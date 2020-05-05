Мечты о возвращении в Вайс-Сити. Все слухи и домыслы о Grand Theft Auto VI

Первый релиз Grand Theft Auto V на Xbox 360 и PlayStation 3 состоялся 17 сентября 2013 года, но игра отлично чувствует себя и сегодня. Во многом это заслуга онлайновой части, которую разработчики успешно поддерживают многочисленным обновлениями. С другой стороны, многие игроки уже давно мечтают о полноценной шестой части серии GTA. Rockstar Games пока не делилась никакой официальной информацией, но в Интернете уже предостаточно слухов и домыслов касательно Grand Theft Auto VI. Мы собрали их все в одном месте, чтобы составить хотя бы приблизительный образ будущей игры.

Начнём с самого банального. С чего мы вообще взяли, что Rockstar Games занимается разработкой Grand Theft Auto VI прямо сейчас? Дело в том, что студия регулярно радует игроков новыми частями известной серии, пускай и не очень часто. GTA V вышла в 2013-м, GTA IV – в 2008-м, а Grand Theft Auto: San Andreas – в 2004-м. Начиная с четвёртой части, Rockstar успешно использует свой игровой движок RAGE, графика которого заслуженно считается одной из лучших в мире. Причём делали его на долгие годы вперёд с потенциальной возможностью улучшения.

Фото: Rockstar

Вероятно, и в GTA будет использоваться RAGE, разве что заточенный под консоли следующего поколения. За 7 лет с момента выхода предыдущей части серии у Rockstar явно должны были появиться наработки для GTA IV, пускай долгое время студия занималась масштабной Red Dead Redemption 2. Однако теперь у разработчиков развязаны руки.



Но это всё голые слова, гораздо интереснее посмотреть на более точные факты. Например, в резюме бывшего художника Rockstar из Индии удалось обнаружить строку с GTA VI. Также художник указал свою работу над дополнением для Grand Theft Auto V, однако его отменили из-за огромной популярности GTA Online. Так что и ценность упоминания GTA IV падает.

Фото: ArtStation

В мае 2019 года Rockstar купила индийскую студию Dhruva Interactive за 7.9 миллионов долларов. Цель покупки не раскрывается, но с помощью приобретения разработчики GTA якобы должны были усилиться в работе над чем-то новым. Учитывая, что на момент покупки в Dhruva Interactive работало около 300 сотрудников, новая игра Rockstar должна стать чем-то очень масштабным. И GTA VI при таком раскладе приходит на ум сама собой.

Есть и более весомые подтверждения. Компания Take-Two, которая полностью владеет Rockstar Games, недавно обновила домен gtavi.com. Ранее он перенаправлял на официальный сайт GTA V, то есть зарегистрировали его заранее, чтобы люди, которые по ошибке напишут в поисковой строке римскую шесть вместо пяти, попадали на сайт пятой части. Но в конце марта сайт начал выдавать уведомление об ошибке, причём сразу после его обновления. Возможно, его уже начали постепенно переделывать под GTA VI.

Фото: Reddit

На разработку некой очень дорогой игры намекают и налоговые декларации Rockstar Games. Британский аналитический центр Tax Watch обратил внимание на огромные денежные издержки студии. В Tax Watch предположили, что связаны они с созданием Grand Theft Auto VI, но никаких подтверждений не последовало.



Новое конкретное упоминание Grand Theft Auto VI нашли в резюме мексиканского актёра Хорхе Консехо. Там указано, что Консехо озвучил сцены с персонажем по имени Мексиканец ещё в 2018 году. Сам актёр в Твиттере заявил, что ему приятно внимание фанатов GTA, но никакими подробностями поделиться он не может. Ведь условия контракта запрещают разглашать любую информацию. Так что даже своё участие в разработке GTA VI актёр не подтвердил.

Фото: Reddit

Хватает и более диких конспирологических теорий по поводу игры. Одна из них гласит, что на сайте GTAForums под ником gonnaenodaethat скрывается один из сотрудников Rockstar или как минимум человек, который хорошо осведомлён о планах студии. Ранее он в точности пересказал содержание первого трейлера Red Dead Redemption 2, пускай это стало понятно лишь после выхода видео, ведь говорит gonnaenodaethat исключительно загадками.

Последнее время gonnaenodaethat постил на форуме всевозможные отсылки на культуру 80-х, в основном – музыкальные клипы. Также он указал, что 20 марта ожидание должно наконец-то завершиться, но эта информация не подтвердилась. На GTAForums довольно строгое отношение к фейкам и неподтверждённым слухам, но посты gonnaenodaethat модераторы не удаляют. Возможно, они знают истинную личность пользователя.



