Все разные и опасные. Обзор персонажей в Valorant

Итак, проведя 10 дней в Valorant, отыграв за всех героев минимум по 3 игры, предлагаем разобрать всех агентов. Riot дала нам «попробовать на вкус» 10 героев, каждый из которых имеет свои способности — и одна из них это ультимативная способность. Сначала нам даётся 5 героев, в дальнейшем достаточно быстро получается открыть ещё 2-х героев (первого буквально после 3 игры, а второго — после 8-10). В общем, набрав нужное количество «очков беты», вы откроете двух новых героев. Но чтобы получить остальных, нужно будет реально попотеть. Мы поиграли за всех героев. Протестить каждого вы можете в тренировочном режиме, но вряд ли этот режим даст вам понять все плюсы и минусы определённого героя. У каждого героя есть своя роль и класс. Всего в игре 4 класса: специалистов и дуэлянтов — по трое, стражей и зачинщиков — по двое.

Специалисты

Мы не станем брать описание из игры, так как оно не даёт точно понять реальные возможности персонажа. Специалисты — это агенты, имеющие «дымы», которые способны отрезать игрока и застать его врасплох. При этом «ульта» у этих агентов способна доставить много неудобств врагам.

BRIMSTONE

Бородатый дядя, владеющий тяжёлой артиллерией. Самая крутая способность — орбитальный удар. Изучив позиции на карте, можно уничтожить всех игроков врага или помешать противникам «раздефать» спайк. Огромного радиуса вихрь уничтожает всех в выбранной зоне на карте.



Вторая по полезности способность — это дым. Эта способность идёт по умолчанию и закупать её не нужно перед началом раунда. Но можно закупить количество дыма. «Бримстон» может дать до трёх дымов на выбранные на карте точки, отрезая тем самым заходы при игре за «дефенс» и перекрывая точки обзора противникам при игре в атаке.

Зажигательная граната наносит совсем небольшой урон, но отрезает дорогу и отнимает здоровье у всех, кто наступит на пламя. Последнее, почти бесполезное умение — маячок стимулятор. Как оно действует: союзник встаёт в радиус действия маячка, и скорость его стрельбы незначительно увеличивается. Умение может быть полезно во время экономических или пистолетных раундов, играя с убойным револьвером Sheriff.

OMEN

Достаточно криповый персонаж с «тёмными» способностями. У него есть много хороших умений, но имбовых нет. Ультимативная способность позволяет нашему агенту перемещаться в любую точку карты, обычно это уместно с перемещением за спины врагов, например, на их «спаун», или при перемещении с «плэнта» А в «плэнт» В. При этом враги понимают, что Омен использует ульту — в это время карта затемняется.

Умение с двумя дымами более полезное, чем «ульта», и при этом ещё и бесплатное. С помощью дымов можно отрезать проход или обзор противникам. Одно из умений позволяет вам телепортироваться два раза подряд на небольшие расстояния. Удобно, чтобы проскочить «кемпера» или забраться на препятствие. Самое бесполезное умение — слепота. Если враг попадает в зону действия слепоты, он на некоторое время получает ограничение на видимость в пределах трёх метров. Умение пропадает быстро и, по сути, не сильно мешает.

VIPER

Максимально токсичный персонаж в прямом смысле этого слова. Из всех специалистов самый полезный агент, который может создать реальные проблемы противникам. Одна из самых крутых фишек «Вайпера» — это стена из токсичных газов. Умение бесплатное, которое даёт возможность отрезать огромный участок карты, чтобы поставить «спайк» или перекрыть видимость снайперам. При нажатии на Е стенка появляется и точно так же исчезает. Токсин накапливается, поэтому включать и выключать стенку можно в любое время.

«Ульта», как и остальные умения агента, завязана на использовании токсичного газа. Когда «Вайпер» «ультует» — появляется огромное облако из газа, которое держится пока агент находится внутри него, при этом враги заходящие в газ получают урон и становятся видимыми для агента, выделяясь красным цветом. Полезно при разминировании и заминировании «спайка». Третье умение — это дымовая граната с уроном. Небольшое облако с газом, которое можно вызвать и убрать нажатием Q. И последнее умение — лужа с кислотой. Небольшой выброс кислоты на пол и противник уже не может пройти, не получив урон и не спалив себя.

Стражи

Стражи — своеобразный класс, имеющий в распоряжении двух агентов. Он идеально подходит для охраны «плэнта».

CYPHER

Агент, выполняющий функцию разведчика и люркера. Основное умение позволяет вешать камеру в любую точку на расстоянии около десяти метров. Причём камера может выполнять две полезные функции — контролировать определённую точку на появление противников и ставить метку на противнике — дротик, который выдаёт его местоположение в виде WH.

Одна из способностей позволяет поставить растяжку на выходы: при проходе через растяжку враг начинает подсвечиваться через стену и через некоторое время получает оглушение на три секунды. Неприятная штука для врага, позволяющая закрыть спину. Третье умение — ловушка. Скажем так, это дым с дополнительными функциями. При активации способности появляется цифровая завеса, входя в которую противник замедляется. «Ульта» у агента бесполезная и представляет из себя подобие «волхака» на время. Но чтобы активировать «ульту» — потребуется труп врага.

