Во что поиграть, пока заперт дома. Собрали самое интересное

Это случилось: вас перевели на удалённый режим работы или вы объявили карантин. Чем тогда заняться, пока за дверью вашей квартиры бушует эпидемия коронавируса? Самый очевидный вариант — усесться за видеоигры. Мы составили список тех игр, которые, как нам кажется, помогут не только убить время, но и увлечь на долгие часы, дни, а то и недели.

Red Dead Redemption 2 (PS4, Xbox One, PC)

Может быть, вы её прошли, когда она ещё не вышла на компьютерах. Может быть, вам недавно подарили её на день рождения или вы взяли её на распродаже, а затем забросили до лучших времен. И вот эти времена настали. Самое время стряхнуть с неё пыль, и наконец-то пройти до конца! А тем, кто её прошёл, вернуться в Red Dead Online — благо, вы всегда найдёте, чем себя там занять. Это одна из самых красивых и глубоких игр современности с чрезвычайно огромным открытым миром, где можно напиться в баре, устроить скачки со случайным спутником, ограбить банк, порыбачить и стать героем увлекательного приключения как минимум на 30 часов.

Assassin's Creed Odyssey (PS4, Xbox One, PC)

Последняя на данный момент игра в серии, а вместе с тем и самая продолжительная. Вам предстоит отправиться в Древнюю Грецию, где вы сможете побывать во многих исторических местах: в Парфеноне — древнегреческом храме, расположенном на афинском Акрополе, в строящемся Храме Зевса, в известном разрушенном городе Дельфы, на самой высокой горе Греции — Олимпе, в поселении, где возникли и на протяжении многих веков проводились Олимпийские Игры, — Олимпии, и во многих других исторических местах. Не все из них дожили до наших времен, но «Одиссея» смогла воссоздать их с удивительной точностью. Мы бы назвали это интерактивным музеем в виде игры, где иногда нужно кого-то убивать и выполнять задания. К тому же это самая красивая Assassin's Creed.

The Witcher 3 (PS4, Xbox One, PC, Switch)

Несмотря на то что с релиза третьего «Ведьмака» прошло уже почти пять лет, он остаётся актуальным и по сей день. Так зачем, спросите вы, запускать The Witcher 3 в 2020-м? Из-за крутого сюжета, который захватывает с первых минут и не отпускает до конца, из-за полной свободы действий, где за 30 минут можно напиться, поиграть в карты, сварить зелье, проучить бандитов, и покувыркаться с чародейкой. К тому же, если вы собрались смотреть сериал про «Ведьмака», то ознакомиться хотя бы с ключевыми персонажами этой вселенной будет не лишним. Это одна из лучших игр последнего десятилетия, в которую нужно играть не только на карантине.

The Elder Scrolls: Skyrim (PS4, Xbox One, Switch, PC, PS3, Xbox 360)

Ещё одна нестареющая классика, которой в ноябре 2020 года исполнится уже девять лет. Skyrim остается самой продолжительной RPG с большим открытым миром. Быстрее коронавирус победят, чем вы её пройдете. Чтобы завершить основную кампанию, требуется порядка 300 часов. А если приплюсовать к этим 300 часам дополнительные миссии, детальное изучение мира и различные мини-игры, то игровой процесс растянется ещё на 100 часов. Вам необязательно её полностью проходить. Вы можете просто купить дом и жить там, а каждым вечером выбираться к речке, чтобы любоваться пейзажами.

Civilization VI (PS4, Xbox One, PC, Switch, iOS)

Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы разрушить мир, а затем переделать его по своему образу и управлять им, как будто вы бог? Sid Meier's Civilization IV — пошаговая стратегия от Firaxis Games — дает возможность создать мир таким, каким вы видите его сами. Постройте сильную и независимую Россию, пока в мире бушует смертельный вирус. Если же ваши жители умрут от нищеты и болезни — не беда. Вы можете в один клик начать все сначала.

Hitman (2016) и Hitman (2018)

Если большие ролевые игры с открытым миром не для вас, то попробуйте «погонять лысого». Нет, вы наверное неправильно нас поняли. Лысый — это наёмный убийца, агент 47 или просто Хитмэн. А вы о чём подумали?



Так вот, Хитмэн — это идеальный стелс-экшен с просторными уровнями, полной свободой действий и многочисленными способами, как устранить цель. Тем более, что Hitman 2016 года выпуска, да еще и «издание года», сейчас можно купить в PS Store по большой скидке — всего за 599 рублей.

Call of Duty: Warzone, PUBG, Fortnite и Apex Legends

Мы не стали выбирать, какой Battle Royale лучше. Каждая из представленных игр имеет свои достоинства и недостатки. Единственное, что стоит отметить: Call of Duty: Warzone вышла в начале марта, и является на данный момент самой свежей «королевской битвой» из списка. Если вам нравятся динамичные мультиплеерные сражения с участием большого количества игроков, то выбор «королевской битвы» на время карантина очевиден — это Warzone. Apex Legends — это почти то же самое, что и Warzone, но с куда меньшим количеством игроков. Но если вы предпочитаете медленный, спокойный и размеренный геймплей с сидением в кустах и домах, то здесь уже стоит выбирать PUBG. Альтернатива PUBG — Fortnite. Это быстрый и динамичный двухмерный экшен-платформер с пиксельной графикой и строительством.

FIFA, PES, NHL и NBA 2K

Тут выбор тоже за вами. Каждый спортивный симулятор может на время заменить вам большой спорт. В конце концов вы можете пригласить друга к себе домой и выяснить, кто из вас круче играет в футбол, а кто — в хоккей или баскетбол. Ещё один вариант — пойти играть в FIFA или NHL по сети. Когда все сидят дома, то проблем с онлайном не будет даже утром. В любом случае, спортивные игры — это всегда весело, интересно и фаново.

Rainbow Six: Siege и Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike или Rainbow Six? Что выбрать? С CS:GO и так всё понятно — в этот шутер наверняка играли даже далёкие от игр люди, в детстве, в подростковом возрасте, когда кроме компьютерных клубов больше нечем было себя развлечь. А вот Rainbow Six после «контры» покажется чуть более сложным шутером. В CS:GO ты раскидал гранаты, смок и флешки, и идёшь стреляться. Rainbow Six работает чуть иначе — есть оперативники со своими фишками и недостатками, есть разрушаемость, прицелы, дропшоты и так далее. И, прежде чем штурмовать дом, нужно разработать стратегию.

Horizon: Zero Dawn и God of War (2018)

У кого есть «четвёртая плойка», тот может выбрать любой не прошедший эксклюзив. Это может быть Days Gone, The Last of Us, любая игра из серии Uncharted, Bloodborne или же Horizon: Zero Dawn с God of War. Две последние игры особенно интересны. Что в Horizon, что в God of War есть удивительно красивый мир, который впечатляет буйством красок и ощущением сказки.



Этот топ ни в коем случае не претендует на объективность, но нам кажется, что все представленные игры в нём могут быть интересны как заядлым геймерам, так и новичкам. Карантин — это возможность пройти самые продолжительные и большие игры с открытым проработанным миром, и поиграть в лёгкие и интересные онлайн-игры со своими друзьями и товарищами по работе.