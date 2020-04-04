YouTube-ведущая Яна Дыченко. Участвовала в шоу «Холостяк» и просто помешана на спорте

27-летняя Яна Дыченко из Киева, ведущая YouTube-канала NAVI, пришла в украинскую организацию летом 2019 года. Сначала — как обозреватель академии NAVI Esports Camp, но впоследствии девушка стала задействована во многих проектах организации, включая новостное шоу NAVI NEWS на основном канале клуба.

У NAVI получается какая-то любовь к Янам. Долгое время бессменной ведущей и основным репортёром клуба была Яна b2ru Химченко. Девушка и по сей день появляется в кадре, но уже не так часто. Зато её тёзка время даром не теряет. Вдохнув новую жизнь в медиа-контент клуба, Яна Дыченко быстро стала своей в Natus Vincere. Фанаты полюбили её не только за красивую внешность, но ещё за приятный голос и позитив.

До прихода в клуб Яна активно стримила. На удивление, у неё самые современные родители, которые и сами играют, и другим дают: папа любит World of Tanks, мама — PUBG. Не семья, а мечта, скажете вы. Девушка говорит, что когда её взяли в клуб, то больше остальных этому обрадовалась мама: «Она фанатка NAVI и смотрит все трансляции. Когда она узнала, что мне предложили работать в клубе, то просто офигела. Родители с самого детства поддерживали все наши с братом увлечения, а мой первый ПК появился, когда мне было всего лишь четыре года».

Так она познакомилась с играми и стала фанаткой Apex Legends, Crysis и Battlefield. Последние две ей особенно зашли. Она провела в них тысячи часов. Девушка вспоминает: «С братом, будучи совсем маленькими, мы рубились в Червяка Джимма и Battletoads. Первую PS1 мой брат выиграл у моего крёстного, играя в Tekken. Так я и познакомилась с Crash Bandicoot, Twisted Metal, Mortal Kombat и Oddworld. Потом появился первый ПК и я узнала о таких шедеврах, как The Neverhood и Full Throttle. Потом, понятное дело, эра CS 1.6 на просторах гангеймов. Но мультиплеерной любовью стал Crysis Wars. Я просто сходила с ума от этого шутера, так много я в него задротила. Была в разных кланах, сама собрала свой, играли на ESL. Была разочарована вторым и третьим крайзисом, поэтому перешла в мир батлы: Battlefield Bad Company 2, Battlefield 3, Battlefield 4, BF Hardline. Летала в Мюнхен на презентацию шутера Titanfall, немного играла в Call of Duty: AW».

Девушка призналась, что игры всегда были частью её жизни, но они никогда не занимали её полностью. Яна даже попробовала себя в косплее, изобразив образ Китаны из Mortal Kombat. Не знаем как вам, но нам понравилось:

Игралась даже с гримом:

Ещё одним увлечением девушки стала стрельба из оружия. Яна рассказала, что стреляла из шотгана и АК, и отдача была настолько сильной, что после стрельбы у неё оставались синяки.

У девушки отличная фигура, которую она поддерживает систематическими занятиями в спортзале: «Я люблю подтягиваться, отжиматься, я за активный образ жизни. Я кайфую, я перезагружаюсь с помощью спорта, после чего готова разваливать людей на сервере», — говорит девушка.

Яна участвовала в восьмом сезоне украинской версии шоу «Холостяк», поразив своей смелостью и инициативностью, когда похитила главного холостяка программы на гольф-каре. Девушка продержалась на шоу до девятой серии, после чего покинула проект по собственному желанию.

Яна старалась заниматься спортом даже во время съёмок:

Несмотря на то, что Яна до работы в NAVI была незнакома с киберспортом, она достаточно быстро во всём разобралась. В своём первом видео для канала NAVI девушка сказала, что будет принимать во внимание любой фидбек и охотно учиться. «Хочется, чтобы контент был крутой, хочется, чтобы вы всегда были довольны», — говорила тогда девушка. Что ж, у неё это получилось — новости NAVI актуальны, их смотрят, и они приносят хорошие просмотры.