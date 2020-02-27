От Москвы до Лимы. Какие города могут принять чемпионат мира по Dota в 2021 году

Вчера вечером в Сети появился текст письма компании Valve, в которой авторы Dota 2 открывают приём заявок от городов, которые хотели бы принять важнейший турнир следующего года. Это первый открытый тендер на проведение The International: ранее одно из самых известных киберспортивных мероприятий выбирали в закрытом формате.

Сейчас The International – настоящая мечта для любого игрока в Dota 2. Причём рекордный призовой фонд (на последнем турнире в августе он составил более $34 млн) лишь один из факторов. На ежегодных турнирах серии Valve представляет новые игры и режимы для уже существующих, а шоу-программу TI всегда сопровождает потрясающая атмосфера.

Турнир, который навсегда изменил киберспорт Восемь лет назад был анонсирован первый The International по Dota 2. Это было настоящим чудом!

Скорее всего город, где пройдёт The International 2021, будет объявлен во время плей-офф чемпионата мира этого года. А пока мы составили небольшой список городов, для каждого из которых турнир сможет стать настоящим подарком, закрепившись в памяти как жителей, так и мирового киберспорта.

Фото: RuHub

СНГ: Москва или Киев

Русскоязычное сообщество игроков Dota 2 по праву считается одним из самых многочисленных – при этом The International пока обходит СНГ-регион стороной. Многие надеялись, что в Москве пройдёт турнир 2020 года, но авторы выбрали Стокгольм. Возможно, в следующей году у наших городов будет больше шансов.



Основных претендентов два — Москва и Киев. За российскую столицу говорит ежегодный мэйджор EPICENTER, который каждый раз собирает полный стадион и успел запомниться невероятной атмосферой, полюбившись фанатам киберспорта по всему миру. Кроме того, в Москве располагается студия RuHub, ресурсы которой при проведении такого турнира лишними не станут.

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Чуть больше шансов у Киева. Там располагаются сразу три русскоязычные студии, причём StarLadder и WePlay уже неоднократно доказали, что способны самостоятельно проводить ивенты мирового уровня. В городе чуть меньше подходящих для Dota 2 закрытых многофункциональных площадок, однако условному The Kiev Major это не помешало.

Фото: EPICENTER

Азия: Куала-Лумпур или Манила

В Юго-Восточной Азии турниры серии тоже пока не проводились. Dota 2 мирового уровня пришла в регион не сразу, но проведённые за последние годы турниры мирового уровня в Сингапуре, Маниле и Куала-Лумпур показали, что в Азии тоже очень любят киберспорт и Доту. Прилёт звёзд киберспорта каждый раз приводил публику в неописуемый восторг.



Вариантов достаточно много, но наиболее значимыми для региональной Dota 2 выглядят Филиппины и Малайзия. Организацией может заняться PGL совместно с ONE Esports – у компании есть подобный опыт, а предстоящие турниры World Pro Invitational и Singapore Major 2020 (в апреле и июне) могут стать неплохой рекламой для азиатского дота-сообщества

Америка: Нью-Йорк или Лос-Анджелес

В Северной Америке Dota 2 не так популярна, поэтому шансов на The International в одном из городов Нового Света меньше. Вторая причина – в регионе прошли семь из девяти чемпионатов мира. На старте развития иры проводить такой турнир в родном Сиэтле (там базируется компания Valve) было элементарно проще, но теперь разработчики скорее нацелены на глобализацию турнира.



Однако заявки условного Нью-Йорка или Лос-Анджелеса удивления в коммьюнити не вызовут. Крупнейший турнирный оператор ESL имеет амбиции на американском рынке и не отказывается от продвижения Dota 2 в регионе – следующий мэйджор примет именно «Большое яблоко». Достойных площадок для такого ивента в США вполне достаточно.

Фото: RuHub

Европа: Бирмингем или Кёльн

Ещё любопытнее станет, если Valve решит отдать два чемпионата мира подряд европейскому региону. Но надо признать, что турниры в Европе – один из самых простых и удобных вариантов. Тут прошли сразу восемь мэйджоров за последние три сезона (для сравнения, в Китае – пять).

Та же ESL уже показывала, что крупный турнир Dota 2 можно провести в любом из крупных городов Германии. И даже в Великобритании у киберспорта достаточно поклонников – пусть даже профессиональных английских дотеров можно легко пересчитать по пальцам одной руки.

Другие варианты: Шанхай или Лима

Наиболее популярна Dota 2 в Китае, да и августовский чемпионат мира в Поднебесной вызвал небывалый ажиотаж. Однако третий The International за два года – не слишком ли много? Впрочем, наверняка сразу несколько городов Китая подадут заявки и будут в числе фаворитов.



А вот последний основной регион киберспортивной Доты в гонке за право проведения масштабного фестиваля от Valve выглядит аутсайдером. В Южной Америке ни разу не проводился этап профессионального сезона, и даже коммерческие организаторы пока обходят Перу и Бразилию стороной (можно вспомнить разве что The Final Match в Лиме). Может, именно инициатива от Valve должна исправить ситуацию с безответной любовью игроков региона к большой доте?