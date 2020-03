Главное, что нужно знать о «королевской битве» на 150 игроков — Warzone

9 марта Activision выпустила официальный трейлер «королевской битвы» для Call of Duty: Modern Warfare. Мы собрали все факты об игре, которые известны на сегодняшний день.

Новый Battle Royale от Activision называется Warzone. Игра выходит 10 марта на всех основных платформах, а в России – только на PC и Xbox One. Русскоязычные игроки не смогут установить Warzone на PlayStation 4. Официальная причина неизвестна, но она, вероятно, как-то связана с решением Sony Interactive Entertainment не выпускать Modern Warfare в российском PlayStation Store. По слухам, Sony побоялась выпускать шутер на PlayStation 4 из-за «русофобского сюжета».

Зато Warzone будет условно-бесплатной игрой на 150 игроков (на 50 игроков больше, чем было в «королевской битве» Call of Duty: Black Ops 4) и поддерживать три режима – соло, дуэты и трио. Огромная карта (её размеры вас действительно удивят) будет называться Верданском и состоять из знакомых по Call of Duty 4, Call of Duty: Modern Warfare 2 и других игр серии локаций.

Является ли Warzone кроссплатформенной игрой? Да, является. Это значит, что вы и ваши друзья сможете играть вместе независимо от того, на какой платформе вы запустили Warzone. Допустим, вы играете на PC, а ваши друзья – на Xbox One. Это не будет препятствием для совместной игры.

Система общения с союзниками в Warzone напоминает аналогичную систему из Apex Legends. Чтобы понимать друг друга, необязательно приобретать микрофон. С помощью одной клавиши на клавиатуре и мыши вы сможете выделять врагов, выражать эмоции, отвечать на приказы союзников и помечать отдельные предметы.

В конце каждого матча в титрах будут указываться никнеймы всех погибших на поле боя, а выжившие получат отдельное представление:

У погибших на карте будет шанс на возрождение. После первой смерти вы будете просыпаться в лагере ГУЛАГ. Там вы будете ждать своей участи и смотреть, как другие участники битвы сражаются за жизнь. Потом настанет ваша очередь – вам придется выйти один на один против такого же игрока, как и вы. Победитель в дуэли вернется в Верданск.

Также игроки смогут возрождаться через товарищей по команде и возрождать других, приобретая в терминалах жетоны для возрождения. Помимо жетонов для возрождения, игроки смогут покупать в терминалах ещё и «киллстрики».

Вы сможете перемещаться на карте как пешком, так и на транспортных средствах – квадроцикле, грузовике, внедорожнике со стационарным орудием и вертолете.

Персонаж в Warzone будет иметь автоматическую регенерацию здоровья – не будет никаких аптечек и бинтов. В то время, как другие «королевские битвы» – Playerunknown's Battlegrounds, Fortnite и Apex Legends – требуют от игроков использования исцеляющих предметов, в Warzone будет достаточно найти укрытие и дождаться, пока здоровье не восстановится.

Система брони в Warzone также будет отличаться от других игр этого же жанра. Игроки будут начинать бой со 100-процентным уровнем здоровья, но в процессе боя смогут увеличить здоровье до 250 процентов. Для этого им нужно будет найти на карте три бронепластины – каждая бронепластина добавляет по 50 процентов здоровья.

Владельцам Call of Duty: Modern Warfare достаточно скачать Warzone как отдельный патч, который весит до 20 Гб. Тем, кто не приобретал Modern Warfare, нужно будет скачивать Warzone отдельно – в этом случае игра будет весить около 100 Гб.