Авторы Fortnite оставляют загадочные сообщения по всему миру. Ещё одно нашли в Москве

Авторы Fortnite уже успели доказать, что не просто сделали весёлую компьютерную игру с мультяшной графикой и геймплеем для игроков любого уровня. Именно за счёт постоянных нововведений «королевская битва» продолжает оставаться популярной. Новый год, выход ожидаемого фильма, 80-летие Бэтмена – для авторов из Epic Games всё это возможность добавить в игру что-то новое и необычное.

Теперь разработчики Fortnite готовят новый ивент. Причём объявить об этом игрокам решили не самым обычным образом: на днях в разных городах мира появились необычные постеры с названием игры и отпечатком ладони. Единственной подсказкой для геймеров стал номер телефона, указанный внизу. Оказалось, что если позвонить по нему, можно услышать короткое сообщение.

Сообщения в разных странах отличались друг от друга и были записаны на соответствующем языке. Например, игроки в Бразилии услышали от автоответчика «Да, сэр. Агенты уже вызваны. Карта для доступа к сейфу получена» на испанском. Небольшие реплики также появились в Австралии и США, Японии и Польше, постепенно составляя небольшую историю.

Если соединить все цитаты, получится небольшая история радиосообщений между агентами и центром – но очевидного ответа, как это связано с приближающимся крупным обновлением, всё ещё нет. Пока игроки строят теории, авторы оставляют новые послания. Сегодня, например, баннеры Fortnite можно было найти на улицах Москвы.



Позвонив по новому номеру, можно было услышать сообщение: «Специалист по взрывчатке, не атаковать! Цель миссии изменена. Возвращайтесь в убежище». Затем раздаётся звук, похожий на мяуканье кошки. Такие же несколько дней назад уже обнаружили в файлах игры.



Ещё один удивительный момент позволила обнаружить спектрограмма аудиосообщения. При её расшифровке получается вполне понятный рисунок, который ещё раз намекает на роль кошек в новом обновлении Fortnite.



К разгадке тайны ивента Agent Meowscles всё это игроков вряд ли приблизило, но сама идея с тизерами в разным городах приводит геймеров в восторг. Искать и разгадывать подсказки повсюду любят многие: например, следы грядущих изменений частенько обнаруживают в файлах или сайтах той или иной игры.

Заниматься таким, а затем строить теории на форумах бывает даже интереснее, чем сами ивенты. Будут ли это новые участники игрового процесса в лице кошек, а золото (основной цвет на сайте и постерах) станет четвёртым ресурсом? Узнаем это, видимо, 20 февраля – такая дата без пояснений появилась в углу тизера-картинки. А пока можно и дальше пытаться раскрыть секрет.



Epic Games используют интерес сообщества по полной, добавляя огромное количество интерактивных элементов в новую, ещё не анонсированную часть Fortnite. Невероятная идея с пасхалками по всей планете уже привлекла к ивенту огромное количество игроков. Такого, кажется, ещё не было во всей индустрии развлечений.