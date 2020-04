Мечта геймера. BMW M3 GTR из Need for Speed: Most Wanted стоимостью в 3 миллиона рублей

Любовь к видеоиграм приводит к самым неожиданным поступкам — в попытках повторить персонажей и объекты из видеоигр геймеры не жалеют ни времени, ни денег. Герой этого материала воссоздал легендарную BMW M3 GTR из Need for Speed: Most Wanted.

Зовут этого героя Константин. Он — из Санкт-Петербурга. Когда ему было 13 лет, он, как и многие другие люди, поигравшие в Need for Speed: Most Wanted, пообещал себе, что когда вырастет, то обязательно воссоздаст такое авто в жизни. Прошло 14 лет, и мечта Константина сбылась. Он вспоминает, что это был очень долгий и самый сложный для него путь в жизни.

Его прототип BMW M3 GTR из Most Wanted максимально приближен к оригинальной модели, но не на сто процентов. В процессе постройки автомобиля герой столкнулся с невозможностью сделать всё, как в оригинале. BMW M3 GTR — это гоночная машина, а герою было важно сохранить возможность ездить по обычным российским дорогам.

Это единственный прототип игровой BMW в Питере. Автор говорит, что подобные авто строят и в России, и в США. Есть автомобили в такой же расцветке, но они отличаются от оригинала. Пока его машина единственная в мире максимально приближенная к игровой модели копия.

На создание машины герою понадобилось два года. Он говорит, что если бы позволяли условия и всё шло гладко, то можно было построить такое авто гораздо быстрее. Машина была изначально куплена с рук в стоковом состоянии, после чего была разобрана до голого кузова для полного восстановления. Герою хотелось получить автомобиль в почти новом состоянии. Для этого кузов был полностью очищен, прошёл через пескоструй, был переварен и усилен. Далее была цель позаимствовать всё что только можно от М3 Е46. На автомобиль была поставлена подвеска, тормозная система, подрамник, редуктор, рычаги, распорки, приборка и зеркала от Е46. В общем, заменено было почти всё, кроме мотора и коробки передач. Остальное было восстановлено до состояния новой детали. Даже болты, гайки и весь другой крепёж был исключительно новым и оригинальным. Салон был полностью заменён и перешит. Константин специально его оставил, так как ему хотелось сохранить комфорт и уют, несмотря на то что пришлось идти вразрез с проектом.

Была также изменена заправочная горловина бака, а карбоновый спойлер был взят фирмы C-west. Правда, его пришлось немного переделать: для этого были изменены ножки самого спойлера, чтобы они были, как в оригинале. Обвес сделала фирма Faceavtospb — создавали автомобиль по фотографиям, красили в официальном дилере BMW AVTODOM SPB, оклейка была предоставлена студией Fireworx, а перешив салона делался в Blare Design. Вся остальная работа была проделана самим автором. Разумеется, Константину приходилось прибегать к помощи друзей и приятелей.

Себестоимость этой «бэхи» составляет примерно 3—3,2 млн рублей. Константин старается посещать всевозможные выставки, чтобы показать авто другим людям и фанатам игровой серии. А недавно авто засветилось в ролике «Need for Speed в реальной жизни», о котором мы уже говорили. Автор признался, что при постройке авто даже не думал, что так бомбанёт. Он просто строил его для себя, а потом пошёл хайп, и машина стала известна во всём мире.

Когда его позвали на съёмки, он с радостью согласился. Константин вспоминает, что во время съёмок было очень холодно и постоянно шёл дождь. Это же Питер, так что ничего удивительного. Но, по словам Кости, это затрудняло съёмки. Управлял автомобилем сам Константин, так как своё детище он никому больше не доверяет. Автор авто вспоминает: «Мы старались снимать в тот момент, когда других машин не было. Локации выбирали с этим учётом. Также подгадывали момент, когда дорога будет пустой. У меня достаточно большой опыт вождения — за рулём я беспрерывно 12 лет, начиная с мотоциклов и заканчивая грузовиками».

Источник видео: YouTube-канал Владислава Чекунова.

Любовь Константина к серии Need for Speed и автомобилям марки BMW неудивительна, так как он работает в официальном дилере BMW, занимается восстановлением авто, тюнингом и дооснащением. «Мне хотелось работать именно в этой сфере, так как мне интересен именно процесс восстановления и доработки, а не просто ремонта или обслуживания. Вся моя жизнь связана с техникой, даже когда я не на работе», — говорит Константин.



До BMW M3 GTR у него были две другие машины той же марки — Е39 535. Помимо увлечения автомобилями, герой собирает игрушечные модели мотоциклов и машин. Коллекция небольшая, так как автор старается собирать модели больших масштабов 1/8, 1/18 и 1/24. Но небольшие модели тоже есть. В его коллекции около 25 мотоциклов и 49 автомобилей.

В коллекции авто присутствуют отечественные машины и модели Ferrari, BMW, Nissan Skyline GTR R34 и 350z nismo, Dodge Viper, Chevrolet Camaro SS и Zl1, Mercedes CLK GTR, VW GOLF в тюнинге и, конечно же, BMW M3 GTR 1/18 — эта модель самая ценная и дорогая для автора.

Самой первой частью Need for Speed для Константина является третья, а самыми любимыми — Need for Speed Underground 2, Most Wanted, Carbon и Need for Speed: Pro Street.