Resident Evil 3 Remake пытается переписать прошлое серии, но безуспешно

Resident Evil 3 Remake вышла 3 апреля, оставив после себя противоречивые впечатления. В то время как многие издания хвалят новое детище Capcom, называя достойным преемником ремейка Resident Evil 2, многие игроки не согласны с мнением журналистов, критикуя Resident Evil 3 Remake за коридорность, сумасшедший темп игры, небольшую продолжительность и отсутствие сложных головоломок. Так что же в итоге, Resident Evil 3 Remake — это шаг вперёд или назад?

Играть в Resident Evil 3 Remake — это то же самое, что наблюдать как разработчики пытаются переписать собственное прошлое. И если в четвёртой части у них это получилось, то в этот раз вышло не очень. История франшизы Resident Evil начиналась с попыток создать вселенную, которая бы пугала до чёртиков. Игра быстро стала доминирующей в своём жанре, который окрестили «ужасом выживания». Оригинальная часть, которая называлась Resident Evil 3: Nemesis, является ключевым болтиком в этой истории, но вы прочувствуете это, только сыграв в неё.

События игры разворачивались за сутки до событий Resident Evil 2. Главная героиня Джилл Валентайн пыталась сбежать из заражённого зомби Раккун-Сити. Игра была хороша своими головоломками и ловушками, а огромный мутант Немезис пугал настолько, что после встречи с ним ты ещё долго сидел в страхе. Он появлялся в самые неожиданные моменты и держал в напряжении на протяжении большей части игры. Победить мутанта было практически невозможно, приходилось лишь прятаться и бегать от него. Тратить патроны на него было бессмысленно, так как мы были ограничены в их количестве — лучшим вариантом было просто спрятаться.



Четвёртая часть переосмыслила серию. Если в предыдущих играх использовался вид от третьего лица со статичной камерой, то в Resident Evil 4 впервые появился вид от третьего лица с камерой «из-за плеча». В отличие от прошлых частей, которые были гораздо более ограничены, опираясь на фиксированные сверху ракурсы и персонажей, которые управлялись как танки, в Resident Evil 4 мы получили больше свободы. Линейность никуда не делась, но уровни стали просторнее и разнообразнее в плане дизайна. Экшена стало в разы больше: деревня была густо населена заражёнными крестьянами, которые издавали ужасные вопли и крики. При этом остальные элементы предыдущих игр никуда не делись: помимо безудержного отстрела зомби, нам приходилось решать интересные головоломки, собирать предметы и по-прежнему беречь патроны.

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Ремейк третьей части решил пойти по иному пути, превратившись из увлекательного и, что самое главное, пугающего хоррора в обычный коридорный добротный боевик. Если в Resident Evil 2 вы не могли быть уверенными в своём успехе над зомби, то в ремейке третьей части схватки с мутантами заранее предрешены. Даже Nemesis, гигантский мутировавший зомби, которому в оригинальной части было отведено много времени, превратился в заскриптованного босса, появляющегося в заранее прописанное разработчиками время.



Это не значит, что Resident Evil 3 Remake не сможет вас развлечь. Локации обставлены здорово, графика радует глаз, сюжет увлекает, а в зомби интересно стрелять. Но эта игра вынуждает вас не останавливаться на месте. Времени на то, чтобы всё осмотреть и решить несколько головоломок, не осталось. Вместо этого Resident Evil 3 подкидывает вам новую порцию зомби. Даже экономить патроны не нужно — просто не останавливайся, беги и стреляй. В оригинальной игре мы могли легко заблудиться и несколько часов бродить по одним и тем же местам, накручивая бесконечные круги. В Resident Evil 3 Remake игра сама выведет вас куда нужно.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Arekkz Gaming

Помимо всего прочего, ремейк третьей части в два раза короче, чем ремейк второй части и проходится в среднем за шесть-семь часов. Только вдумайтесь: нам предлагают отдать 2 000 рублей за каких-то шесть жалких часов. Да, не спорим, вместе с Resident Evil 3 Remake идёт мультиплеерный режим Project Resistance. Но что делать тем, кто пришёл не за этим?



Исчезло и ощущение масштабности происходящего. Помните, как Раккун-Сити, несмотря на узкие улочки и лабиринты, чувствовался настоящим мегаполисом. Нам приходилось исследовать бары, заброшенные полицейские участки, целые лаборатории, офисы и переулки, чтобы получить ключи от закрытых дверей. Ремейк ограничивается несколькими городскими кварталами с коридорными улочками. Почти все двери открыты, так что исчезла необходимость в их поиске. Хорошо это или плохо — решать вам. Но хардкорные фанаты серии явно не в восторге.

Новичков, которые никогда не играли в оригинал, этот ремейк, вероятно, не разочарует. Но для тех, кто прошёл все оригинальные части серии, Resident Evil 3 Remake покажется плевком. Мы бы всё-таки назвали это дополнением, чем полноценной игрой. Разработчики настолько торопились выпустить ремейк, что удалили из игры несколько знаковых локаций.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 7, 8.1, 10 (64-разрядная версия)

Процессор: Intel Core i5-4460 / AMD FX-6300 или лучше

Оперативная память: 8 Гб

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260x с 2 Гб памяти

DirectX: 11 версия

Свободное место на диске: 45 Гб



Рекомендуемые системные требования:

ОС: Windows 10 (64-разрядная версия)

Процессор: Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590 или лучше

Оперативная память: 8 Гб

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 с 3 Гб памяти

DirectX: 12 версия

Свободное место на диске: 45 Гб



Игра доступна на всех популярных платформах — PC, PlayStation 4 и Xbox One. На момент публикации материала игровые издания оценили ремейк в 80 баллов по 100-балльной шкале. Игроки — в 6.1 балл по 10-балльной шкале.