SAGE

Единственный в своём роде агент-поддержки. Максимально полезный персонаж в любой катке. Возможности агента вносят максимальный «инпкат» в игру. Самая крутая его способность — это ульта. Она позволяет воскресить тиммейта из мёртвых. Поднять союзника получается около 2-3 раз за весь матч, что очень полезно, особенно в финальных раундах.

Основная способность — это лечение, которое позволяет поднять ХР союзника с 1 до 100 за считанные секунды. При этом вылечить можно не только тиммейта, но и себя. Ещё два умения позволяют отрезать соперника и замедлить его, что полезно при постановке «плэнта». Одно из умений создаёт огромную глыбу льда, которое перекрывает путь противникам или отрезает видимость снайперу. Ещё «Сейдж» может замораживать поверхность и значительно замедлять противника — это умение стоит недорого и многие закупают его на пистолетном раунде.

Дуэлянты

Динамичный класс, который предназначен для быстрого «раша». Очень активные агенты с кучей непредсказуемых умений.

Jett

Наверное, самый быстрый агент в игре. Основная идея персонажа в быстрых и неожиданных перемещениях по карте. У него есть бесплатное умение — скоростное перемещение. Оно очень полезно при старте игры, чтобы «зарашить» противника. Снайперы тоже не любят этого агента, как раз из-за этой способности.

Пассивное умение — задержка в воздухе. При прыжке агент начинает парить. Способность полезна при падении с высоты или плавного перемещения с объекта на объект. Второе умение Джетт — высокий прыжок. Очень полезно при запрыгивании на препятствия — персонаж оказывается в точке, неудобной для врага. Также у Джетт есть три дыма.

«Ульта» у агента требует скилла и аима, в отличие от других способностей. При использовании способности появляются ножи, парирующие над персонажем, которые выпускаются постепенно, нанося большой урон, либо сразу все, что полезно при сближении с противником.

Phoenix

Один из самых популярных агентов на стадии закрытого бета-тестирования. Его способности — максимально полезные для тиммейтов. «Ульта» «Феникса» — это дополнительная жизнь персонажа. Вам на время даётся возможность поиграть двойником персонажа. После его смерти герой возвращается на место, где использовал способность. Герой способен выкидывать пламя огня на поверхность, которое значительно «дамажет» врагов проходящих по нему.

При этом «Феникс», наступая на свой огонь, пополняет себе здоровье. Третья способность позволяет создавать стену из огня, которая может отрезать противника и дать тиммейтам возможность зайти на «плэнт», не получив пулю в спину. Эта стена наносит урон врагам и лечит «Феникса». Очень полезная способность у агента — две флэшки, которые способны ослепить любого, кто попадёт в поле их действия. Главное, научиться их правильно выкидывать.

Raze

Если у вас есть возможность взять нового агента, не задумываясь берите «Рейз». Единственный агент, имеющий в арсенале гранаты. Причём гранаты наносят нереальный урон. Бросив гранату на дефолтную позицию игроков, можно перебить пол команды. Учитывая, что способность бесплатная, умение можно приписать к «имбовым».

Ультимативная способность представляет из себя огромное РПГ, способное «сваншотить» всех. Одна из способностей вызывает улыбку у большинства — это вызов небольшого пылесоса, способного обнаружить противника, уничтожить или нанести урон, подъехав к нему на близкое расстояние. Последнее умение — небольшой ранец, который можно использовать, как гранату-прилипалу или трамплин для агентов.

Зачинщики

Идеальный класс для зачистки «дефолтных» углов от «кемперов».

Sova

Идеальный класс для разведки, обладающий способностью видеть врагов через стены при помощи выстреливающего датчика. Если удачно выстрелить, то можно увидеть всех противников и дать информацию тиммейтам. Также «Сова» может выпускать стрелы с электрическими разрядами, которые наносят урон противникам в зоне действия стрелы.

Ещё одна из особенностей агента — дрон, способный отметить игрока на время, при этом все тиммейты также видят местоположение врага. «Ульта» у Совы очень мощная, позволяет нанести сквозь стену три удара молнией. Когда агент попадает во врага, то он подсвечивается, что позволяет добить его вторым или третьим выстрелом.

Breach

По большей части, это один из самых бесполезных и неинтересных персонажей, способный доставить проблемы только «кемперам». Самая первая бесплатная его способность оглушает огромное количество игроков в зоне действия скилла. Так как работает через стены, позволяет прочекать «дефолтные» позиции «кемперов» при входе на «плэнт». Также у агента есть флэшка, способная ослепить всех, кто смотрит в ее сторону.

Третья способность — ракета, которая может уничтожить всех находящихся в зоне её действия врагов. Удобно стрелять зарядом через стены, тем самым, убивать «кемперов», стоящих в упоре с дробовиком. Ультимейт представляет из себя ряд стен из взрывов: эффективен, когда известно, где находится противник. Часто используется при защите «плэнта».



Подведём итоги. Способности персонажей не настолько сильно решают в игре, как аим и умение читать противника. Надеемся, что Riot Games продолжит выпускать новых агентов, которых открыть будет проще, чем сейчас.