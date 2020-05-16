ТОП-5 причин собрать крутой комп. Во что поиграть на мощном ПК

Владельцы мощных и дорогих компьютеров определённо заслуживают игр, подходящих под собранное чудо. Таких, которые увлекут мелкими визуальными деталями и величественными пейзажами. Обладателям мощных ПК нет особого смысла знать минимальные системные требования, поэтому в подборке указаны исключительно рекомендованные.
Kingdom Come: Deliverance
Рекомендованные требования:
ОС: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Процессор: Intel Core i5-4670K
Оперативная память: 16 Гб
Видеокарта: GTX 1060 6 Гб или Radeon RX 580 8 Гб
В 1403 году в королевстве Богемия разгорелся конфликт между королём Вацлавом IV и его братом Сигизмундом. Тот наслал солдат-половцев на небольшое поселение Скалица, что послужило новым началом для Генри, сына местного кузнеца. Увидев смерть близких и разорение родного дома, он решает отомстить захватчикам, поэтому вступает на службу к пану Радцыгу. Теперь простому деревенскому парню предстоит научиться сражаться.
Проработанный до мелочей окружающий мир так и тянет его изучать. Жители деревень заняты ежедневными делами, живут по устоявшемуся режиму дня, а их одежда и доспехи реальны словно из музея. По живому лесу хочется не спеша прогуливаться часами. Ты будто на самом деле вдыхаешь аромат сырой после дождя травы.
Star Wars Jedi: Fallen Order
Рекомендованные требования:
Windows 7 / 8.1 / 10
Процессор: AMD Ryzen 7 1700 / Intel i7-6700K
Оперативная память: 16 Гб
Видеокарта: AMD RX Vega 56 / GTX 1070 / GTX1660Ti
Действие сюжета происходит после фильма «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов». Долгое время юному джедаю-падавану Кэл Кестис удавалось скрываться от Галактической империи, которая следит за исполнением Приказа 66. Для спасения друга он впервые за долгое время применяет свои силы, чем и раскрывает себя.
Вариантов остаётся немного: либо смерть, либо попытки помочь восстановить Орден джедаев. Придётся изучить новые возможности Силы и научиться сражаться на световых мечах.
Для фанатов есть много приятных моментов и мелких отсылок, а остальных может увлечь боевая система в стиле Souls-игр. Она удивительно удачно сочетается с фантастическими просторами и странными созданиями, что наполняют Вселенную.
Control
Рекомендованные требования:
Windows 10
Процессор: Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 1600X
Оперативная память: 16 Гб
Видеокарта: GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 580 AMD (для технологии трассировки лучей: GeForce RTX 2060)
Джесси Фейден приезжает в таинственную штаб квартиру Федерального Бюро Контроля для того, чтобы найти давно пропавшего брата. Здание оказывается пустым и, отыскав кабинет директора, девушка обнаруживает, что тот покончил с собой. Взяв в руки его пистолет, она переносится в иное измерение, где завершает испытание от тех, кто управляет организацией из тени.
Вся игра проходит в одном здании, но любой коридор может преподнести внезапный сюрприз, поэтому локации надоедать не успевают. Способности Джесси разбавляют обычный шутер от третьего лица. Сплошное удовольствие метать в кучки врагов стулья, столы и куски стен.
Metro Exodus
Рекомендованные требования:
Windows 10
Процессор: Intel Core i7-4770k
Оперативная память: 8 Гб
Видеокарта: GTX 1070 / RTX 2060 / AMD RX VEGA 56
После прошедшей ядерной войны прошло ровно четверть века. Несколько тысяч людей боролись за выживание в московском метро, тогда как от самой столицы остались лишь печальные руины.
После хорошей концовки прошлой части Metro: Last Light Артём покидает метро, Москву и возглавляет бойцов ордена «Спарты». Они отправляются в путешествие по диким землям России на модифицированном паровозе «Аврора». Главная задача — это добраться до нового убежища на востоке, и в долгой дороге предстоит пережить смену времён года и ужасы ядерной зимы.
В шутере напряжённые перестрелки от первого лица отлично сочетаются с исследованиями открытых локаций и подобием horror-атмосферы.
Red Dead Redemption 2
Рекомендованные требования:
Windows 10
Процессор: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X
Оперативная память: 12 Гб
Видеокарта: GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB
В 1899 году на Диком Западе после неудачного ограбления в городке Блэкуотер банда Ван Дер Линде вынуждена бежать скрываться от властей и охотников за головами. Артуру Моргану приходится выживать благодаря грабежам и перестрелкам. Постепенно в банде возникают внутренние противоречия, и герою предстоит сделать тяжёлый выбор: прислушаться к собственным идеалам или же проявить верность к тем людям, которые его вырастили.
Свободные путешествия по миру выглядят на PC ещё более зрелищно за счёт увеличенной дальности прорисовки, улучшенных теней и освещения, обновлённых текстур и растительности.
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