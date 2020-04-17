Продавал хот-доги и любил носить в детстве женские наряды. Каким был PewDiePie до славы

Феликс Чельберг, более известный как «Пьюдипай», до весны 2019 года имел наибольшее количество подписчиков на YouTube. Сейчас на его канал подписано больше 100 миллионов человек. Он известен своими «летсплеями» — роликами о прохождении игр с авторскими шутками и комментариями, обзорами мемов и виральных видео. Именно «летсплеи» его и прославили.

Большинство людей познакомились с «Пьюдипи» после того, как он уже достиг славы и своего состояния, и немногие знают, каким он был до того, как стал звездой. Прежде чем попасть в свою стихию, Феликс попробовал себя во многих других сферах жизни.



Блогер родился в шведском Гетеборге в семье топ-менеджеров. Его отец Ульф был корпоративным руководителем, а мама Джоанна занимала должность IT-директора в бухгалтерской фирме.

Фото: Блогер со своим отцом и мамой

Как и многие геймеры, «Пьюдипи» познал мир видеоигр в раннем возрасте, за что можно поблагодарить его мать. Она позволяла ему играть в Super Nintendo всякий раз, когда он пропускал уроки из-за болезни. Феликс частенько этим пользовался и даже «болел» тогда, когда был совершенно здоров.



«Пьюдипай» обладает своеобразным чувством юмора, зачатки которого проявились ещё в дошкольном возрасте. По словам его матери и старшей сестры Фанни, блогер начал поражать людей и смешить их ещё в детском садике, когда переодевался в женские образы. Джоанна была уверена, что из-за странной любви к женским нарядам Феликс вырастет геем, но она ошибалась. Это была лишь очередная забавная проделка подрастающего комика.

Когда блогер учился в начальной школе, то он очень любил рисовать персонажей из игр. Кого он только не рисовал — и Марио, и Соника. Учителям нравились его работы, они отмечали его талант к живописи. В подростковом возрасте искусство ушло на второй план, а на первый вышли видеоигры. Блогер проводил большую часть времени за играми в комнате или интернет-кафе. Но после окончания средней школы он вновь начал увлекаться рисованием. Что ещё более важно, он участвовал в школьном конкурсе рисунков и победил. За первое место он получил денежный приз, который потратил на новенький компьютер.

После появления дома современного компьютера Феликс начал изучать видеоредакторы и создавать видеоролики на YouTube, которые он публиковал во время учёбы в колледже. «Пьюдипи» был буквально одержим видеоиграми. Это сказывалось на его учёбе в колледже. Вместо того, чтобы уделять побольше внимания книгам, «Пьюдипи» пропускал лекции и играл в WoW с друзьями в интернет-кафе. Можно сказать, что тогда и родилась будущая звезда летсплеев.



Как и следовало ожидать, его затяжные сеансы в видеоиграх сказались на его оценках в колледже. Но Феликс каким-то образом умудрился сдать итоговый экзамен по физике на отлично, обойдя 200 своих сокурсников. После чего блогер поступил в технологический университет Чалмерса в своём родном Гетеборге.

Феликс выбрал факультет промышленной экономики и управления технологиями, но быстро потерял интерес к учёбе и бросил университет. В одном из своих интервью блогер говорил, что бросить университет ради YouTube было бы глупо. Он сделал это по другой причине. «Промышленный менеджмент и экономика — это было чертовски скучно. Все были чертовски скучными. Я ни с кем не хотел иметь дела, — вспоминает блогер».



А потом начались финансовые трудности. В то время как многие родители поддерживают своих детей после окончания ими колледжа или университета финансово, пока они не встали на ноги, родители «Пьюдипи» не были такими. После того как Феликс бросил университет, они отказались ему помогать. Блогер оказался в незавидном положении, пытаясь заработать себе на жизнь, не имея на руках ни диплома, ни трудовой книжки.



Чтобы не свести концы с концами, «Пьюдипай» начал продавать хот-доги. Но у Феликса оказался ещё один трюк в рукаве, когда дело дошло до зарабатывания денег. Благодаря навыкам работы в фотошопе, он почти смог устроиться в одно из лучших рекламных агентств Скандинавии. Хотя в конечном итоге его не взяли, Феликс начал создавать ограниченные издания своих произведений искусства и продавать их, пока не заработал достаточно денег на игровой компьютер, с которым уже всерьёз занялся созданием роликов на YouTube.

Вообще за свою жизнь Феликс сменил довольно много рабочих мест. Кроме продавца хот-догов, он также работал на теннисном корте и дослужился до капитана порта. В отличие от капитана флота, капитан порта является диспетчером, который говорит судам, куда им идти. Однажды яхта «Золотой глаз» (не путать с фильмом о Джеймсе Бонде) запросила разрешение, чтобы причалить в гавани, и «Пьюдипай» дал его. Но он тогда не понимал, что причал был слишком мал для яхты, и годился лишь для лодок. Когда он сообщил своему боссу о яхте, он велел ему немедленно позвонить им и предупредить, чтобы они не заходили в гавань. К сожалению, Феликс забыл записать их номер. Это был последний рабочий день блогера в качестве капитана порта.

YouTube-карьера блогера началась с небольших летсплеев по Minecraft. Формат летсплеев на заре 2010-х только набирал обороты. Главный акцент в таких видео сделан на юмористических и критических комментариях и реакциях. Хотя летсплей и стриминг взаимосвязаны, в отличие от стримов, летсплеи обычно записываются по заранее подготовленному сценарию.

Феликс должен был начать всё с нуля, когда случайно забыл пароль к своему первому каналу на YouTube, который назывался Pewdie. При создании нового канала он просто добавил слово «пирог». Так появился канал PewDiePie.



По мере того как шло время, подписчиков становилось всё больше. Но настоящая слава пришла к PewDiePie после прохождения Амнезии. Эта игра укрепила его в роли комедийного труса, который бегает вокруг, как курица с отрубленной головой, и испускает поток шведских проклятий при малейшим испуге. Зрители упивались страхом и юмором, и просили ещё. В этот момент «Пьюдипи» нашел своё призвание и создал фирменный стиль, который сделает его знаменитым на весь мир.

PewDiePie со своей женой Марцией Бизоньин

Она тоже занимается блогерством, а её видео сфокусированы преимущественно на моде, красоте, макияже и покупках: на её канал подписано более 7 миллионов человек.



Сегодня аудитория блогера насчитывает 104 млн человек. Его канал является вторым по численности на YouTube после канала T-Series со 136 млн подписчиками. По данным аналитиков издания Forbes, за 12 месяцев блогер зарабатывает примерно 7 миллионов долларов. Но по подсчётам фанатов, его заработок почти в три раза больше — около 20 миллионов долларов.