Атмосферные игры для тех, у кого мало времени

В вынужденный отпуск из-за эпидемии коронавируса отправились не все и многим, как и прежде, приходится ходить на работу. Остаётся лишь слегка позавидовать тем, кто наконец-то может погрузиться на несколько часов в другой мир. Для людей, у которых нет столько времени на игры, мы вспоминаем о пяти небольших путешествиях, о которых вы могли не знать.

What Remains of Edith Finch

Время прохождения: 4 часа

У семьи Эдит Финч ужасная судьба. Все близкие люди погибали в случайных обстоятельствах на протяжении долгих лет. Теперь родной дом в штате Вашингтон перешёл к девушке. Изучая его, предаваясь старым воспоминаниям, она пытается понять, почему осталась единственной представительницей рода.

При исследовании фамильного особняка предстоит побывать свидетелем смерти родственников, будто переживая последний день очередного члена семейства.



Характеры Финчей раскрываются через непохожий между собой геймплей и атмосферу. В финале истории особенно ярко чувствуется насколько незначителен и мал человек в сравнении с окружающим его миром.

The Suicide of Rachel Foster

Время прохождения: 3-4 часа

Небезызвестную Firewatch очень хочется внести в список. Но про нее, вероятно, большинство уже слышали, поэтому стоит дать шанс кое-чему схожему.



В заснеженном штате Монтана расположен старый, уже полуразрушенный отель, который принадлежит семье главной героини — Николь. По неизвестным причинам ей с матерью пришлось бросить привычную жизнь и уехать, оставив здание отцу.

Теперь его не стало, но старые тайны остались напоминать о себе Николь. Метель запирает её в отеле, который она целенаправленно приехала продать, чтобы избавиться от всего, что связывает её с этим местом.



Разобрать старые дела помогает неизвестный телефонный собеседник Ирвин. С каждым новым открытием возникают странные вопросы, да и атмосфера старого отеля, скрип дерева под ногами, пугающие завывания ветра за окном определенно способствуют удержанию внимания.

Last Day of June

Время прохождения: 3-4 часа

Трогательная история о попытках исправить прошлое.



Игра начинается грустно: в нелепой аварии Карл теряет жену и в довесок к несчастью лишается возможности ходить. Жизнь после такого становится невыносимой и единственное, что остается — это думать на фантастическую тему «а что, если...».

Если бы нечто не помешало поездке, то трагедии бы не случилось. Со стороны случайно встреченных персонажей, которые косвенно влияли на события, раскрывается тот день. Раз за разом мы с Карлом видим и создаём возможности спасти Джун.



Маленькая история сохранится в памяти чем-то одновременно грустным и тёплым. За несколько часов она дарит надежду на успех, которая видна во всех солнечных кадрах.

DARQ

Время прохождения: 2-3 часа

Осознанные сны — вещь интересная и временами опасная, потому что проснуться бывает очень сложно.



Ллойд находится кошмаре. И он знает это, но проснуться не может. Чтобы выбраться, нужно победить свои страхи и научиться действовать во сне.

Ходить по стенам и потолку, смещать гравитацию да даже целые комнаты переворачивать! Это даёт взглянуть на уже изученное место с другого ракурса и открыть новые возможности. Впоследствии появятся не менее интересные механики — например, рычаги, которые перемещают героя на разные планы.



Визуальный стиль оправдывает происходящее, будто вы находитесь в одном из фильмов Тима Бертона.

Draugen

Время прохождения: 3 часа

Команда, создавшая The Longest Journey Dreamfall Chapters не могла не привлечь внимание новой игрой.



Норвегия, 1923 год. Эдвард Чарльз Харден, американский путешественник, разыскивает пропавшую бесследно сестру Бетти. Последняя весточка от неё была из небольшого городка Гровик, потому поиски стоит начать отсюда. Едва знакомая девушка Лисси отчего-то решительно настроена вам помочь. Или помешать?

Загадочно пустая деревня, живописная местность фьордов и гор в норвежской глуши, просто не может не очаровать. За три часа постепенно осознаешь, что за скандинавскими пейзажами скрывается множество тайн и вопросов. А как часто вы встречаете смесь саспенс-детектива и фьорд-нуара в играх?