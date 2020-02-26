Девятихвостая лиса и Йен из Ведьмака. Косплеи от девушки обладателя Кубка России VANSKOR

Российский саппорт Иван VANSKOR Скороход возвращается на мировую сцену – в День святого Валентина он обеспечил своей команде forZe путёвку на чемпионат StarLadder Minor в Киеве. А ещё ему невероятно повезло с девушкой, которая не только поддерживает его, но и увлекается косплеем.

В тот же день, 14 февраля, группа Milligan Photo выложила довольно откровенные фото привлекательной Виктории Кот в образе персонажа Ahri из игры League of Legends. Может, именно такой яркий подарок мотивировал её парня на невероятный камбэк в решающей серии против Cyber Legacy (три выигранных сета после 0:2)?

В 2016 году Скороход вместе с FlipSid3 Tactics выиграл первый Кубок России по Dota 2, спустя два года сыграл в финале первенства страны. Выступал за Team Spirit, Empire и Gambit Esports, но 2019 год стал едва ли не худшим в его карьере. Лишь в декабре он второй раз поднял над головой Кубок России, а теперь готовится к первому в сезоне международному старту.



Очаровательная спутница VANSKOR Виктория Кот, в свою очередь, развивается в среде косплея. За несколько лет она успела поучаствовать в нескольких ярких фотосессиях, появляясь в образах привлекательных персонажей компьютерных игр. Вот такой подарок девушка с коллегами приготовила к Рождеству в прошлом году.

Виктория занимается косплеем уже несколько лет. Конечно, до карьеры парня (его первой профессиональной командой стала ROX.KiS в 2013) ей далеко, но в своей сфере она уже успела примерить многие образы и запомниться любителям компьютерных игр.



Были и довольно необычные. Например, смесь клоуна Пеннивайз из фильма «Оно» и Трисс из серии игры «Ведьмак» на Хэллоуин. Или Эш из Overwatch в новом свете.

Как вы уже могли понять, одна из самых любимых вселенных косплеерши – фэнтезийная история про Ведьмака. Так, девушка не раз успела примерить на себя костюмы Трисс, Йеннифер и даже Кейры Мей из Witcher. Какой образ вышел лучше, решить довольно сложно.

Ну и, конечно, не обошлось без косплеев по Dota 2 – дисциплины, в которой выступает парень Виктории. Вот, к примеру, рыжая лучница Windranger, которую можно было увидеть в финале последнего чемпионата России по киберспорту. К слову, VANSKOR в те выходные смог добраться до бронзовой медали.