«Один конец света спустя». Лучшие игры про постапокалипсис

На карантине хочется отвлечься от проблем, но как ни странно наибольший интерес у людей вызывает контент связанный с глобальными катастрофами и эпидемиями. Чего только стоят вышедшие в топы сериалы и фильмы о эпидемиях.



Поэтому мы решили собрать подборку игр про постапокалипсис, чтобы сидя дома вы понимали, что всё ещё не так плохо.

Wasteland (PC)

Первая часть вышла в далёком 1988 году для компьютеров Commodore 64, Apple II и DOS. Сюжет у игры следующий: после ядерной войны между США и СССР старый мир рухнул, для поддержания порядка на выжженных радиацией пустошах были созданы отряды «Пустынных рейнджеров». Игрок берёт на себя командование одним из таких отрядов. Ему предстоит помогать местным поселениям, выполняя различные поручения и разбираться с бандами рейдеров вперемешку с мутантами. В конце рейнджеры столкнутся с самым главным врагом – вышедшим из под контроля искусственным интеллектом, создающим армию роботов для уничтожения остатков человечества.

Как в любой хорошей RPG, в Wasteland широкий простор для отыгрыша персонажей и выбора пути прохождения. Эти же принципы сохранились и в сиквеле. Wasteland 2 вышел в 2014 году, спустя 26 лет после оригинала! Деньги на разработку собирали на kickstarter, где преодолели планку в один миллион долларов всего за два дня. Второй Wasteland – классическая пати-РПГ с тактической боёвкой, напоминающей X-COM. При первом запуске важно понимать, что игра не будет вас щадить или давать поблажек, поэтому к созданию персонажей и прокачке необходимо подойти со всей ответственностью, иначе рискуете очень быстро погибнуть.

Тоже самое касается и погружения в историю: хотите понять, что происходит и как этот мир работает – читайте найденные записки, книги, а также видите, как можно больше диалогов. Не зря же Wasteland – идейный вдохновитель Fallout.

Fallout (PC, PS2, PS3, PS4, Xbox, Xbox 360, Xbox One)

Первые две части выполнены в изометрии и с пошаговыми сражениями. Fallout выделялся своим юмором и стилистикой ретро-футуризма. Вдобавок, игрок был волен делать что хотел. Считаете, что в постапокалипсисе нет места состраданию и морали? Пожалуйста, грабьте и убивайте направо и налево, вы всё равно пройдёте игру до конца. За это стоит сказать спасибо системе распределения навыков — S.P.E.C.I.A.L, разработанной по образцу настольных ролевых игр. Она позволяет генерировать самых разных персонажей от безмозглого силача, не способного связать и двух слов, до супер-харизматичного гения, располагающего к себе одним взглядом. Благодаря этому можно легко подогнать будущего протагониста под свои вкусы или просто экспериментировать, создавая самые причудливые смеси привычек, характеров и особенностей.

Начиная с Fallout 3 серия перешла в 3D от первого лица, выведя тем самым красоту пустошей на новый уровень. Но не всё здесь так красиво. Например, теперь нельзя убивать определённых NPC, потому что они либо вовсе бессмертны, либо постоянно восстают из мертвых. Доходит до смешного: представьте, вы отыгрываете каннибала, съедаете всех в местном казино, при этом аккуратно раскладывая черепа по барной стойке, а потом выйдя наружу и вернувшись обратно половина съеденных стоит на своём месте как ни в чем не бывало! С одной стороны — бесконечный запас пищи, а с другой — куча потерянного времени.

Несмотря на это Fallout 3 и Fallout: New Vegas всё ещё хорошие RPG с прописанными диалогами и возможностями выбора стороны конфликта, пускай и не всегда логичными. А вот Fallout 4 почти полностью отошла от модели ролевой игры, порезав систему общения главного героя с другими персонажами до «Да, Нет, Сарказм», выведя стрельбу на первый план и убрав ограничения с прокачки умений. Теперь можно стать мастером на все руки и не париться с билдом. Следующий Fallout с подзаголовком 76 вовсе ушёл в онлайн. Если вас не пугают баги, глитчи и отсутствие сюжета, то это неплохое место для того, чтобы весело провести время с друзьями отыгрывая разные роли, ведь там, где ничего нет, можно стать кем-угодно.

