Девушки, которые работают над World of Tanks

Когда говорят о World of Tanks, то подразумевают взрослых мужчин, которые работают на заводе. Но это вовсе не так – в «танки» играют и подростки, и взрослые, и даже девушки. Мы пообщались с девушками, для которых World of Tanks – это не только игра, но ещё и работа. На наши вопросы отвечали: Надежда Коновалова – Social Media Manager, Софья Чебанова – руководитель отдела исследований в лаборатории World of Tanks и Карина Комаровская – ведущая официального YouTube-канала World of Tanks.

Карина

— Расскажи, чем занимаешься? Что входит в твои обязанности на работе?

Надя: Я работаю с социальными сетями World of Tanks в России и СНГ. Сообщать игрокам важные новости, доставлять крутой контент и, само собой, мемы — моя обязанность.

Карина: Я ведущая официального YouTube канала World of Tanks. Моя главная задача – доносить до игроков самые важные новости о предстоящих активностях в мире танков. Мы с командой готовим короткие видеоанонсы самых важных событий в игре. А ещё репортажи, офлайн-ивенты и стримы.

Софья: Я построила с нуля и руковожу командой UX лаборатории. Моя команда проводит исследования с привлечением наших текущих или потенциальных игроков для многих игр Wargaming. Главная задача таких исследований — оценить, насколько игра интересна игрокам, а какие барьеры мешают взаимодействовать с игрой. Так что моя главная задача на работе сделать так, чтобы про боли и радости наших игроков узнали наши разработчики ещё до релиза и по возможности это исправили.

— Каково это — работать над мужской игрой?

Надя: «Мужская игра» — это как? Носки по дому разбрасывает? Большие железные машины, взрывы, выстрелы, сражения — звучит, конечно, очень по-мужски, но девчонки в «танчики» тоже играют с удовольствием.

Карина: Круто! Доводилось и из БМП стрелять, и на полигоне побывать, и настоящий T-72 водить, и даже пройти обкатку танком, сидя в окопе. А ещё в тягаче да под водой! Где ещё такое попробуешь?

Софья: Танки, история и компьютерные игры интересны не только мужчинам. Было очень увлекательно вслед за игрой разбираться, как танк устроен, как перемещается (все, конечно, знают, но для меня было большим открытием, что в нём нет руля), а уж какие эмоции я пережила, когда в первый раз залезла внутрь танка…

— С какими сложностями столкнулась при работе с World of Tanks? Да и вообще, легко ли работается в компании, где много мужчин и мало девушек?

Надя: Когда я только начинала играть в World of Tanks, игра была проще, контента – машин, игровых режимов, игровых событий – в ней было намного меньше. Когда я начала работать с World of Tanks после перерыва в игре, объём информации и нововведений, конечно, зашкаливал, пришлось попотеть. В компании, где много мужчин работается отлично (к тому же девушек у нас не так уж и мало), страшные истории про сексизм в геймдеве обошли нас стороной. С ребятами в моём отделе мне вообще очень повезло, понимаем друг друга с полуслова, работаем как та самая полумифическая «команда». Пол не имеет значения, когда ты хороший спец.

Карина: В мужской компании работать приятно. 8 марта каждый день. Плюс теперь я знаю, какую лучше кормушку выбрать для фидерной ловли и какое моторное масло. А если серьёзно, думаю, куда важнее не пол, а профессионализм и личные качества. Мне с коллегами очень повезло! Насчёт трудностей. Когда я пришла в компанию, была совсем зелёной, а точнее, красной, в игре. Конечно, хотелось стать более подкованной, играть на высоких уровнях и не умирать на второй минуте боя. Что, само собой, требует более высокой подготовки. Пришлось пройти нелёгкий путь от «Лехи» до настоящего дамагера. В короткие сроки изучала интерфейс, механику, физику, экономику игры, ТТХ техники. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою! Я и до сих пор учусь. Игра не стоит на месте. Разработчики всегда придумывают, чем бы новеньким порадовать игроков.

Софья: Для меня World of Tanks была первой игрой такого масштаба, в которую я играла, поэтому все было новое. Было очень тяжело. Но вокруг меня было много прекрасных коллег, которые научили и как играть, и как справляться с интерфейсом. Помню, когда мы работали над одним из новых режимов для «танков», так вышло, что я пошла играть взводиком вместе с Сергеем Буркатовским (Сербом) и Антоном Панковым. Ох, как мне было стыдно, потому что до их стратегии, уровня игры и чёткости выстрелов, мне было очень далеко. Так что я всё ещё учусь играть, как они.

