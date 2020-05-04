Привлекательная, но стервозная. Лучший косплей чародейки Йеннифэр из The Witcher 3

Ролевая игра The Witcher 3: Wild Hunt («Ведьмак 3: Дикая Охота») от польской студии CD Projekt RED славится своими яркими и необычными героями. Главной фавориткой игроков стала чародейка Йеннифэр, в которой привлекательная внешность сочетается с совершенно невыносимым нравом. Однако в её характере нашлось место не только для стервозности, но и для доброты с самопожертвованием, так что в результате получился очень любопытный персонаж. А ещё волшебница очень полюбилась многочисленным косплеерам, так что работ с перевоплощением в Йеннифэр в Сети предостаточно. Мы собрали лишь небольшую часть из весьма достойных образов.

Красавицы дня: Йеннифэр из Венгерберга По просьбе читателей «Чемпионата» мы посвятили отдельный материал изумительной чародейке.

Йен в исполнении Тани Харрисон

Йен в исполнении Галины Жуковской

Йен в исполнении Анны Гнучевой

Йен в исполнении Sora Caelum

Йен в исполнении Алёны Михайловой

Йен в исполнении Тины Рыбаковой

Йен в исполнении Елены Самко

Йен в исполнении Vixencecos

Йен в исполнении Vasiliel

Фото: vasiliel.tumblr.com

Фото: vasiliel.tumblr.com

Йен в исполнении Shial

Йен в исполнении Yuki LeFay