S.T.A.L.K.E.R. (PC)

У Fallout огромная фан-база, но на просторах СНГ ещё большую популярность обрела серия S.T.A.L.K.E.R. Разработчики из GSC Game World вдохновлялись романом братьев Стругацких — «Пикник на обочине» и написали альтернативное продолжение чернобыльской катастрофе. В 2006 году на ЧАЭС произошёл новый выброс, образовавший загадочную Зону, наполненную смертельными аномалиями, мутантами и ценными артефактами. Именно за ними в Зону приходят сталкеры, и многие остаются там навсегда.

Во многом игроков привлёк по-настоящему живой окружающий мир. У NPC нет заранее прописанных алгоритмов, они исследуют локации точно так же как игрок. Персонажи борются за территорию, совершают вылазки в аномалии за артефактами, отдыхают в барах, поют песни у костра и, конечно же, травят анекдоты. Мутанты же ведут себя как настоящие животные, перемещаются стаями и охотятся друг на друга. Дополняет это всё постсоветский колорит – знакомые глазу здания, надписи, рисунки персонажей мультфильмов в заброшенной детской поликлинике. Такие детали заставляют раз за разом возвращаться в игру, хотя бы на прогулку.

Метро (PC, PS4, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch)

Выходцы из GSC Game World основали студию 4A Games и взялись за создание проекта в стилистике постапокалипсиса. За основу авторы взяли серию книг Дмитрия Глуховского «Метро 2033». После ядерной войны оставшиеся в живых люди укрылись в московском метро и теперь каждая обитаемая ветка – отдельное государство. Коммунисты на красной линии, фашисты на стыке станций трёх веток, торговцы с объединенного центрального кольца, зовущие себя «Ганзой».

В игре прослеживается явный политический контекст, но все фракции раскрываются достаточно поверхностно. В первую очередь упор идет на мораль и человечность, искупающие страшную ошибку прошлого. Хотя при прохождении игрок сам решает, как поступать. У разработчиков не только получилось грамотно проработать атмосферу – от полной безысходности при вылазке в кишащий мутантами разрушенный город – до кипящей жизни на крупных станциях столичной подземки, но и подарить нам запоминающихся персонажей. Отметим, что «Метро» поощряет стелс-прохождение, а убийства всех без разбора ещё отзовутся в концовке. Серия «Метро» не поскупилась на кинематографичность: некоторые сцены надолго останутся у вас в памяти, как и завораживающие виды павшей Москвы.

AtomRPG (PC)

Постапокалиптический сеттинг у нас, в странах СНГ, очень любят и многие инди проекты стараются повторить успех Fallout. Ближе всего к «русскому фаллауту» подобралась AtomRPG. По игровому процессу она сильно похожа на историю выжившего из убежища – та же изометрия, прокачка, пошаговые бои и любовь к отсылкам и юмору.

На просторах советских пустошей можно повстречать бандитов, выглядящих как трио легендарных советских актеров — Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов, известных на экранах под псевдонимами Трус, Балбес и Бывалый. Есть в AtomRPG и местный мавзолей Ленина, а на стенах заброшенного кинотеатра висят афиши старых фильмов вроде: «В бой идут одни старики».



По классике, в игре полно текстов и диалогов, написаны они качественно, так что способны увлечь ничуть не хуже экшена. С учётом побочных заданий прохождение может занять от 40-50 часов, причём далеко не каждая локация поддастся с первого раза.

Singularity (PC, Xbox 360, PlayStation 3)

После Второй Мировой Войны на территории СССР нашли уникальный минерал — Е99. Новый элемент использовали в качестве источника энергии и смертельного оружия, благодаря которому военной мощи советов должно хватить на мировую революцию. Но его главным свойством стала возможность управлять временем. Для изучения Е99 был построен специальный исследовательский центр «Каторга-12», но из-за высокой опасности для жизни, жутких побочных эффектов для человека и смерти одного из ведущих учёных проект пришлось свернуть.

Спустя годы американцы засекают на территории заброшенной Каторги-12 подозрительную активность и посылают группу военных на разведку. Их вертолёт терпит крушение, а главный герой попадает во временную воронку, круто меняя ход истории. Научный лагерь начинает кишеть мутантами, а СССР при помощи технологий захватывает мир. В геймплее есть крутые фишки со временем, с помощью специального устройства можно старить и омолаживать предметы, останавливать любое движение в определённом радиусе и перемещаться в пространстве.

