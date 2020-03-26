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Косплеер, врач и культурист Юань Херонг спасает людей от коронавируса

Косплеер, врач и культурист Юань Херонг
Артём Ращупкин
Врач-косплеер, который спасает от коронавируса в Китае
Эта девушка ещё и бодибилдер.
Киберспорт 0

Об этой девушке пишет весь интернет. Зовут её Юань Херонг. Утром и днём она — врач, а вечером — культурист и косплеер. Но сейчас её жизнь полностью изменилась. Она временно отказалась от своих хобби и увлечений, чтобы посвятить всё своё время борьбе с коронавирусом.

Юань работает врачом в клинике традиционной китайской медицины города Циндао, в провинции Шаньдун, которая расположена на восточном побережье Китая в нижнем течении Хуанхэ в 700 километрах от Уханя.

Она родилась в семье врачей, которые были против её увлечений боевыми искусствами и гимнастикой, и настаивали на том, чтобы она стала медиком. Она послушала своих родителей и стала врачом, но от своих увлечений не отказалась.

Юань занимается гимнастикой и бодибилдингом. Смотря на её мускулистое тело, можно подумать, что бодибилдинг занимает всё её свободное время. На самом деле нет. Девушка говорит, что тренировки в спортзале — это всего лишь одно из её увлечений. Она посещает зал пять раз в неделю после работы и говорит, что не откажется от карьеры врача несмотря на успехи в спорте.

Девушка ещё до своей трансформации

Девушка честно призналась, что не принимает химию, а предпочитает готовить блюда по традиционным народным рецептам. Юань много кто критикует и говорит, что она выглядит совершенно не женственно. Но девушка не обижается: «Что бы там ни говорили другие, мне всё равно. Я просто люблю спорт и получаю от него огромное удовольствие», — говорит Юань.

Изначально она занялась йогой, но потом поняла, что это не поможет ей нарастить мышцы. Тогда она пришла в зал и наняла фитнес-инструктора. Её жизнь полностью изменилась после того как она встретила Чжан Вэя — профессионального культуриста. Чжан убедил её в том, чтобы она принимала участие на соревнованиях, и разработал для неё систему тренировок.

«Так как я практикующий врач, мне не нужно работать посменно. Поэтому я хожу в зал после работы, в 5:30 вечера. Я хожу туда от четырёх до пяти раз в неделю, независимо от того, идёт ли дождь на улице или нет. Были моменты, когда я подумывала сдаться, так как построение красивого тела — это тяжёлый, болезненный и утомительный процесс. Но когда я увидела, что мои мышцы становятся больше, я сказала себе, что это того стоит», — говорит девушка.

Юань заняла второе место в национальном чемпионате, проводимом Китайской ассоциацией бодибилдинга. Но у неё есть ещё одна мечта — стать бойцом Кунг-Фу.

Рассуждая о своём будущем, Юань говорит, что после того как заработает немного денег, она наймёт мастера и будет изучать боевые искусства.

Юань — личность разносторонняя. Помимо занятий боевыми искусствами, бодибилдингом и гимнастикой она увлеклась ещё и косплеем. На её страничке в «Инстаграме» можно найти несколько работ, вдохновлённых игрой Street Fighter (и не только). Изображения быстро стали вирусными. Предлагаем оценить некоторых из них:

Косплей на героиню Street Fighter Чун Ли:

Косплей на Май Ширануи:

Ещё один косплей на Чун Ли:

Косплей на Лару Крофт:

Когда стало известно о большом количестве заражённых, Юань бросила всё и сконцентрировалась на работе. В «Инстаграме» она написала: «Я же врач. Я должна быть на передовой и сделать всё возможное, чтобы защитить людей от эпидемии». Остаётся только пожелать ей успеха в борьбе с заразой и в достижении намеченных целей.

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