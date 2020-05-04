Привлекательная, но стервозная. Лучший косплей чародейки Йеннифэр из The Witcher 3

Ролевая игра The Witcher 3: Wild Hunt («Ведьмак 3: Дикая Охота») от польской студии CD Projekt RED славится своими яркими и необычными героями. Главной фавориткой игроков стала чародейка Йеннифэр, в которой привлекательная внешность сочетается с совершенно невыносимым нравом. Однако в её характере нашлось место не только для стервозности, но и для доброты с самопожертвованием, так что в результате получился очень любопытный персонаж. А ещё волшебница очень полюбилась многочисленным косплеерам, так что работ с перевоплощением в Йеннифэр в Сети предостаточно. Мы собрали лишь небольшую часть из весьма достойных образов.
Йен в исполнении Тани Харрисон
Йен в исполнении Галины Жуковской
Фото: vk.com/galina_candy
Фото: vk.com/galina_candy
Йен в исполнении Анны Гнучевой
Фото: vk.com/gnuchart
Фото: vk.com/gnuchart
Йен в исполнении Sora Caelum
Йен в исполнении Алёны Михайловой
Фото: vk.com/lafantia
Фото: vk.com/lafantia
Йен в исполнении Тины Рыбаковой
Йен в исполнении Елены Самко
Йен в исполнении Vixencecos
Йен в исполнении Vasiliel
Фото: vasiliel.tumblr.com
Фото: vasiliel.tumblr.com
Йен в исполнении Shial
Йен в исполнении Yuki LeFay
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