Mad Max (PC, PS4, Xbox One)

Игра продолжает сюжет фильма с Томом Харди. Макс рассекает по Пустоши на верном автомобиле, который можно тюнинговать и прокачивать за местную валюту – металлолом.

Атмосфера выдержана в духе того самого бензинового воина дорог эпохи конца времён. По началу перестрелки на машинах и изучение открытого мира безумно увлекают. Но со временем всё скатывается в однообразный гринд и зачистку местных аванпостов в рамках захвата территорий.

Burntime (PC)

Старенькая RPG с элементами стратегии для компьютеров MS DOS и Amiga. В своё время ей не хватило совсем чуть-чуть, чтобы встать в один ряд с Wasteland и потягаться с Fallout. Основная цель – стать королём нового мира, захватив все поселения постядерной пустоши. Для этого протагонисту понадобиться верная армия и большие запасы

воды и пищи. Наёмников можно вербовать в поселениях, но никто из них не присоединится к герою просто так, сначала придётся выполнить для них несложные поручения, вроде тех, где нужно принести им новую пушку или отдать какой-то предмет.

Отряд можно укомплектовать солдатами, медиками и инженерами. Первые – основная ударная сила, помогут установить новый порядок и сохранить его от переворота. Медики подлатают раненых, а инженеры скрафтят из мусора что-нибудь полезное. Когда гвардия наконец соберется, её будет необходимо содержать. Провизия пополняется только в городах, поэтому стоит заранее проложить маршрут завоевательного похода, иначе велик риск умереть раньше времени при переходе из одной точки в другую. Менеджмент – важная часть выживания. Сейчас Burntime спокойно проходится на эмуляторе, но вместе с ним не забудьте скачать игровой мануал, иначе вы просто ничего не поймёте.

Seven: The Days Long Gone (PC)

Бывшие сотрудники из CD Projekt RED, работавшие над «Ведьмаком», объединились в собственную студию Fool’s Theory и создали стелс-рпг в постапокалиптическом киберпанке. Действие разворачивается вокруг Териэля – профессионального вора, отправленного на тюремный остров после неудачного ограбления. Как будто этого мало, в его голове засел злой демон по имени Артанак. По прибытию герой оказывается втянут в интриги и борьбу враждующих между собой фракций. В итоге спасать придётся не только себя самого, но и весь мир.

Кстати о мире, изучать его одно удовольствие. Сюжет не всегда способен впечатлить, зато побочные задания радуют разнообразием и глубиной проработки. Благодаря этому игрок сильно погружается в процесс и начинает по-настоящему отыгрывать отведённую ему роль. Местные локации не только красивые, но и многоярусные. Исследовать их можно вдоль и поперек.

К сожалению, проблем тоже хватает: обилие багов, проблемы с ориентированием на местности и кривой стелс. Разработчики выпустили довольной сырой, но интересный проект и, к сожалению, они не спешат к нему возвращаться.

Violent Storm (PC через эмуляторы)

Постапокалипсис не всегда показывается мрачно: в Violent Storm, например, все носят цветастую одежду, слушают рок-н-ролл восьмидесятых и бьют друг другу лица. В разрушенном после третьей мировой городе трое друзей должны спасти свою подругу из лап банды панков. Violent Storm – задорный аркадный битемап с честной сложностью и приятным юмором, смешанным с крутостью. Отлично подойдёт для посиделок с друзьями или чтобы расслабиться после рабочего дня.

Правда, игра так и не вышла ни на одной домашней консоли – придётся запускать эмуляторы.

Days Gone (PS4)

Эксклюзив PS4 2019 года совместил выживание в зомби-апокалипсисе и тему байкеров. Мотоцикл – ваш лучший друг. Он с радостью вытащит героя из беды, но взамен потребует тщательного ухода: байк необходимо регулярно заправлять и чинить. Локации в Days Gone огромны, поэтому перемещаться без транспорта смысла нет, к тому же без него нельзя сохраниться.

Авторы постарались сделать мир максимально живым – погода постоянно меняется, NPC ведут себя по разному в зависимости от времени суток, а по всей карте тут и там происходят случайные события, которые могут как помочь протагонисту, так и наоборот. Во время прохождения игроку несколько раз повстречаются так называемые «Орды» зараженных – гигантские толпы зомби, справиться с которыми задача не из легких.

К недостаткам Days Gone относятся однообразные побочные задания: в некоторых моментах играх не пустит вас дальше по сюжету без их выполнения.