NAVI в финале! Наши парни разгромили чемпионов мира на пустом стадионе

Natus Vincere против Astralis – шикарная вывеска для любого турнира. Тем более такого, как Intel Extreme Masters в Катовице. Нынешний чемпионат по составу выглядит сильнее любого другого ивента по CS:GO, и тем ценнее отличные результаты нашей команды. NAVI уже показали зубы на BLAST Premier в Лондоне, но в Катовице основным претендентом на победу не выглядели. До вчерашнего дня.

Пятёрка Андрея Blad3 Городенского не без труда, но всё же уверенно вышла из группы, а затем не оставила ни единого шанса Team Liquid. Было ощущение, что игроки американской команды просто не понимают, как действовать против такого напора. Ещё вчера произошедшее в четвертьфинале казалось если не случайностью, то больше ошибкой Liquid, чем силой NAVI.

Фото: HLTV

Не меньше шансов Astralis и NAVI на выход в финал сообщество обсуждало решение польских властей о проведении плей-офф Intel Extreme Masters без зрителей. Легендарная Сподек Арена, атмосферу которой мечтает ощутить каждый игрок в CS:GO, в эти дни выглядела пусто и тоскливо из-за опасности распространения коронавируса. Эпидемия подпортила очередной спортивный праздник.



«Сподек без зрителей – не Сподек», с сожалением отмечал лидер NAVI Александр s1mple Костылев, а новичок команды Илья Perfecto Залуцкий сокрушался, что на своём первом крупном турнире не увидит фанатов. Одной из самых популярных команд мира поддержка болельщиков явно бы не помешала, однако «рождённые побеждать» справились и так.



Действующие чемпионы мира и лидеры мирового рейтинга Astralis смогли вернуться в форму после неудачи на BLAST Premier в Лондоне – до вчерашнего дня датский коллектив не проиграл ни одного сета. Однако NAVI это совсем не волновало: игроки с первых раундов задали невероятный темп, с которым лучшая команда мира справиться так и не смогла.

Фото: HLTV

Первая половина на Dust II закончилась для Astralis катастрофой – счёт 1:14 почти не оставлял шансов на камбэк за сторону атаки. У NAVI работало всё, а невероятное взаимодействие игроков дополнял личный скилл, сомнения в котором не возникало на протяжении всего турнира. Чего стоит только эйс от Егора flamie Васильева: возможно, быстрейшая серия из пяти убийств в истории профессионального CS:GO

Да, на второй карте NAVI продолжили доминацию, лишь изредка отдавая по одному раунду. Попытки датчан перестроиться и сыграть иначе были обречены на провал, и за две карты Astralis смогли выиграть лишь десять раундов – одинаковый счёт 16:5 на Dust II и Nuke.

«Мы с каждым матчем играем все сильнее, и все ребята это чувствуют», отметил в послематчевом интервью s1mple. Вчера NAVI показали невероятную игру, попутно установив несколько достижений, а на трансляции за разгромом наблюдало рекордное число зрителей. Но расслабляться пока рано.



Впереди финал, и команде нужно сохранить концентрацию перед сегодняшним противостоянием с G2. Французская команда, может, и послабее Astralis на пике, но в рамках Intel Extreme Masters показывает невероятную игру и не меньше NAVI хочет завоевать трофей. Матч стартует сегодня в 19:00 – хочется верить, что у сказки «рождённых побеждать» будет счастливый конец.