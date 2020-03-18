Звезде «Инстаграма» Шей Викторио грозит 116 лет тюрьмы. Ещё недавно она побеждала в CS:GO

Бразильянка Шей Викторио, выступавшая на турнирах по Counter-Strike в течение 11 лет, влипла в странную историю. В начале марта появилась информация, что её приговорили к 116 годам тюремного заключения.
В течение четырёх лет (с 2013 по 2017 годы) бразильянка владела интернет-магазином, который, как выяснилось только совсем недавно, обманывал своих покупателей. Вся история началась с найденных электронных писем компрометирующего содержания. К ним шли документы с налоговой отчётностью, в которых фигурировало имя и нашей героини.
Расследование, проведённое специальной группой по борьбе с организованной преступностью, выявило серьёзные нарушения. Оказывается, 118 клиентов, которые перевели деньги на счёт магазина, так и не получили свои товары. Но Шей считает себя невиновной во всей этой истории. Её адвокат утверждает, что интернет-магазин был записан на бывшего партнёра девушки, а сама она имела лишь косвенное отношение к его деятельности.
Девушка и её адвокат считают приговор абсурдным. Более того, по их мнению, заявленная в иске сумма в 50 тысяч долларов является завышенной. По словам адвоката, обвинительная сторона так и не предоставила дополнительных доказательств вины девушки, собранных в ходе расследования, а сама девушка утверждает, что в ходе обыска пропало более 5000 документов, подтверждающих её невиновность в этом деле.
Девушка заверила своих фанатов, что не будет арестована. По её словам, во всей этой истории виноват её бывший муж, который работал над решением этой проблемы в течение долгого времени. Как только они расстались, он взял на себя 100% ответственность за случившееся.
Неизвестно о каком бывшем муже идёт речь, но с 2017 по 2019 годы девушка встречалась с известным бразильским игроком в Counter-Strike Фернандо fer Альваренгой. Но к этой истории, к счастью для Фернандо, он не имеет никакого отношения, так как девушка познакомилась с ним уже после того, как магазин прекратил свою деятельность.
Местные СМИ сообщают, что приговор девушке уже вынесен, но она может обжаловать его в апелляционном суде в течение одного месяца со дня его принятия. До тех пор, пока приговор не вступил в своё законное действие, девушка может свободно перемещаться по стране. А приговорили её, если что, к 116 годам тюремного заключения. К счастью для девушки, если это можно назвать счастьем, максимальным сроком наказания в бразильском законодательстве, вне зависимости от того, какое преступление ты совершил, является 30 лет. Однако в любом случае перспектива быть закрытым за решёткой до 2050 года звучит ужасающе.
Удивительно, но после того как шумиха в прессе улеглась, со странички девушки в «Инстаграме» пропало заявление, в котором она защищала себя и обвиняла во всём бывшего мужа. А может вся эта история была специально придумана ей, чтобы набить побольше подписчиков?
Благодаря этой истории бывшей киберспортсменке удалось набрать более 30 000 подписчиков в Instagram. На данный момент у неё почти 100 000 подписчиков. Она выступала на турнирах по Counter-Strike с 2008 по 2019 годы. Сейчас она активно стримит и снимается в разных фотосессиях для «Инстаграма». За время выступлений на турнирах ей удалось поиграть почти во всех сильнейших бразильских командах, включая Made in Brazil и paiN.
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