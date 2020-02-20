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Александра twenty3 Тимонина — стример и профессиональный игрок в CS:GO

Александра twenty3 Тимонина
София Михайлова
В свои 19 стреляет лучше парней. Новая звезда европейского CS:GO Александра Тимонина
Прекрасная девушка с ником twenty3 начала карьеру всего год назад. Теперь её считают одной из самых перспективных в мире.
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Ещё совсем недавно никнейм twenty3 ничего не говорил любителям женского CS:GO как в России, так и в мире. Однако для Александры Тимониной 2019 год стал настоящим прорывом — девушка успела попробовать свои силы в нескольких серьёзных командах, а сейчас играет вместе с лучшими снайперами Европы.

Первым серьёзным опытом на профессиональной сцене для 19-летней киберспортсменки стала российская команда Monolith Gaming. Организация подписала перспективную пятерку перед крупным турниром Copenhagen Games, куда команда отправлялась в роли тёмной лошадки.

В Дании twenty3 и Ко смогли дойти до четвертьфинала, выиграв пять матчей из семи. В проигранной серии против Dignitas лишь Александра показала положительную статистику K-D (38-34) и стабильно держалась в топе в остальных играх.

Фото: HLTV

Фото: vk.com/twentycs

После роспуска состава Саша продолжала личные тренировки, а также попробовала свои силы в «Бешикташе» вместе с другой россиянкой Анастасией kr4sylya Хлобыстиной. Пусть высокий результат команда показать не смогла, но среди звёзд европейского CS:GO неопытная девушка не затерялась.

Фото: vk.com/twentycs

Специалисты неоднократно отмечали, что twenty3 выглядит одной из самых перспективных киберспортсменок и наверняка покажет себя в 2020 году. А ещё Александра успевает вести личные трансляции на Twitch, на которых общается со зрителями.

В январе 2020 стало известно, что экс-состав Copenhagen Flames (одна из лучших команд мира) пригласила к себе Александру. Сейчас коллектив Assassins продолжает тренировки и подготовку к очередному крупному чемпионату. Пожелаем Саше и её команде удачи!

Фото: HLTV

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/twenty3cs

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