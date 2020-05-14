Лишний вес – не помеха. Самые крупные киберспортсмены

Некоторые из них занялись собой и перестали быть толстячками.

В отличие от реального спорта, на полях виртуальных сражений физическая форма почти не имеет никакого значения. Многие киберспортсмены посещают тренажёрный зал, разрушая типичный образ прыщавого очкарика-геймера, но среди звёзд мирового уровня есть и игроки с излишним весом, который, впрочем, им нисколько не мешает.

Кирилл Boombl4 Михайлов

Далеко за примером ходить не нужно. Капитаном лучшей СНГ-команды по CS:GO около полугода назад стал молодой российский снайпер, который до этого успел зарекомендовать себя как отличный рифлер и внутриигровой лидер в QB Fire и Winstrike. Сам Кирилл к лишнему весу относится с юмором и даже вёл кулинарный проект на YouTube-канале российской команды.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Winstrike Team.

После периода адаптации Boombl4 удалось поставить игру «рождённых побеждать» на правильные рельсы. В 2020 году под его началом NAVI удалось впервые за долгое время вернуться в топ (сейчас команда занимает третье место в рейтинге HLTV), выиграв квалификацию BLAST Premier Spring в Лондоне и одержав яркую победу на IEM XIV, последнем LAN-ивенте до пандемии.

Михаил Dosia Столяров

Перечисляя киберспортивных «тяжеловесов» стоит вспомнить ещё одного российского игрока в CS:GO. X-GOD, как его называют за рубежом, запомнился как невозмутимый спортсмен, который сохраняет хладнокровие в любой, даже самой сложной ситуации. Прозвище прижилось и у нас: во многом стараниями медиа-службы Gambit, за которую Столяров выступал с 2016 по 2019 год.

Михаил начал профессиональную карьеру ещё в середине 2000-х и за это время успел выиграть множество титулов как в CS 1.6, так и в Global Offensive. Летом 2017 года X-GOD стал победителем мирового чемпионата PGL Major Kraków, а в следующем сезоне привёл сборную России к бронзовым медалям на WESG. Сейчас Столяров выступает за Mustang Crew.

Видео можно посмотреть на канале в YouTube.

Йеспер JW Вексель

Легенда шведского CS:GO по титулам ничем не уступает Dosia, к тому же продолжает выступать за Fnatic (топ-2 мирового рейтинга) и сейчас. Когда шведская пятёрка разрывала любого соперника, фанатам Counter-Strike пришлась не по душе дерзкая манера поведения игрока в публичном поле, в соцсетях и интервью. Йеспера за излишний вес и форму лица стали называть свиньёй.

Зрители постоянно напоминали JW о его прозвище: на турнирах некоторые хрюкали и пытались иными способами задеть шведа. Но со временем он стал вести себя намного скромнее, а обидное прозвище превратил в шутки. Вскоре доставать его этим почти перестали.

Хенрик AdmiralBulldog Анберг

Можно ещё вспомнить другого звёздного киберспортмена из Швеции – правда, этот играет не в CS:GO, а в Dota 2. Да и карьеру давно закончил, хотя изредка появляется на киберспортивных турнирах в качестве аналитика. Впрочем, после ухода из The Alliance в 2016 году он нашёл себе новое признание и стал официальным стримером родной организации.

Вопреки различным мнениям, никнейм «Бульдог» легендарный оффлейнер и победитель чемпионата мира The International 2013 выбрал не из-за собственной фигуры. А просто потому, что ему нравится эта порода собак. Но к шуткам про внешность Хенрик относится без какой-либо ненависти, пусть разговор об этом готов поддержать не с каждым.

Кстати, после ухода из киберспорта Хенрик занялся собой, начал ходить в спортзал и сумел достичь впечатляющих результатов:

Вон ChuaN Хок Чуань

Годом раньше главный дотерский турнир The International выиграла китайская команда Invictus вместе с малазийским легионером на позиции семи-саппорта. Уже тогда Чуань был довольно известным игроком, а через пару сезонов и вовсе стал одним из самых известных киберспортсменов в Юго-Восточной Азии. В 2018 году он завершил карьеру и тоже стал стримером.

В Поднебесной про его лишний вес, кстати, предпочитали не шутить – существует множество старых мемов о том, что Чуань в ярости страшен настолько, что может ударить соперника по матчу через монитор. Впрочем, по игроку этого не скажешь: в жизни он крайне приветлив и миролюбив.

Сейчас киберспортсмен уже не выглядит таким крупным, как раньше. Он немного сбросил вес и продолжает трудиться над собой:

В настоящее время в киберспорте остаётся достаточно много тяжеловесов. Только среди игроков в Dota 2 приходят на ум Agressif, zFreek, Armel и ещё несколько подобных персонажей. Впрочем, их остаётся всё меньше: например, вот так выглядел известный украинский мидер Владимир No[o]ne Миненко во времена выступления за Vega Squadron.

С тех пор ему удалось не только улучшить свои результаты (в составе Virtus.pro игрок побеждал на пяти мейджор-турнирах за последние три сезона), но и поправить физическую форму за счёт правильного питания и похода в зал. Чем не пример другим?