Неоновые огни и звуки из детства. Need for Speed воспроизвели на российских дорогах

Владислав Чекунов из Ростова занимается видеосъёмкой, обожает машины и серию Need for Speed. Три этих увлечения он совместил в своём проекте, который называется «Need for Speed в реальной жизни». Вышедшие в YouTube ролики, повторившие сцены из Need for Speed: Underground и Need for Speed: Most Wanted в жизни, очень понравились фанатам и вызвали дикую ностальгию по временам, когда стритрейсинг был в моде. Прониклись ностальгией и мы.

Первый ролик вышел в июне 2019 года. На данный момент он собрал уже свыше 2 миллионов просмотров. Автор наиболее точно передал дух игры, начиная от выбора машин и кастомизации, заканчивая самими гонками.



В съёмках приняли участие машины Toyota Celica, Subaru Impreza WRX STI, Honda Integra и Integra Type R, Mazda RX-8, легендарная Toyota Supra и не менее легендарный Mitsubishi Lancer Evolution VIII. Весь процесс засняли в Ростове. Пожалуй, единственное, чего не хватило в ролике, — это девочек в мини-юбках. Некоторые пользователи были недовольны тем, что машины двигались на небольшой скорости. Благодаря наложению эффектов появлялось чувство скорости, но ненадолго. Автора можно понять: реализм реализмом, но всё же техника безопасности превыше всего.

Первая часть серии. Источник видео: YouTube-канал Владислава Чекунова

Спустя три месяца Владислав выложил второй ролик из той же серии. Если в первой части главной машиной была Toyota Celica, то в продолжении особое внимание было уделено уже нескольким автомобилям — Toyota Supra, Mitsubishi Lancer Evolution VIII и Nissan Skyline GT-R. Кадры с участием «Ниссана» были произведены в Краснодаре. Многие из прокомментировавших записи отмечали, как здорово автор повторил движение камеры за машиной. Возможно, так бы мог выглядеть Underground через каких-нибудь 5-7 лет. Главное, чтобы плейлист оставался старым.

Вторая часть серии. Источник видео: YouTube-канал Владислава Чекунова

30 марта российская команда выпустила третий ролик, посвящённый Need for Speed: Most Wanted. Если предыдущие два ролика были засняты на дорогах Ростова и Краснодара, то действие третьего ролика происходит в Санкт-Петербург. Автор рассказал, что выбор городов был сделан исходя из необходимости использовать те или иные машины. Например, реплика легендарной BMW M3 GTR из Most Wanted была только в Питере, а Nissan Skyline GT-R — в Краснодаре.



Основная сложность при съёмках заключалась в том, что владельцы некоторых машин отказывались от участия в ролике в самый последний момент. И тогда съёмочной команде приходилось быстро начинать поиск новой машины.



Бюджет был небольшой: можно сказать, что основные траты ушли только на бензин. Наклейки полиции на «Мустанг» стоили в типографии около 1500 рублей. Съёмочный процесс состоял из следующих этапов: сначала автор искал подходящие машины, и на это уходила большая часть времени, потом происходил выбор съёмки, весь процесс снимался и монтировался.



Выбирались места, где был наименьший трафик. Боссов из чёрного списка включать не стали по простой причине — в России и в мире нет реплик их автомобилей. Что касается кастомизации в Need for Speed: Underground, то цвет машин и запчасти менялись в графических редакторах.

Третья часть серии. Источник видео: YouTube-канал Владислава Чекунова

Владислав хочет заснять Need for Speed: Porsche Unleashed, если найдёт подходящие машины и наберёт на роликах хотя бы 5-8 миллионов просмотров. Эта часть является его самой любимой, потому что она была первой, в которую он сыграл. Видео про другие автосимуляторы Владислав снимать не собирается, так как это дорого, а его проект является некоммерческим.