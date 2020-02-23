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Континентальная лига League of Legends (LCL) – участники и расписание

Что ждать от нового сезона Континентальной Лиги
Иван Мику
«Будет нешуточная борьба за чемпионство». Чего ждать от нового сезона Континентальной лиги
Главный русскоязычный чемпионат по League of Legends возвращается. Nick Coldstar раскрыл «Чемпионату» главные интриги.
Киберспорт / League of Legends 0

На этих выходных проходят первые матчи регулярного сезона Континентальной лиги по League of Legends. Восемь СНГ-коллективов на протяжении двух месяцев будут разыгрывать места в плей-офф по круговой системе, а затем определят чемпиона и участников международного турнира MSI.

В этом сезоне главная русскоязычная лига получила обновлённую айдентику и ряд нововведений. Место Vaevictis Esports в весеннем сплите заняли новички из CrowCrowd, а все матчи (за исключением гранд-финала) скорее всего, будут перенесены в онлайн-формат.

В остальном всё привычно. Команды проведут по два матча против каждого соперника, регулярный сезон продлится семь недель – эфир стартует каждую субботу и воскресенье в 16:00. 12 апреля определятся четыре участника плей-офф, которые и разыграют чемпионский титул вместе с путёвкой на Mid-Season Invitational, а также львиную долю призового фонда в размере пяти миллионов рублей.

Комментатор LCL Никита Nick Coldstar Морозов отмечает, что основных претендентов на чемпионство два – это действующий чемпион в лице Unicorns of Love и Gambit Esports.

«UOL выглядят бесспорным фаворитом, но Gambit дышат им в затылок. Между этими коллективами будет нешуточная борьба, впрочем, как и прошлым летом. Оставляю крошечный шанс, что сплит могут взять EPG и совсем микроскопический наношанс, что любая другая команда», – отмечает специалист.

Unicorns of Love в межсезонье усилились ещё двумя игроками чемпионского состава Vega Squadron. Летом в организации уже оказались три действующих победителя LCL, а теперь пятёрка полностью воссоединилась под новым именем. Возможно, это верное решение, которое приведёт клуб к второму титулу подряд. Помешать сильнее других могут разве что Gambit, которые подписали двух легионеров из Дании.

«Это серьезное усиление для команды», – рассуждает Nick Coldstar. «Думаю, что Sencux может дать Gambit то, чего не мог дать Kira прошлым летом. У меня есть предположение, что игра будет строиться вокруг него и, более того, этот мидер будет сам строить игру вокруг себя. Создавать давление и активно работать по карте.

Что касается Doxy, это ещё один сильный легионер, который очень давно играет в СНГ и часто занимает высокие места. Он неоднократно становился вице-чемпионом, а вместе с Virtus pro весной 2017 взял кубок, поэтому он точно будет достойным усилением для коллектива».

Любопытно будет также последить за новичками лиги – CrowCrowd. Наш эксперт уверен, что организации удалось собрать довольно перспективный состав, который будет прогрессировать быстрее остальных и при удачных обстоятельствах может пройти в плей-офф. Изначально претендентами на топ-4 выглядят EPG и ROX, хотя в последнем случае многое будет зависеть от стабильности.

«У ROX неплохой состав по индивидуальному скиллу: если оценивать соло-рейтинг, они сейчас в топе. Но как коллектив ребята крайне нестабильны. Могут легко разволноваться, запаниковать в ответственный момент», – отмечает Никита Морозов.

Так или иначе, весенний сплит LCL наверняка преподнесет несколько сюрпризов. Точно сказать, как именно сработают те или иные трансферы в условиях нового сезона и новой меты (в патче 10.3 уже доступен новый персонаж Сетт), пока нельзя. А значит, всё покажет игра.

Источник: «Чемпионат»

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