Игрок forze по Dota 2 обозвал мать другого игрока. «Лукойл» и «Спартак» этого не простили

Вчера вечером, 19 марта, в российском киберспорте разыгралась ещё одна трансферная драма: киберспортивная организация forze, спонсором которой является футбольный клуб «Спартак», а вместе с тем и «Лукойл», решила не подписывать постоянные контракты со своим составом по Dota 2. То есть игроки, которые показывали, в общем-то, неплохие результаты, сумев пробиться на майнор, вдруг оказались на улице. С чего это?
Фото: Аккаунт организации forze в твиттере.
Камнем преткновения стало сообщение от комментатора Виталия v1lat Волочая:
«По слухам, расстались очень грубо, с нарушениями условий и контрактов».
Ага, в этой ситуации, оказывается, не всё так гладко. Хотя после этого организация выпустила заявление, в котором сказала журналистам Cybersport.ru, что полностью выполнила все официальные договорённости со своей стороны:
«Мы полностью выполняли все официальные договоренности, зарплату игроки также получали. С нашей стороны не было никаких ложных обещаний и несоблюдения контрактных обязательств. В тот момент, когда тестовый период подходил к концу, игроки захотели пересмотреть условия, но их пожелания очень сильно отличались от первоначальных, на которые они были согласны, подписывая соглашения с нами. Мы им сделали компромиссное предложение, они отказались.
О нашем решении команда знала ещё три дня назад. Сейчас идёт юридический процесс расторжения договоров. Не хочется из этой ситуации делать «Санта-Барбару». Просто не сошлись в оценке и мнениях. В любом случае мы благодарим ребят и желаем им успехов в дальнейшем!»
То есть расставание с игроками связано не с их результатами — они как раз неплохие, а с тем, что якобы игроки запросили столько, сколько организация платить не хотела. Ладно, но как быть с сообщением бывшего капитана forze Ивана VANSKOR Скорохода. Он говорит, что заявление forze — это ложь, но не может рассказать всё, как было, так как его держит соглашение о неразглашении. Иван пообещал собрать всё в одно сообщение и выпустить его чуть погодя.
Иван VANSKOR Скороход
По словам Вилата, причиной расставания с игроками стала ситуация, произошедшая в паблике.
«Если информация, которая доносится до меня верная, то клуб forze перед расставанием со своим ростером по Доте, на основании этого видео и нарушения одного из игроков, решил оштрафовать ВЕСЬ состав на половину зарплаты и отправить состав куда подальше, хотя это видео и не стало причиной расставания, оно просто стало поводом не платить лишних денег».
Дело в том, что игрок forze Егор 19teen Лексютин здорово повздорил с Тимуром ТраВоМаН Хафизовым в одном из матчей в паблике. Игроки не хотели играть вместе, но до поры до времени старались держать себя в руках. Но стоило им попасться друг против друга на следующей карте, как Егора прорвало. Он не выдержал и сказал кое-что обидное про мать Тимура.
Менеджер Дмитрий «Korb3n» Белов говорит, что кто-то пожаловался на игрока в «Лукойл»:
«Почётную грамоту тому челу из паба, который догадался нажаловаться в Лукойл. Собственно, это отправная точка, дальше весь состав оштрафовали и помахали рукой. То, что в дотерских кругах стандарт, которому никто не придаёт значения, для корпораций — имиджевый удар».
А бывший игрок в Counter-Strike, инсайдер и известный киберспортивный журналист Алексей «OverDrive» Бирюков говорит, что состав, прежде чем кикнуть, оштрафовали на миллион рублей. Как говорится, накосячил один, а пострадали все. Прямо как в армии.
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