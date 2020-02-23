«Будет нешуточная борьба за чемпионство». Чего ждать от нового сезона Континентальной лиги

На этих выходных проходят первые матчи регулярного сезона Континентальной лиги по League of Legends. Восемь СНГ-коллективов на протяжении двух месяцев будут разыгрывать места в плей-офф по круговой системе, а затем определят чемпиона и участников международного турнира MSI.

В этом сезоне главная русскоязычная лига получила обновлённую айдентику и ряд нововведений. Место Vaevictis Esports в весеннем сплите заняли новички из CrowCrowd, а все матчи (за исключением гранд-финала) скорее всего, будут перенесены в онлайн-формат.

В остальном всё привычно. Команды проведут по два матча против каждого соперника, регулярный сезон продлится семь недель – эфир стартует каждую субботу и воскресенье в 16:00. 12 апреля определятся четыре участника плей-офф, которые и разыграют чемпионский титул вместе с путёвкой на Mid-Season Invitational, а также львиную долю призового фонда в размере пяти миллионов рублей.



Комментатор LCL Никита Nick Coldstar Морозов отмечает, что основных претендентов на чемпионство два – это действующий чемпион в лице Unicorns of Love и Gambit Esports.

«UOL выглядят бесспорным фаворитом, но Gambit дышат им в затылок. Между этими коллективами будет нешуточная борьба, впрочем, как и прошлым летом. Оставляю крошечный шанс, что сплит могут взять EPG и совсем микроскопический наношанс, что любая другая команда», – отмечает специалист.



Unicorns of Love в межсезонье усилились ещё двумя игроками чемпионского состава Vega Squadron. Летом в организации уже оказались три действующих победителя LCL, а теперь пятёрка полностью воссоединилась под новым именем. Возможно, это верное решение, которое приведёт клуб к второму титулу подряд. Помешать сильнее других могут разве что Gambit, которые подписали двух легионеров из Дании.

«Это серьезное усиление для команды», – рассуждает Nick Coldstar. «Думаю, что Sencux может дать Gambit то, чего не мог дать Kira прошлым летом. У меня есть предположение, что игра будет строиться вокруг него и, более того, этот мидер будет сам строить игру вокруг себя. Создавать давление и активно работать по карте.



Что касается Doxy, это ещё один сильный легионер, который очень давно играет в СНГ и часто занимает высокие места. Он неоднократно становился вице-чемпионом, а вместе с Virtus pro весной 2017 взял кубок, поэтому он точно будет достойным усилением для коллектива».

Любопытно будет также последить за новичками лиги – CrowCrowd. Наш эксперт уверен, что организации удалось собрать довольно перспективный состав, который будет прогрессировать быстрее остальных и при удачных обстоятельствах может пройти в плей-офф. Изначально претендентами на топ-4 выглядят EPG и ROX, хотя в последнем случае многое будет зависеть от стабильности.



«У ROX неплохой состав по индивидуальному скиллу: если оценивать соло-рейтинг, они сейчас в топе. Но как коллектив ребята крайне нестабильны. Могут легко разволноваться, запаниковать в ответственный момент», – отмечает Никита Морозов.



Так или иначе, весенний сплит LCL наверняка преподнесет несколько сюрпризов. Точно сказать, как именно сработают те или иные трансферы в условиях нового сезона и новой меты (в патче 10.3 уже доступен новый персонаж Сетт), пока нельзя. А значит, всё покажет игра.