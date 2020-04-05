Что делать, когда все раздражают? Топ-5 самых жестоких видеоигр для разгрузки от проблем

Чёрные полосы в жизни толкают людей на многие безрассудные поступки. Планы рушатся, жизнь идёт не по заранее построенному плану. Виртуальный мир даёт эффективный способ эмоциональной разрядки. В этой подборке мы говорим об играх, которые помогают воплотить в жизнь любые фантазии плохого настроения.

Серия Mortal Kombat

Изобретательными добиваниями серия файтингов выделялась ещё в начале 90-х. Спустя двадцать три года система была доведена до совершенства в Mortal Kombat Х 2015 года.



Фантазия разработчиков, конечно, удивляет, но и техническая часть дополняет задранную планку. Хруст проломленной черепушки, например, звучит ужасающе реалистично. Аналогично и с обновлённой графикой: кровь льётся из каждой раны, а на красочное отрывание рук или ног от тела — слабонервным лучше не смотреть.

Manhunt 2

Бывший учёный Дэниел Лэмб долгие годы провёл на лечении в психиатрической клинике. Он работал над таинственным проектом «Пикман» и принимал участие в экспериментах, из-за которых получил раздвоение личности. Вам предстоит сыграть и за вторую его личность — бывшего военного Лео Каспера.



Игры от Rockstar хорошо спасают от плохого настроения, но тут они переплюнули даже самих себя. Творение попало в короткий список видеоигр, получивших рейтинг Adults Only. Вариантов, как прикончить человека оказалось слишком много — даже по меркам студии.



Тихо крадучись со спины, в атмосфере безумия и паники получаются самые красивые убийства! Например, простеньким ножом герой резко перерезает жертве глотку, а последующими нажатиями кнопки мыши наносит мощные удары в живот. Тем более, что заботливо разбросанные предметы для подобного веселья находятся довольно быстро.

Серия Doom

Шутер от первого лица с простеньким сюжетом про избавление Марса от монстров. Что же ещё лучше помогает выпустить накопившиеся эмоции? Помимо стандартного набора вооружения, главному герою дают бензопилу, со временем уже ставшую культовым оружием для серии.



Игра 2016 года даёт возможность почувствовать себя настоящим палачом, который жестоко казнит всех, кто встречается на пути. Удивляют и безжалостными добиваниями: от простенького «свернуть шею» или «вырвать челюсть» до «заставить монстра съесть своё же сердце»



Вышедшая 20 марта Doom Eternal лишь в очередной раз доказала крутость серии. В ней по-прежнему весело проводить часы, проливая литры демонической крови.

В 2015-м поляки удивили не только «Ведьмаком». Компания с красноречивым названием Destructive Creations выпустила изометрический шутер, где подарила игрокам возможность побывать в роли массового убийцы. Справились успешно, потому что игра стала одной из немногих, наравне с Manhunt 2, получивших самый возрастной рейтинг.



Игра о том, как человек может устать от людской глупости, ошибок, пороков. Стандартный набор из пистолетов, автоматов и дробовиков помогает главному герою в его цели — массовом убийстве.



Многообещающая задумка выделяет Hatred на фоне большинства подобных игр, показывая, как сильно любой человек может возненавидеть весь род и выйти на улицы с оружием в руках.

Серия Dead Space

Исследовательский корабль «Ишимура» посылает неожиданный сигнал бедствия. На помощь команде отправляется специальная группа спасателей, в составе которой состоит главный герой — Айзек Кларк. На месте выясняется, что большинство членов экипажа было убито жуткими созданиями, и нам остаётся лишь искать способ спастись от них.



Игра отличается от других в списке тем, что главный герой людей не убивает, а спасает жизнь, защищаясь от монстров. Некроморфов можно назвать едва ли не самыми мерзкими космическими монстрами. Их тела состоят из частей тел погибших людей. Они коряво, но очень шустро передвигаются по вентиляциям и коридорам. Их убийство окрасит ближайшие стены кровью, а тело будет резко дёргаться и зрелищно разрываться на кусочки.