«Аддералл – это наркотик». В киберспорте появился допинг, который убивает

Лилия работает с российскими спортсменами, но не понаслышке знает об аддералле. Ей приходилось сталкиваться с этим препаратом при прохождении курсов повышения квалификации по антидопинговым правилам.

О том, что киберспортсмены принимают аддералл, стало известно ещё в июле 2015 года, когда об этом рассказал американский киберспортсмен Кори Semphis Фризен.



Спустя три года после этого уже другой игрок Тимо Taimou Кеттунен подтвердил слова Кори и сказал, что около 20 игроков Overwatch League сидят на этом препарате. А бывший профессиональный игрок в CoD Адам KiLLa Слосс заявил, что ушёл из киберспорта по причине массового употребления игроками аддералла.



Препарат широко известен не только в среде про-игроков, но и студентов, так как доказано, что он помогает улучшить концентрацию внимания и память.



Турнирному оператору ESL даже пришлось ввести допинг-контроль, чтобы выявить игроков, которые принимают стимуляторы для повышения скорости реакции.



— Лилия, расскажите, что собой представляет аддералл?

— Это фармакологическое средство, содержащее в себе запрещённое на территории РФ и ряда стран ЕС вещество на основе солей амфетамина. Оборот этого препарата регулируется 228 ст. УК РФ. Аддералл используется американскими специалистами для лечения от нарколепсии и синдрома дефицита внимания и гиперреактивности.



— Зачем киберспортсмены используют аддералл?

— Я бы поставила вопрос иначе – не зачем киберспортсмены используют запрещённый препарат, а каким образом они его достают. Ведь за такие деяния, ещё раз повторюсь, грозит уголовная ответственность. Если кто-то считает, что наркотическое вещество может чем-то помочь, то он глубоко ошибается и сам себя загоняет в капкан наркозависимости. А выход из состояния наркозависимости крайне сложный процесс, не говоря уже о состоянии здоровья и так далее. Даже беря в расчёт, что этот препарат используют американские специалисты для лечения тяжёлых расстройств внимания, это лишь один из множества вариантов тактики лечения заболевания.



— К каким проблемам может привести злоупотребление этим препаратом?

— Один из самых распространённых побочных эффектов от такого рода лекарств – это наркозависимость. Также может быть бессонница, причём длительного характера, острый психоз, потеря аппетита, если обобщить всё то, что бывает с человеком, употребляющим наркотики. К сожалению, часть спортсменов, купившись на заокеанские бренды по рекомендациям каких-то мнимых специалистов, может поплатиться не только своим здоровьем и карьерой, но и свободой.

Лилия Шувалова

— Почему не все киберспортивные организаторы проводят допинг-тесты на своих соревнованиях, учитывая большое количество разговоров про этот препарат и про его влияние на игроков?

— Это вопрос к организаторам и, если говорить про российский киберспорт, – к общероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России». Именно ФКР должна во взаимодействии с международной федерацией по виду спорта, Международным антидопинговым комитетом решать такого рода вопросы. Хотя на уровне чемпионата или Кубка страны, я полагаю, антидопинговые мероприятия должны проводиться. Но если вы обратите внимание, что у нас до сих пор ФКР не представила официального списка кандидатов в спортивную сборную команду России по компьютерному спорту, а также в ЕКП Минспорта на данный момент отсутствует хоть одно официальное мероприятие по компьютерному спорту на этот календарный год, то все их турниры, даже те, которые они выдают за чемпионат страны, скорее, носят коммерческий характер и регулируются положением о соревновании.

— Получается, проблема допинга актуальна не только в спорте, но и в киберспорте? Или допинг в киберспорте — это притянутая за уши проблема?

— Проблема допинга не принята за уши, а скорее является отголоском некачественной проработки антидопингового обеспечения со стороны руководящих органов и организаторов чемпионатов, в частности. Давайте обратимся к опыту традиционных видов спорта, где теперь каждый спортсмен обязан пройти курс и сдать тестирование на сайте РУСАДА. К сожалению, на данный момент в киберспорте всё антидопинговое обеспечение носит скорее хаотичный, если не сказать, формальный характер. Большинство турнирных операторов не хотят запариваться. Это отнимает и время, и деньги.

Права на видео принадлежат киберспортивной команде Virtus.pro. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Virtus.pro.



— А вы считаете киберспорт спортом? Просто у некоторых людей есть понятие: раз в киберспорте нет физических нагрузок, то это не спорт.

— Давайте вспомним, что участник официальных киберспортивных мероприятий у нас должен сдавать комплекс ГТО как минимум. У нас есть прекрасный пример кафедры компьютерного спорта РГУФКСМиТ, где при поступлении на специализацию абитуриенты должны сдать экзамен по ОФП. Вы понимаете, чтобы сохранять здоровье и быть успешным на соревнованиях, наряду со специальной подготовкой в конкретной киберспортивной игре необходимо также развивать и физические способности. Другой вопрос, что, вероятно, объём и интенсивность двигательных нагрузок в компьютерном спорте должны быть меньше, нежели, к примеру, в лыжных гонках. Хотя нужно исследовать, и тогда можно более уверенно об этом заявлять. Полагаю, что если в перечень олимпийских видов спорта будут включены киберспортивные дисциплины, то олимпийское движение увеличит свою зрительскую аудиторию и ценности олимпизма, исходя из контекста нашего разговора о различных запрещённых препаратах, тогда принцип фэйр-плей сыграет роль в профилактике антидопинговых нарушений в компьютерном спорте.



— Влияют ли физические нагрузки на результаты в киберспорте?

— В каждом виде спорта существуют свои требования к различным органам и системам организма спортсмена. Всё это также относится и к киберспортивным дисциплинам, т. е. точно так же, как к иным другим профессиональным сферам деятельности человека. Рационально выстроенные нагрузки по объёму и интенсивности, учитывающие возраст спортсмена, морфофункциональные особенности, окажут положительное влияние на его организм, личность и могут стать мощным стимулятором для реализации его потенциала как в спорте, так и в иных других видах деятельности. Режим и сбалансированность питания человека, бесспорно, оказывают на него влияние – на здоровье, как и в физическом плане, так и в умственном. Мы же все прекрасно знаем о важности витаминов и микроэлементов для здорового роста, и развития. Про питание – это скорее вопрос не к спортивной подготовке, а в целом к культуре питания и баланса всех необходимых веществ. С возрастом, конечно, наступают иволютивные процессы, и рационально выстроенное питание, двигательная и интеллектуальная активность помогут не только спортсмену, но и любому другому человеку дольше оставаться в строю и эффективно выполнять свои трудовые функции, да и просто жить дольше.