У меня технический бэкграунд, уже с 8-го класса в моём окружении были почти одни мужчины. Для меня скорее некомфортно оказаться на работе в женской компании, где будут обсуждать туфли, косметику и рецепты. Я с большей радостью обсужу с мужчинами как работает двигатель, каким образом лучше делать электроразведку и как Маску удаётся запускать ракеты в космос.

Надя

— Сама играешь в World of Tanks? Какая у тебя статистика в танках, если не секрет?

Надя: Я очень хочу, чтобы у меня хватало времени на все игры, в которые хочется поиграть, потому что видеоигры меня увлекают с детства. Но пока выбор чаще случается в пользу работы и жизни офлайн. Вот и про статистику поэтому ничего не скажу — нет времени довести статку до ума, чтобы можно было похвастать.

Карина: А как же! Не стану скрывать, хотелось бы чаще и лучше. Я не теряю надежды, что когда-нибудь всё же стану лютым статистом с зашкаливающим ЧСВ.

Софья: Чем дольше я работаю в компании, тем меньше играю в «танки». У нас в разработке находится множество игр, хочется и в них успевать разбираться. Большие игровые компании и маленькие инди разработчики выпускают множество игр, надо успевать пробовать их, чтобы быть в тренде. А моя стата в «World of Tanks» в итоге оказывается размазанной между всеми тестовыми аккаунтами, которые мы используем для подготовки к исследованиям, когда катаем обновления.

— Как познакомилась с World of Tanks? Как вообще попала в игровую индустрию?

Надя: «Танчики» установила в 2012-м из чистого любопытства — что там такого всемирно известного наши ребята создали? Понравилось. По поводу игровой индустрии — маркетинг вообще дисциплина универсальная, так что просто качала эту ветку развития, а заодно писала тексты на игровые и киберспортивные темы. В итоге все мои навыки пригодились в Wargaming.

Карина: Про «танчики» слышала давно. Все друзья поголовно играли. А потом и сама подала резюме на открывшуюся вакансию, прошла несколько этапов собеседований, установила клиент и понеслась!

Софья: Я почти не играла в игры до прихода в Wargaming, хотя не знать про настолько известные «танчики» было просто невозможно. Мой брат был ярым поклонником и играл ночи напролёт. Поэтому, когда Wargaming предложила мне поменять направление исследований с веб сайтов на игровую индустрию, мой брат был первым, кто поддержал это предложение. Мне же предложение присоединиться к Wargaming далось нелегко, потому что нужно было не только окунуться в новое направление, но и поменять свой любимый Санкт-Петербург с родными и друзьями на Минск, в котором я даже не была ни разу до собеседования на работу.

— Какие танки (имеется в виду техника) являются твоими самыми любимыми? А какие, наоборот, не любишь? И почему?

Надя: Я люблю рок, поэтому в моём сердечке навсегда поселились TL-1 LPC в стиле «Pretty Fly» (танк, который делали в коллаборации с The Offspring) и шведский Primo Victoria (угадайте, с какой группой его делали). Не люблю танки противника в умелых руках. В ангар быстро отправляют.

Карина: Играю в основном на советской технике 10-го уровня. Очень мне нравятся ИС-7 и Об.430У. ИС-7 – первая десятка в моём ангаре. Наверное, поэтому и люблю его нежнейшей любовью. Он ещё и ошибки прощает. О! Ещё очень нравится Об.268 Вариант 4. Я вообще не понимаю, почему это ПТ. Если бы у него ещё и башня крутилась вместо рубки… Прелесть, а не танк! А вот если вижу во вражеской команде четырёхгусеничного монстра Об.279(р), то начинаю паниковать. Никак не получается его пробить.

Софья: У меня нет какого-то любимого танка. Люблю играть на легких танках, чтобы съездить «посветить», быстро пострелять и уехать, а вот тяжи кажутся мне слишком медленными и скучными. Когда проводила тест в Китае в 2013 году, то удалось поиграть на доступном в их регионе золотом танке. Но это уже было скорее девочковое баловство.

— За что полюбила World of Tanks?

Надя: Танчики! Выстрелы! Взрывы! Врываться в гущу событий и выпускать пар — впрочем, это, наверное, характерно для многих онлайн-игр.

Карина: За радость от отлетающего у врагов ХП! Мне по душе риск, адреналин, дерзость и тащить!

Софья: Для меня World of Tanks – очень интересный культурный феномен, который смог привлечь столько игроков и по факту стать тем самым «гаражом», в который мужчины уходят передохнуть от семейных забот. До сих пор пытаюсь разгадать секрет успеха. Ну и никто не отменял, что в каждом сражении в World of Tanks очень хочется победить, рисковать. А когда проигрываешь, то играешь ещё и ещё, пока не победишь.

