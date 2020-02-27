От Москвы до Лимы. Какие города могут принять чемпионат мира по Dota в 2021 году

Вчера вечером в Сети появился текст письма компании Valve, в которой авторы Dota 2 открывают приём заявок от городов, которые хотели бы принять важнейший турнир следующего года. Это первый открытый тендер на проведение The International: ранее одно из самых известных киберспортивных мероприятий выбирали в закрытом формате.
Сейчас The International – настоящая мечта для любого игрока в Dota 2. Причём рекордный призовой фонд (на последнем турнире в августе он составил более $34 млн) лишь один из факторов. На ежегодных турнирах серии Valve представляет новые игры и режимы для уже существующих, а шоу-программу TI всегда сопровождает потрясающая атмосфера.
Скорее всего город, где пройдёт The International 2021, будет объявлен во время плей-офф чемпионата мира этого года. А пока мы составили небольшой список городов, для каждого из которых турнир сможет стать настоящим подарком, закрепившись в памяти как жителей, так и мирового киберспорта.
Фото: RuHub
СНГ: Москва или Киев
Русскоязычное сообщество игроков Dota 2 по праву считается одним из самых многочисленных – при этом The International пока обходит СНГ-регион стороной. Многие надеялись, что в Москве пройдёт турнир 2020 года, но авторы выбрали Стокгольм. Возможно, в следующей году у наших городов будет больше шансов.
Основных претендентов два — Москва и Киев. За российскую столицу говорит ежегодный мэйджор EPICENTER, который каждый раз собирает полный стадион и успел запомниться невероятной атмосферой, полюбившись фанатам киберспорта по всему миру. Кроме того, в Москве располагается студия RuHub, ресурсы которой при проведении такого турнира лишними не станут.
Чуть больше шансов у Киева. Там располагаются сразу три русскоязычные студии, причём StarLadder и WePlay уже неоднократно доказали, что способны самостоятельно проводить ивенты мирового уровня. В городе чуть меньше подходящих для Dota 2 закрытых многофункциональных площадок, однако условному The Kiev Major это не помешало.
Фото: EPICENTER
Азия: Куала-Лумпур или Манила
В Юго-Восточной Азии турниры серии тоже пока не проводились. Dota 2 мирового уровня пришла в регион не сразу, но проведённые за последние годы турниры мирового уровня в Сингапуре, Маниле и Куала-Лумпур показали, что в Азии тоже очень любят киберспорт и Доту. Прилёт звёзд киберспорта каждый раз приводил публику в неописуемый восторг.
Вариантов достаточно много, но наиболее значимыми для региональной Dota 2 выглядят Филиппины и Малайзия. Организацией может заняться PGL совместно с ONE Esports – у компании есть подобный опыт, а предстоящие турниры World Pro Invitational и Singapore Major 2020 (в апреле и июне) могут стать неплохой рекламой для азиатского дота-сообщества
Америка: Нью-Йорк или Лос-Анджелес
В Северной Америке Dota 2 не так популярна, поэтому шансов на The International в одном из городов Нового Света меньше. Вторая причина – в регионе прошли семь из девяти чемпионатов мира. На старте развития иры проводить такой турнир в родном Сиэтле (там базируется компания Valve) было элементарно проще, но теперь разработчики скорее нацелены на глобализацию турнира.
Однако заявки условного Нью-Йорка или Лос-Анджелеса удивления в коммьюнити не вызовут. Крупнейший турнирный оператор ESL имеет амбиции на американском рынке и не отказывается от продвижения Dota 2 в регионе – следующий мэйджор примет именно «Большое яблоко». Достойных площадок для такого ивента в США вполне достаточно.
Фото: RuHub
Европа: Бирмингем или Кёльн
Ещё любопытнее станет, если Valve решит отдать два чемпионата мира подряд европейскому региону. Но надо признать, что турниры в Европе – один из самых простых и удобных вариантов. Тут прошли сразу восемь мэйджоров за последние три сезона (для сравнения, в Китае – пять).
Та же ESL уже показывала, что крупный турнир Dota 2 можно провести в любом из крупных городов Германии. И даже в Великобритании у киберспорта достаточно поклонников – пусть даже профессиональных английских дотеров можно легко пересчитать по пальцам одной руки.
Другие варианты: Шанхай или Лима
Наиболее популярна Dota 2 в Китае, да и августовский чемпионат мира в Поднебесной вызвал небывалый ажиотаж. Однако третий The International за два года – не слишком ли много? Впрочем, наверняка сразу несколько городов Китая подадут заявки и будут в числе фаворитов.
А вот последний основной регион киберспортивной Доты в гонке за право проведения масштабного фестиваля от Valve выглядит аутсайдером. В Южной Америке ни разу не проводился этап профессионального сезона, и даже коммерческие организаторы пока обходят Перу и Бразилию стороной (можно вспомнить разве что The Final Match в Лиме). Может, именно инициатива от Valve должна исправить ситуацию с безответной любовью игроков региона к большой доте?
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