«И это решило мою судьбу?» Победителя матча по FIFA определили в «камень-ножницы-бумага»

Поклонники виртуального футбола по всему миру сегодня горячо обсуждают отборочный матч к FUT 20 Champions Cup – официальный турнир по FIFA 20 от разработчиков игры. Стоит признать, что изначально противостояние Шона Brandsha Галеа и Хасана haso Экера особого интереса не вызывало. Даже учитывая статус чемпионата: FIFA 20 далека от топа популярных киберспортивных дисциплин.
Возможно, именно из-за таких моментов. Соперники по отборочному турниру просто не смогли присоединиться друг к другу – что, кстати, совсем неудивительно. За последние дни геймеры постоянно жаловались на сервера FIFA и проблемы с коннектом. В итоге после нескольких неудачных попыток киберспортсменам пришлось смириться и определить победителя в серии… «камень-ножницы-бумага».
«Не могу в это поверить! Нам реально пришлось играть в «камень-ножницы-бумага», потому что мы не смогли начать матч на официальном квалификационном турнире от EA Sports. Какого чёрта?», после поражения возмущался Галеа. Он проиграл со счётом 2:3
«Все усилия на первом этапе отборочных насмарку. Наступает следующая стадия, и мою судьбу решает такое. Что ещё можно сказать? Это какое-то безумие». Второй твит киберфутболист позже удалит, успокоится и поздравит оппонента с победой. «Ты меня полностью переиграл, бро», отметил Шон в ответ Хасану Экеру.
Если Галеа остыл довольно быстро, то болельщиков такой киберспорт явно не устроил. Геймеры отметили, что авторы FIFA крайне халатно относятся к соревновательному направлению, раз допускают такие случаи на собственных турнирах. Некоторые про-игроки припомнили EA другие грехи на чемпионатах самого высокого уровня: выяснилось, что их немало.
Спустя несколько часов организаторы выпустили заявление, в котором назвали произошедший случай уникальным и отметили, что поражение не лишило Галеа возможности продолжать борьбу на турнире. А ещё оказалось, что две неудачных попытки соединения изначально означают поражение для обоих участников матча.
Судя по реакции, такое объяснение не устроило ни зрителей, ни самих киберфутболистов. В комментариях игроки привели другие случаи нарушений правил и проблем с серверами, которые лишь добавили уверенности, что FUT 20 Champions Cup не соответствуют стандартам киберспортивных турниров. Судя по всему, соревновательная FIFA явно находится не в лучшем состоянии.
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