенье, по четыре игры каждый день. Регулярный сезон вновь закончится в августе, а сильнейшие команды разыграют основной призовой фонд в плей-офф осенью.

Расписание первой недели Overwatch League 2020:

Hammerstein Ballroom, Нью-Йорк:

8 декабря, 21:00. Paris Eternal – Toronto Defiant

8 декабря, 23:00. New York Excelsior – London Spitfire

9 декабря, 21:00. Paris Eternal – London Spitfire

9 декабря, 23:00. New York Excelsior – Boston Uprising

Esports Stadium Arlington, Арлингтон:

9 декабря, 1:00. Vancouver Titans – Toronto Defiant

9 декабря, 3:00. Dallas Fuel – London Spitfire

10 декабря, 1:00. Vancouver Titans – London Spitfire

10 декабря, 3:00. Dallas Fuel – Boston Uprising