Пять этих исполнителей могли бы затмить концерт Трэвиса Скотта в Fortnite

Концерт Трэвиса Скотта в Fortnite произвёл настоящий фурор не только в игре, но и далеко за её пределами. Не зря разработчики назвали это событие астрономическим: за три дня пять концертов, которые он дал в Fortnite, посмотрело 48,8 миллионов человек на различных площадках. Мы порассуждали, какие исполнители смогли бы затмить представление рэпера.

Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite покорил миллионы игроков За концертом наблюдали 27 миллионов игроков.

Drake

Фото: Christopher Polk/Getty Images

Если мы говорим о каком-то ярком событии в Fortnite, то на ум сразу же приходит канадский рэп-исполнитель Дрейк, который прямо сейчас является одним из самых ярких представителей современной музыки. Почти каждый его сингл оказывается на вершине мировых топов.



У певца уникальный музыкальный стиль, в котором юмор, энергичность, меланхолия, драма и чувственность воссоединяются в единое целое. Неслучайно большинство слушателей обозначают звук в его треках «мягким» за его искренние и душевные тексты. В Канаде, особенно в Торонто, исполнитель достиг статуса иконы. Доходит вплоть до того, что на университетских кампусах появляются вывески с цитатами из его песен. У него много совместных работ с такими популярными личностями, как Beyonce, Rihanna, Eminem, Lil Wayne и Kanye West. Если бы Дрейк провёл концерт в Fortnite, то количество желающих его посетить было бы впечатляющим.

Источник видео: YouTube-канал Drake.

Дрейк знает о Fortnite не понаслышке. Он любит проводить за игрой время. Это отвлекает его от записи новой музыки. В марте 2018 года Дрейк стал гостем Ninja. В пике за их трансляцией следило более 600 тыс. человек. На то время это был рекорд по количеству зрителей на Twitch.

Kanye West

Фото: Kevin Winter/Getty Images

Если есть исполнитель, который любит быть в центре внимания, то это Уэст. Можно не слушать рэп, но знать о нём всё. Потому что он является тем ещё «хайпожором». Каждый его альбом раскручивается через скандалы. И если вспомнить все его выходки — одной статьи не хватит.

Источник видео: YouTube-канал Kanye West.

Каким бы он ни был провокатором, люди его любят. Его альбомы разошлись 121 миллионным тиражом, он 21 раз был удостоен самой престижной музыкальной премии «Грэмми», несколько его альбомов находятся в топе величайших альбомов всех времён по версии Rolling Stone, он входит в топ-10 богатейших рэперов мира и он дважды попадал в список самых влиятельных людей планеты Time. Уэст — это смесь грамотного маркетинга, новаторства и сумасшествия.

Billie Eilish

Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Кто не слышал о Билли Айлиш, тот либо уже вырос из всей этой темы, либо живёт где-то в глуши, где Интернет не ловит. Её мрачноватые и броские треки можно не любить, но трудно не согласиться, что Билли Айлиш является новым идолом для нынешнего поколения молодёжи.



Её музыка — это что-то среднее между вечно популярной попсой и хип-хопом. В ней есть что-то особенное, чего нет у остальных. Наверное, всё дело в минималистичности и хрипловатом мрачноватом звучании. Добавим ко всему этому трендовый внешний вид (Билли выглядит ярко, выразительно и нестандартно) и на выходе получаем идеального исполнителя для подростков.

Источник видео: YouTube-канал Billie Eilish.

Она как никто другой понимает современное поколение молодых людей, так как сама является подростком. Fortnite принято считать главной игрой для школьников, так что появление в ней Билли Айлиш будет вполне логичным шагом. Это событие вызовет дикий восторг у подростков.

Ariana Grande

Фото: Christopher Polk/Getty Images

Прежде чем стать певицей, Ариана смогла прославиться как актриса. Самой «звездной» для Арианы стала роль Кэт Валентайн в подростковом ситкоме «Виктория. Это помогло ей раскрутиться и повторить путь Майли Сайрус, Селены Гомез и Деми Ловато.

Источник видео: YouTube-канал Ariana Grande.

Сейчас каждая девочка-подросток знает о Ариане Гранде. Фанатам нравятся её незамысловатые песни, блестящие наряды, миловидное лицо, ставший уже фишкой длинный хвост и потрясающий голос. В Fortnite уже была представлена электронная музыка и рэп. Если разработчики захотят разбавить свой список ванильной попсой, то Ариана Гранде — самый оптимальный выбор.

K-pop группа BTS

Фото: Kevin Winter/Getty Images

Сольных артистов в игре реализовать намного проще, чем группы. Но мимо этой K-pop группы пройти невозможно. Эти парни стали настоящим феноменом в мире музыки. В Южной Корее от них просто без ума, а на YoTube их песни собирают по 600 с лишним миллионов просмотров.



Так чем же привлекает подростков эта молодёжная группа? BTS — это про качественный продакшен, хореографию и смысл, заложенный в песнях. Участники коллектива сумели выстроить прекрасные отношения со своими фанатами. Они открыты, душевны и просты.

Источник видео: YouTube-канал Big Hit Labels.

K-pop исполнители редко обходятся одним пением, почти всегда в их выступлениях присутствуют танцы. BTS — не исключение. Их танцы профессиональны и потрясающе синхронны. Только представьте, какое крутое шоу можно сделать из их выступления в Fortnite.