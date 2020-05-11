5 идей для пар. Во что поиграть с девушкой

Угодить девушкам часто бывает сложно. Особенно трудно становится сейчас, когда в парках патрулируют бдительные стражи порядка, а рестораны и кафе закрыты на карантин. Предлагаем пять вариантов, которые помогут приобщить к играм даже тех особ, которые ни разу не держали в руках мышки или геймпада.

Rayman Legends

Игра, которая прошла проверку временем: она весело проходилась как в 2013-м, так и в 2020-м. А кооператив — удачное дополнение к развлечению.



Приятная анимация и визуальный стиль увлекают, особенно при большом количестве уровней, где каждый проработан до мелочей. Геймплей идёт по определённой схеме: уровни начинаются с исследования занимательноого окружения, после чего следует непременная погоня или битва с боссом.



После прохождения очередного мира открывается специальный музыкальный уровень. Действия приходится подстраивать под ритм играющей на фоне композиции.

Unravel Two

Диалогов и катсцен в игре нет, поэтому видимость сюжета проходит фоном, а его понимание придёт уже после финальных титров. Человека, который играет редко, происходящее на экране может растрогать.



Управлять дают двумя вязаными котиками, а такое как минимум заставит девушку восхищенно умиляться. Оба персонажа связаны тонкой нитью, а построение локаций заставляет сотрудничать. В одиночестве в подобное играть скучно, но для кооперативного прохождения определённо стоит попробовать.

Portal 2

Головоломка с полноценным трёхмерным миром. У игроков есть необычная пушка, которая открывает «портал» в любой точке пространства.



Юмор служит неотъемлемой частью игры, иногда на ум даже приходит невольное сравнение с «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса. Сюжет рассказывает о роботах — Атласе и Пи-Боди, которых можно было встретить после прохождения одиночного режима.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Хорроры нравятся далеко не всем девушкам, но зато их может заинтересовать идея «интерактивного кино» и любимец многих актёр Шон Эшмор. По закону жанра в Man of Medan есть полный комплект из клише героев, но за отношения между ними будут ответственны игроки. Отдельным плюсом идёт то, что у игры интуитивно понятное управление и относительно небольшая продолжительность.



История о затонувшем корабле-призраке развивается стремительно и не даёт заскучать. Моментов, на которые приходится реагировать быстро, много, и от решения каждого из них будет зависеть то, как выстроятся дальнейшие события.

Mortal Kombat 11

Идея играть с представительницей прекрасного пола в жестокий кровавый файтинг может показаться странной. Однако игра подарит ощущение соревновательного процесса, из-за которого и появится желание бить по всем кнопкам несчастного геймпада. Всё-таки многие девушки любят побеждать.



Подойти может любой известный аналог, например Injustice или Tekken. Бои обычно непродолжительные, но динамичные. Потом смена героев и новая попытка. Поток часто бессмысленных нажатий рано или поздно превратится в какое-нибудь комбо. Они обычно зрелищные и сочные.