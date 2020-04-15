22-летний возлюбленный мамы Неймара — киберспортсмен и модель. А ещё он болеет за «Реал»

12 апреля 52-летняя мать футболиста «ПСЖ» Неймара Надин Гонсалвес выложила совместное фото со своим возлюбленным, 22-летним бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом. Фанаты футбола считают, что таким образом Тьяго решил пропиарить себя, а заодно сблизиться с Неймаром. Их теория имеет право на жизнь: до фото с Надин на его странице в «Инстаграме» было 350 тысяч подписчиков. Сейчас на ней уже больше полумиллиона.

Тьяго является членом бразильской киберспортивной команды 4K Easy Game, которая выступает на турнирах по мобильной игре Free Fire и имеет более 1 млн подписчиков в социальных сетях. Его никнейм в игре — Tiaguin. Он стримит на Twitch и выкладывает записи игр на своём YouTube-канале. По роликам можно узнать, что Тьяго пока не достиг даже платины. Чтобы вы понимали о чём речь, в игре есть различные звания, отражающие уровень игрока: бронза, серебро, золото, платина, алмаз и мастер. Так вот, Тьяго находится лишь в середине этого списка.

Киберспорт нельзя назвать его основным заработком. Помимо увлечения видеоиграми, парень снимается в рекламе. Тьяго обладает всеми качествами, которые необходимы для модели — у него спортивное тело, высокий рост (182 см) и голубые глаза. Его примерный заработок за четыре месяца 2020 года — около $ 400 тыс. Большая часть из этих денег получена с рекламы.

Год назад парень завершил обучение в университете города Бразилиа. Возлюбленный Надин Гонсалвес получил степень бакалавра в области изобразительного искусства. Он уделяет своему телу много внимания, занимаясь в спортзале и посещая косметические процедуры для улучшения кожи. На своей странице в «Инстаграме» он часто пиарит различные клиники и дерматологов.

По словам Рамоса, когда-то он считался перспективным футболистом. Он отыграл сезон за футбольный клуб «Ферровиарио» из города Форталеза, который выступает в Серии С — третьем по силе бразильском дивизионе. Клуб имеет опыт игры против грандов страны в кубковых турнирах. Рамос продолжает играть в футбол и по сей день, но лишь на любительском уровне.

Моменты с его участием:

Любимым футболистом Тьяго является Неймар, а любимым клубом — мадридский «Реал». Ещё за три года до встречи с Надин Рамос отправил бывшей звезде «Барселоны» сообщение, в котором написал, что является его преданным фанатом. А ещё он сказал, что обязательно с ним встретится и сыграет в футбол. Мог ли он подумать тогда, что это сообщение в итоге станет пророческим.

Тьяго был гостем на 28-м дне рождения Неймара, который он отпраздновал в Париже в феврале 2020 года. Предполагается, что Тьяго подружился с футболистом именно там.

Несмотря на то что возлюбленный матери на шесть лет моложе самого Неймара, футболист противиться отношениям не стал и пожелал маме счастья.



А ещё Тьяго снимает различные видео для TikTok:

Парень в основном говорит по-португальски. Он любит путешествовать: на его страничке в «Инстаграме» можно увидеть фото из Малайзии, Саудовской Аравии и Франции.

Футбольные фанаты прозвали Тьяго «отчимом Неймара».

По информации бразильской прессы, до встречи с мамой Неймара Тьяго встречался с четырьмя разными мужчинами — пиар-консультантом Иринальдо Оливером, миллионером Эдуарду Перейрой, личным шеф-поваром Неймара Мауро и бразильским актёром – Карлиньосом Майа.

Мама Неймара начала встречаться с 22-летним киберспортсменом