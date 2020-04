Они так и не стали новыми Fortnite и PUBG. Провалившиеся «королевские битвы»

Не каждой «королевской битве» удаётся повторить успех PUBG, многие интересные проекты остаются недооцененными или просто проваливаются. Мы решили собрать небольшую подборку игр, имевших потенциал, но так и не получивших массового признания по тем или иным причинам.

Fear The Wolves

Vostok Games – бывшие разработчики «Сталкера» и авторы онлайн-шутера Survarium – выпустили «королевскую битву» в чернобыльской зоне отчуждения.

Fear The Wolves вышла очень атмосферной: погода на карте постоянно меняется, а вой волков оповещает об уменьшении безопасного круга. Убить могут не только живые оппоненты, но и мутанты под управлением искусственного интеллекта. А ещё можно легко упасть в аномалию.

Выделяется и геймплей. Каждый вид буста или аптечки отвечает за что-то своё: таблетки помогают от переломов, бинты от кровотечений, противогаз с кислородными баллонами спасает от радиации, а если персонаж облучился, то заразу из организма выведет водка или сгущенка.

Помимо этого, вокруг разбросана куча пушек и брони. Правда, большая часть валяется в заколоченных домах, и чтобы до них добраться нужно сначала найти топор и разрубить доски.

Подобные мелочи усиливают погружение и заставляют сильнее проникнуться самим процессом, но хорошую идею загубила ужасная реализация. Игра плохо оптимизирована и полна багов, во время бета-теста серверы падали посреди матча, а боты проваливались под текстуры. Сейчас онлайн составляет от силы 5 человек, и, видимо, создатели не собираются исправлять ошибки.

Realm Royale

Изначально Realm Royale была одним из режимов для Paladins, но позже получила отдельный клиент. Hi-Rez Studios дала своей «королевской битве» ряд особенностей: систему классов (воин, ассасин, охотница, инженер, маг), создание оружия в кузницах, возможность получить второй шанс и наличие у игроков собственного средства передвижения прямо со старта матча.



У каждого класса свои уникальные умения: воин с разбега врывается на противника, ассасин становится невидимым, инженер ставит турели и так далее. Само собой, играя в пати, способности можно комбинировать, подбирая оптимальную стратегию для победы.

Если в других играх жанра весь ненужный лут остаётся одиноко лежать на земле, то здесь игрок вправе разбить его на осколки, которые потом перековываются в броню, оружие и хилки.



Повысить выживаемость помогает не только хорошая экипировка, но и наличие ездового животного. Маунт вызывается в любой момент, что позволяет быстро сбежать из переполненного района карты в более спокойное место.



Подобное не всегда удаётся провернуть, но после того как вашего персонажа убьют, он превратится в забавного цыплёнка. Продержавшись в этой форме достаточное количество времени, вы вернёте прежний облик с одной третью здоровья.

В первые недели после запуска Realm Royale установили несколько миллионов человек, также она заинтересовала популярных стримеров, а игроки описывали её как «Fortnite без строительства». К концу второго месяца проект Hi-Rez Studios потерял 95% аудитории, люди жаловались на читеров, технические проблемы и чересчур навязчивый донат.

Radical Heights

После провала LawBreakers Boss Key Productions – студия Клиффа Блежински –захотела войти на рынок «королевских битв». Radical Heights выполнена в стилистике клишированных восьмидесятых с соответствующим юмором, аркадными автоматами и рок-н-роллом.



Матчи проходили в быстром темпе – одна партия занимала около 20 минут. В игре была своя фишка с деньгами: по карте были разбросаны доллары, на которые в специальных автоматах покупалось оружие, броня и прочее. Подобная механика активно используется в Warzone.

Встретили «Радикальные высоты» неоднозначно. Тут вина и предыдущего провала, оставившего неприятное впечатление о студии, и множества внутренних багов. Увы, исправить положение уже никак не получится – серверы отключены, а Boss Key Productions закрыта.

The Culling 2

Оригинальная The Culling вышла в 2016-м, за год до PUBG, поэтому её можно считать одной из первых «королевских битв». Конечно, масштаб был намного скромнее, за первое место бились только 16 человек, но на то время хватало и этого.



The Culling хвалили за интересные механики и самобытность. Но после оглушительного выстрела PUBG разработчики принимают решение свернуть поддержку игры и анонсируют The Culling 2.

Фанаты приняли сиквел негативно. Во-первых, они начали жаловаться, что авторы хотят повторно на них заработать, продавая заново тот же самый продукт, а, во-вторых, продолжение почти полностью копировало уже упомянутую PUBG. После такой реакции создатели извинились перед поклонниками и пообещали вернуться к работе над первой частью.

Islands of Nyne

Islands of Nyne создавали с 2015 года, успешно собрав деньги на Kickstarter, но в Steam она появилась только в 2018-м. Сообщество уже было не удивить «очередной королевской битвой», пускай и в заманчивом футуристическом сеттинге с кибер-костюмами и постройками пришельцев.



Проект продвигали через популярных стримеров и ютуберов, среди них были даже Shroud и DrDisrespect, поэтому проблем с привлечением первой аудитории не наблюдалось.

Они появились, когда возросла конкуренция. Авторы и так опоздали с выходом на рынок из-за длительной разработки, так ещё и не смогли оперативно избавиться от багов, подтянуть оптимизацию и стабильно поддерживать игру новым контентом. Патчи выходили слишком редко.



Кстати, для СНГ существовала отдельная проблема – поиграть можно было только через VPN, иначе не получилось бы даже зайти в лобби.