Софья

— Что хотела бы изменить в ней? Моменты, которые тебе лично не нравятся в World of Tanks.

Надя: Хочу волшебную кнопку «А теперь давайте играть как одна команда». Понятно, что, если хочется ругать союзников, надо в первую очередь посмотреть в зеркало, но иногда очень не хватает командной работы.

Карина: Мне не нравится стоять в кустах. Бывает, ситуация позволяет поехать рашить какое-то направление, а союзники забьются в уголок на респе и ждут. Это расстраивает. Но, опять же, есть выход: можно гонять взводом!

Софья: Хочу, чтобы танк был неуязвимым, и чтобы противники тупили, тогда бой шёл бы как по маслу.

— Как думаешь, чтобы успешно побеждать в World of Tanks, что нужно уметь и знать?

Надя: Я наивно полагаю, что, если уделять чему-то достаточно времени, внимания и смотреть гайды, рано или поздно начнёшь побеждать.

Карина: Нужно иметь прямые руки. По правде, на YouTube очень много роликов с гайдами по картам, обзорами на танки, механиками. А ещё катайте взводом. Слаженная командная работа может изменить исход даже самого неудачного боя. Проверено.

Софья: Нужно действительно этим увлекаться, смотреть видео с рекомендациями, читать информацию про танки, а также закреплять все знания на практике и много-много катать.

— Сколько времени тратишь на World of Tanks? Парень, муж, друзья и родители — не ругаются?

Надя: Спина ругается. Остальные вроде не против, сами поигрывают, не в «танки», так во что-то другое.

Карина: Стараюсь находить баланс, чтобы не ругались ни союзники, ни родные.

Софья: Моя семья с уважением относится к моим интересам и развлечениям и чаще печалится, когда я с работы не вылезаю, а не из игр.

— Существует миф, что семьи распадаются из-за World of Tanks. Что можешь посоветовать жёнам, мужья которых увлекаются этой игрой. И что бы посоветовала бы мужьям? Как им уделить время и танкам, и жёнам, чтобы и жёны были довольны, и соклановцы?

Надя: Играйте вместе. Как я уже писала, вопросом, где взять время, чтобы и жить-работать успевать, и во все любимые игры играть, я сама задаюсь, тут я не советчик.

Карина: Не могу согласиться с этим утверждением. Думаю, если семьи и распадаются, то на это есть более весомые и глубокие причины. Более того, есть масса примеров, когда в нашей игре семьи создаются! Познакомились в бою, катали взводом, встретились, поженились, родили детей. Вроде, кто-то даже делал самое настоящее предложение в бою. А видели бы вы сколько пар приходят на наши офлайн-ивенты! И сражаются друг с дружкой в личном зачёте на игровых зонах. Какой совет могу дать? Девчонки, просто сделайте ваших мужей по рейтингу WN8!

Софья: Семьи распадаются не из-за «танков», а из-за каких-то других проблем в семье. Не было бы танков, были бы другие причины. Мне кажется, что это здорово, ты всегда знаешь, где твой муж – сидит дома в тепле, накормленный и играет себе в «танки».

Я бы рекомендовала жёнам играть вместе с мужьями и детьми. Очень здорово, когда в семьях одни интересы, а в нашем случае игра ещё и основана на реальных событиях и можно изучать историю, посещать военно-исторические музеи всем вместе.

— Почему «танки» на протяжении стольких лет остаются в тренде?

Надя: Простой цепляющий геймплей, при этом саму игру простой не назовёшь — нужно много узнать и поднатореть, чтобы показывать хорошие результаты. Ну и ностальгия, наверное. Почти каждый хоть раз в жизни играл в «танчики», так что хочется возвращаться к ним, чтобы вспомнить старые добрые времена.

Карина: Оригинальная идея, крутой геймплей, стилистика. Только подумайте, вы можете попробовать пострелять из реалистичных бронированных машин, применяя при этом разные хитрые стратегии и тактики. И, конечно, сама компания делает для своих игроков всё, что только может.

Софья: Любой мальчишка в детстве мечтает быть танкистом, потому что танк большой, тяжёлый и непобедимый. Мне кажется, что эта детская ностальгия и простые правила игры – главные секреты успеха игры.

— Как ты думаешь, какой World of Tanks будет через 5-10 лет?

Надя: Живее всех живых!

Карина: Будет и дальше двигаться вперёд. Думаю, что в ближайшее время останавливаться World of Tanks точно не собирается!

Софья: Не думаю, что игра сильно изменится, потому что основные игровые механики не менялись 10 лет и меняться не должны. Добавятся какие-то новые режимы, новые карты, графика обновится, но старые добрые «танчики» будут всегда с нами.