И тут мы подходим к самому главному – к сеттингу шестой части GTA. Скорее всего, события игры развернутся в Вайс-Сити и сконцентрируются на эпохе 80-х. На это указывают почти все сливы информации по игре. Отсюда и соответствующие музыкальные клипы gonnaenodaethat.



Даже новый логотип Rockstar Games и парочка артов косвенно подтверждают сеттинг. Они выполнены в стиле ретрофутуризма, который сочетает в себе технологии будущего и общую стилистику середины прошлого века. Вспомните тот же мир Fallout, чтобы понять, о чём речь. Изображения ниже появились на официальном сайте Rockstar в начале 2020 года, их довольно быстро убрали. Но один из логотипов засветился ещё в далёком 2014-м.

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Вайс-Сити упоминается и в сливе на анонимном форуме 4chan. В нём было указано, что в игре делают большую ставку на онлайн. Играть в нём можно будет не только за преступника, но и за полицейского. Все посты с информацией уже удалили с форума, причём сделали это довольно оперативно. Будто сама Rockstar поспешила замести следы.



В другой утечке с 4chan утверждается, что игра находится в разработке с 2016 года. Мир в ней будет огромным, как в GTA V и Red Dead Redemption 2 вместе взятых. Главных героев будет сразу четыре (водитель Уолтер Уоллес, контрабандист Томас Браниган, наркоторговец Маркус Берк и безымянный военный), а сюжет охватит как 80-е, так и современность. Причём Вайс-Сити будет лишь одним из трёх крупных городов, а события развернутся на территории аналога штата Флорида. Основой сюжета станет наркоторговля и связанные с ней проблемы.



Про нескольких главных героев говорилось и в другом слухе с Reddit, но тогда речь шла о брате и сестре. Онлайн в игре якобы должен стать более ориентированным на сюжет, а многие элементы геймплея позаимствовали бы из Red Dead Redemption 2. Также у машин кончалось бы топливо. Да и в целом слух утверждает, что ставка в шестой части GTA делается на реализм.

Фото: Rockstar

Есть и некоторые странные слухи. Sony якобы хочет сделать GTA VI временным эксклюзивом PS5. Решение интересное, но проблема в том, что эксклюзивность продлится не год и не полгода, как это принято, а всего лишь месяц. Sony и Rockstar не прокомментировали эту информацию.



А очередной кусочек данных о Grand Theft Auto VI попал в расследование журналиста Джейсона Шрайера по поводу переработок в Rockstar. При работе над Red Dead Redemption 2 многим сотрудникам приходилось работать сверхурочно, у разработчиков не было чёткого плана и правильной организации рабочего процесса. Руководство студии потратило много усилий, чтобы наладить климат внутри Rockstar Games. Но это может привести к тому, что GTA VI будет меньше по масштабам, чем та же Red Dead Redemption 2. Зато студия начнёт чаще выпускать игры.



Сеттинг Вайс-Сити кажется логичным даже без лишних слухов. Ведь с четвёртой части Rockstar постепенно переносит на новый движок свои классические города. Обновлённые Либерти-Сити и Лос-Сантос мы уже видели, а вот Вайс-Сити пока вниманием обделили. Так что именно он кажется самым логичным выбором для следующей части. К тому же римская цифра VI идеально складывает в первые две буквы Vice City.

Фото: GamesRadar

Когда же состоится анонс GTA VI? Многие инсайды намекали, что первый трейлер мы увидим уже весной 2020 года, но теперь эта информация кажется маловероятной. Возможно, Grand Theft Auto VI покажет Sony или Microsoft во время презентации игр для своих консолей следующего поколения. В таком случае предполагаемая дата выхода GTA VI – конец 2020-го или начало 2021 года. Но для игры столь больших масштабов год ожидания – слишком малый срок. Потому релиз игры в 2022 году кажется самым логичным предположением.



Так как Rockstar продолжает упорно сохранять молчание, нам только и остаётся, что довольствоваться слухами. Главное – не верить всему подряд, ведь какие-то шутники уже заводили стрим с отсчётом до анонса игры, который заканчивался ровно 1 апреля. Зато можно почти не сомневаться, что Grand Theft Auto VI окажется великой игрой. Ведь со своей главной серией Rockstar никогда не подводила.