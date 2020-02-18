«Съем своё дерьмо в эфире, если это не так». Чемпион мира обвинил команду в сдаче матча

В киберспортивном сообществе разгорается довольно серьёзный скандал. Во втором сете матча региональной квалификации на StarLadder Minor по Dota 2 между NewBee и Avengerls произошло что-то невероятное. Avengerls уверенно шли к победе в серии, но после 20-й минуты начали совершать необъяснимые ошибки и за 10 минут растеряли всё своё преимущество. После чего команда быстро проиграла.

Комментатор Роман CaspeRRR Лепёхин после игры отметил, что не видел такого даже в матчах полупрофессиональных команд – настолько странным было то, что произошло в решающей части партии. Игроки Avengerls, владея преимуществом, не стремились разрушить строения соперника, а в сражениях не использовали способности и будто специально пытались проиграть.

Наблюдавшие за матчем китайские специалисты сразу после матча отметились громкими заявлениями. Тренер EHOME и чемпион мира в составе Newbee Чжан xiao8 Нин, который комментировал игру на личной трансляции, обвинил команду в договорняке и был настолько возмущён произошедшим, что не смог сдержать эмоций.



«Что это? Что они сделали? Если этот матч не договорной, я просто съем своё дерьмо на стриме. Так проиграть невозможно, я не верю в это», — не сдерживал эмоций Чжан, просматривая самые неоднозначные моменты матча.

Чуть позже к обвинениям в адрес Avengerls присоединились не менее легендарный игрок и комментатор Чэн Zhou Яо, а также ряд англоязычных специалистов. Затем матч подробно разобрал на своём стриме самый известный российский аналитик Ярослав NS Кузнецов – он также нашёл достаточно странных моментов в действиях игроков…



«Теперь [посмотрев очередной момент] я понял, о чём говорили люди. Экскременты есть не стану, но это уже совсем… Если в предыдущих моментах команду можно было оправдать, то сейчас это просто ******. Человеку просто всё равно, как закончится эта игра, он не хочет выиграть», — заключил Кузнецов, разбирая одно из последних сражений второго сета.

Против Avengerls в данной ситуации играет ещё и сомнительная репутация игроков. На профессиональной сцене они знакомы немногим, зато успели запомниться китайским фанатам бустингом и продажей аккаунтов. Победа давала ноунеймам шанс засветиться на международной арене, но по итогу оказались они в центре скандала.



К слову, подобные команды в Китае крайне часто занимаются договорными матчами. Когда в игре тебя представляет только ник, это очень просто – даже если кого-то поймают, достаточно просто сменить имя в игре и название команды. Для Поднебесной это огромная проблема, решение которой найти не удаётся уже несколько лет. Даже профессиональная ассоциация ничем не может помочь.

Официальные стороны – команды и организаторы чемпионата StarLadder Minor – пока ситуацию не прокомментировали. Китайские отборочные продолжаются по графику: Newbee выиграли третий сет (кстати, там команда тоже отыграла значительное отставание по счёту и графикам) и стали на шаг ближе к путёвке в Киев, а Avengerls проиграли второй матч против Keen и вылетели с квалификации.



Однако внутреннее разбирательство продолжается. Ряд букмекерских контор инициировали проверку матча, информацию также передали разработчикам Dota 2. Видимо, эта история ещё не закончена, хотя наказать игроков в случае подтверждения подозрений xiao8 и NS будет очень сложно.