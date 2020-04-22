«Я виновата, так как у меня есть сиськи». Девушку затравили на турнире по Overwatch

Команда Test Team 1, состоящая из лучших стримеров Overwatch, нынешних и бывших игроков Overwatch League, победила на турнире Overwatch Flash Ops: Echo Showdown, получив за первое место $10 тыс. Несмотря на успех команды, во время турнира на одного из её игроков обрушился шквал негатива. Этим игроком оказалась девушка Франсин Fran Во.

Fran является одной из самых популярных девушек в Overwatch. На её Twitch-канал подписано 210 тыс. человек. Девушка входит в состав Atlanta Reign, которая выступает в сильнейшей лиге по Overwatch, как её официальный стример. Она может похвастаться не только красивой внешностью, но и скиллом, прокачавшись в игре до максимального ранга «Элита». Именно она собрала этот чемпионский состав и взяла на себя все организаторские и управленческие обязанности.

Ей удалось собрать действительно крепкий состав. За Test Team 1 выступили игроки Overwatch League (сильнейшей лиги по Overwatch) из клубов Toronto Defiant и Houston Outlaws — Сео KariV Парк, Данте Danteh Круз и бывший игрок хьюстонского клуба Джейкоб Jake Лион, а также игроки из второй по значимости лиги Overwatch Contenders. Франсин была единственной девушкой в команде. Неудивительно, что к ней было приковано повышенное внимание. К сожалению, она так и не смогла стать любимчиком публики, столкнувшись с негативом и сексистскими комментариями. Если команда проигрывала, то во всём винили именно её.

Полуфиналы и финал турнира транслировались на YouTube-канале Overwatch League — в двух матчах из трёх играла Test Team 1. Каждый раз, когда девушка допускала ошибки, чат взрывался пренебрежительными комментариями по поводу её действий: «прогоните девчонку» и «посадите вместо неё парня» — это лишь малая часть того, что было сказано про Fran. Тиммейты девушки, как и она сама, допускали ошибки, но они не получали в ответ оскорблений: их не обвиняли в том, что они занимают чьё-то место, им не говорили, что они не заслуживают играть на турнире.

Много кто из нынешних и бывших игроков Overwatch League не дошёл до решающих матчей. Например, игроки Francisco Shock из Overwatch League Мэтью Super ДеЛиси и Ким Rascal Жун Ким были выбиты киберспортсменами из лиги уровнем ниже. Но комментаторы в чате не сделали из них козлов отпущения. Или взять для примера состав команды Plat Chat, в который вошли такие известные имена, как Дастин Dogman Боверман, Скотт Custa Кеннеди и Джонатан Reinforced Ларссон. Они проиграли два матча на турнире и отправились стримить Valorant. Ни единого слова не было сказано про их уровень игры, никто их не критиковал и не оскорблял.

То, с каким негативом и сексизмом сталкиваются девушки в Overwatch, говорит лишь о запущенной стадии токсичности сообщества. Женщины на всех уровнях соревновательной лестницы регулярно обвиняются в неудачах своих коллективов, даже если показывают неплохой уровень игры. Многие девушки отказываются включать голосовой чат, чтобы не слышать оскорблений или сексистских комментариев от товарищей по команде. К счастью, товарищи Fran по команде и другие медийные лица Overwatch вступились за неё, похвалили за талант и поблагодарили за преданность игре. Эта ситуация ещё раз показала, насколько широко распространена проблема сексизма в Overwatch.

Многие команды по Overwatch отказываются от девушек только из-за страха быть осмеянными собственными фанами. Вспомните, как было раньше: когда случалась катастрофа, то команда указывала на любых женщин, которые были на корабле, не обращая внимания на тех, кто стоял в это время у штурвала. Даже спустя века ничего не изменилось.



В «Твиттере» разыгрались нешуточные страсти. Одна из девушек не удивилась ситуации: «Я, как женщина, играющая в Overwatch, не увидела в этом ничего нового. Лично я сталкиваюсь с этим дерьмом каждый день. Мне пришлось прекратить играть в Overwatch на этой неделе, потому что токсичность и женоненавистничество преобладают в игре в каких-то астрономических размерах. Наверное, это из-за того, что детишки сейчас отдыхают».

Дело не в том, что Франсин была хороша по сравнению со своими тиммейтами. Вовсе нет, на фоне профессиональных игроков Overwatch League она смотрелась достаточно блекло. Речь совершенно не об этом, а о том, что девушка получала оскорбления и негатив на протяжении всего турнира, даже после победы, только по причине того, что она девушка. «Я буквально создала этот коллектив, сделала всю грязную работу, заняла первое место и до сих пор получаю обидные сообщения только из-за того, что у меня есть сиськи», — написала Fran в «Твиттере». А потом люди удивляются, почему Geguri — единственная женщина в Overwatch League.