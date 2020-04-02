Самые харизматичные игровые персонажи десятилетия

Двигателем любой, даже плохой, истории должны быть яркие персонажи. Если они интересны, то сюжет может затянуть на несколько десятков часов. Это работает везде: в кино, книгах и, естественно, в играх. В список можно включить и Солида Снейка из серии Metal Gear Solid, и Нэйтана Дрейка из Uncharted, но они появились раньше, чем те, кого мы собрали в этой пятёрке.

Джо Барбаро (Mafia 2, 2010)

Сложно не очароваться мафиозной романтикой XX века. За счёт этого Mafia: The City of Lost Heaven 2002 года, даже несмотря на своеобразное управление, с интересом играется до сих пор.



Джо – лучший друг главного героя второй части Вито Скаллета. Именно он раз за разом втягивал его в опасные истории. Наглый и хитрый, привыкший получать от жизни всё, он не отказывался от грабежей и убийств. Подъём по криминальной лестнице – идеальный способ удовлетворять запросы в дорогих машинах, крепкой выпивке и женщинах.



В то время персонаж зацепил настолько, что намеков на его судьбу в Mafia 3 многие ждали едва ли не сильнее, чем самой игры.

Ваас Монтенегро (Far Cry 3, 2011)

Единственный определённо отрицательный персонаж списка, но забыть о нём нельзя. Лидер пиратов и даже не главный злодей третьей части, но запомнился он сильнее, чем все персонажи серии вместе взятые.



В прошлом неуверенный в себе, но заботливый брат Цитры под влиянием наркотиков, денег и власти превратился в непредсказуемого безжалостного маньяка.



Уже после насмешливых слов: «Беги, Форест, беги!» Ваас интригует – редкий маньяк будет радостно кричать это пленнику. Его появления похожи на выступления артистов на театральной сцене, где с необъяснимым удовольствием следишь за их безумными монологами.

Джоэл Миллер (The Last of Us, 2013)

Личная драма всегда приближает любого героя к реальности и заставляет, как минимум, следить за дальнейшими приключениями. На это студия Naughty Dog и надавила в прологе игры, а остальные плюсы возникали уже по ходу игры.



Гибель дочери и выживание в мире, где вспыхнула неизлечимая эпидемия, сделали Джоэла безжалостным, грубым и просто уставшим от жизни человеком. Его боль от потери будет ощущаться всю историю, а в спасении девочки Элли – видеться новый смысл жизни.



Хриплому голосу Троя Бейкера веришь, его пугаешься, с ним боишься. Едва ли найдётся много персонажей, которые способны вызвать подобный диапазон эмоций.

Артур Морган (Red Dead Redemption 2, 2018)

Дикий Запад в исполнении Rockstar Games очаровал ещё в первой игре 2010 года, а драматичные и, местами, весёлые приключения Артура Моргана во второй – покорили игроков на многие часы.



Главный герой состоит в банде Датча Ван дер Линда. После неудачного ограбления парома им приходится скрываться от охотников за головами и федеральных агентов. Проникаешься персонажем постепенно, слушая его жизненное бурчание под нос или разговоры с товарищами. Артур – не добряк, который хочет всем помочь: он отжимает долги, грозит немощному фермеру и убивает без моральных принципов.



Но часто Морган не против душевной пьянки в баре или помощи в беде незнакомцу. У него даже есть возлюбленная, с которой его разводят обстоятельства. Он совершает человеческие ошибки, чем и цепляет, потому и запоминается надолго.

Дикон Сент-Джон (Days Gone, 2019)

К этому эксклюзиву PlayStation 4 можно относиться по-разному и, вероятно, проходить его было бы не так интересно, если бы не байкер Дикон. В отличие от большинства героев, которые оказывались в схожих обстоятельствах пост-апокалипсиса – Сент-Джону плевать на спасение человечества от вируса. Зато он готов отдать за друга жизнь.



Личные проблемы, цинизм к окружающим понятны и оправданы. Такому герою веришь, потому и восхищает то, как он ищет простого человеческого счастья в мире. Также он всегда солидарен с игроком: то глаза закатит, то обматерит. Стоит ему только подумать о том, как толпа фриков надоела, так он кричит им: «Да, когда ж вы сдохнете?!». Русская озвучка идёт отдельным плюсом, ведь это случай, когда она вполне может соперничать с оригиналом.