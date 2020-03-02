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Детали шутера Valorant — скриншоты, дата выхода, системные требования

Детали шутера Valorant
Иван Мику
Упор на стрельбу и тактику. Детали нового соревновательного шутера Valorant
Про-игроки уже бросают CS:GO ради проекта от авторов League of Legends. Всё о новом бесплатном шутере.
Киберспорт / League of Legends 0

Сегодня авторы самой популярной MOBA-игры представили очередной масштабный проект в новом жанре. Valorant (ранее игру представили под названием Project A) должен стать новым словом в жанре соревновательных командных шутеров – Riot Games планируют сделать упор на стрельбу и мастерство отдельных игроков, а также тактические модели команды в целом.

На первый взгляд, игра выглядит чем-то средним между самыми популярными играми жанра, CS:GO и Overwatch. Команде нужно выиграть больше половины из 24 раундов, при этом после дюжины участники матча меняются сторонами, чтобы исправить различия в силе атакующих и защищающими. Каждый персонаж уникален и наделён способностями, которые должны помочь в выполнении основной тактической задачи.

Авторы не скрывают, что стрельба станет самым важным компонентом: более точный игрок сможет реализовать преимущество, даже если имеет менее сильное оружие. Перестрелки не потерпят даже малейших ошибок – для убийства достаточно одного попадания в голову и трёх-четырёх в тело. Пока сложно представить, насколько вынужденная осторожность игроков повлияет на зрелищность матчей.

Фото: Riot Games

Стратегический потенциал шутера будет обеспечивать взаимодействие способностей уникальных персонажей, разнообразие арсенала и несколько игровых локаций. В Riot отмечают, что карты для Valorant предоставят широкие возможности для тактики – ожидается, что на её освоение у геймеров уйдут тысячи часов игры.

В League of Legends всегда уделяли особое внимание вселенной игры. Для любителей шутеров это не всегда важно (вспомним простоту CS:GO), но лишним точно не станет. Так называемые агенты (персонажи Valorant) будут представлять разные уголки планеты и снабжены соответствующим колоритом, а команда будет бороться, ни много ни мало, над спасением всего мира от смертельной угрозы.

По информации, которая оказалась в распоряжении «Чемпионата», системные требования не так высоки для игры, которая выйдет летом 2020 года (в большинстве регионов мира). Для запуска шутера хватит Intel i3-370M, графического процессора Intel HD 3000 и четырёх гигабайт оперативки. Кроме того, игра станет бесплатной, что точно привлечёт не только поклонников League of Legends новых игроков.

Минимальные системные требования Valorant (30 кадров в секунду):

– CPU: Intel i3-370M
– GPU: Intel HD 3000
Также рекомендуется:
–Windows 7/8/10 (64-разрядные версии)
–4 ГБ ОЗУ
–1 ГБ видеопамяти
Платформы: ПК
Дата выхода: 2020 год
Цена: бесплатно

Фото: Riot Games

Упор на соревновательную составляющую вызывает интерес киберспортсменов – к примеру, американец Брэкстон swag Пирс уже сообщил, что завершает карьеру в CS:GO ради амбиций в Valorant. Сложно сказать, сыграет ли ставка 23-летнего геймера на перспективу, но по первой информации об игре в этом мало сомнений. Пирс такой не один: по слухам американские геймеры уже нацелены на новую дисциплину.

Riot обещают хорошие сервера с высоким тикрейтом и сетевым кодом, что позволит снизить до минимума задержку и точно определять попадания при стрельбе. Любопытно выглядит и «туман войны», который не позволит просвечивать стены и добавит головной боли будущим читерам. О том же заботится и архитектура игры.

Немного сложнее определить Valorant как «игру на каждый день», которая сможет продолжительное время развлекать рядовых геймеров. Продукт Riot кажется сложным, и облегчить её для казуалов будет непросто – но вряд ли компания так просто откажется от перспектив в этом направлении.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Riot Games

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