Как киберспорт сможет стать новым спортом на фоне бушующей эпидемии

Эпидемия коронавируса негативно повлияет почти на все сферы жизни, особенно на спорт и другие массовые мероприятия, которые не смогут существовать в онлайне. Киберспорт, как и любая другая индустрия, пострадает от ограничений, связанных с коронавирусом, но последствия для индустрии будут не такими катастрофическими.

На прошлой неделе на неопределённый срок был перенесён третий мэйджор сезона по Dota 2, который должен был пройти в Лос-Анджелесе. А 16 марта стало известно, что EPICENTER по Dota 2, который был запланирован на начало мая, был отменён. Всё это в любом случае скажется на организаторах, ведь многие турниры готовятся заранее, за полгода до начала соревнований. Для некоторых компаний настоящим спасением станет перенос турниров в онлайн, учитывая, что основная аудитория киберспортивных турниров находится за пределами стадиона.

В онлайн уже переместили матчи Overwatch League, запланированные на март и апрель, туда же переехала Call of Duty League и ESL Pro League Season 11 по CS:GO. То есть фанатам киберспорта в любом случае будет на что посмотреть.



Бывший генеральный директор Natus Vincere Александр Кохановский считает, что так как многие турниры постепенно уходят в онлайн, то крутого падения по медиаправам и спонсорским продажам не будет. Но в том случае, если кризис затянется, он ударит уже абсолютно по всем киберспортивным командам и турнирным операторам. Мерч не будет расходиться, а франшизы закроются, так как команды не смогут перечислять деньги на участие в них. В зоне риска — организации, которые имеют нестабильный вес на рынке.

Фото: Бывший СЕО Natus Vincere Александр Кохановский

Но пока до этого далеко, президент Федерации компьютерного спорта Москвы Александр Горбаченко видит в переносе турниров в онлайн — спасение для киберспорта. По его словам, это даст организаторам дополнительные возможности с точки зрения качества контента. В этом случае киберспорт сможет привлечь дополнительное внимание общества, укрепить свои позиции и статус, а также стать передовым контент-мейкером в области спорта.



Но вместе с переносом турниров в онлайн может возникнуть другая проблема. Уровень требования к ответственности игроков снизится. Контроль за честностью поединков будет уже не таким серьёзным, как на LAN-турнирах, вследствие чего могут участиться случаи мошенничества. Тогда смысла от таких соревнований будет немного. Организаторам придётся хорошенько подумать, как сохранить принцип фэйр-плей на своих чемпионатах.

Фото: Президент ФКС Москвы Александр Горбаченко

Но лучше остальных во время бушующей эпидемии будут чувствовать себя стримеры и разработчики популярных онлайн-игр типа Fortnite или CS:GO. Люди потеряли возможность сходить на концерт, побывать на спортивном матче или фестивале. Чем тогда им заниматься, если не смотреть любимых стримеров и не играть в любимые игры? Свободного времени стало намного больше, чем раньше, а многие компании перешли на удалённый режим работы, так что наплыв новых пользователей и игроков — это лишь дело времени.



Новой киберспортивной аудиторией как раз могут стать фанаты спорта и сами спортсмены. Стримеры смогут проводить больше стримов со звёздами футбола, хоккея и других видов спорта, а сами спортсмены будут оставаться в тренде ещё какое-то время. Таким образом стримеры смогут приобрести новых фанатов и стать известными не только в среде геймеров. Для примера далеко ходить не надо: на фоне отмены чемпионатов и тренировок звезды футбольного клуба «Арсенал» Месут Озил и Сеад Колашинац уже вовсю стримят с про-игроками в Fortnite.

Когда в мире бушует коронавирус, закрываются границы, отменяются массовые мероприятия, а власти советуют сидеть дома, люди перемещают весь свой досуг и общение в онлайн. И киберспорт становится чуть ли не единственным местом, где можно хорошо провести время, помимо просмотра кино и прослушивания музыки.