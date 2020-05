Преступная романтика. За что игроки полюбили Mafia

Неожиданный анонс переиздания трилогии Mafia приятно удивил игроков, ещё не успевших забыть об этой примечательной серии. Если вторая и третья части получат лишь небольшие улучшения графики, то Mafia: The City of Lost Heaven создают с нуля. Нас ждёт ремейк одной из самых ярких игр в истории. Потому сейчас самое время вспомнить, за что же Mafia так полюбилась игрокам.

Первая часть Mafia вышла в 2002-м. Тогда на волне успеха GTA её могли принять за очередной клон серии игр Rockstar. Только если открытый мир стал основой GTA и её главным стержнем, то в Mafia: The City of Lost Heaven он служил больше красивой декорацией для криминальной драмы. Истории таксиста Томаса Анджело, которого неудачное стечение обстоятельств затянуло в мир преступности, очень легко симпатизировать. Ведь на его месте мог оказаться каждый.

Именно история стала козырной картой первой Mafia. Следуя всем канонам лучших представителей жанра фикшена о мафии, сюжет игры цеплял своей искренностью. Он романтизировал криминал, демонстрируя, что с ним даже обычный человек может достичь высот, и в то же время показывал его грязную действительность и опасные последствия несоблюдения «кодекса чести», который зачастую оказывался довольно надуманным.



Во многом это заслуга сценариста и геймдизайнера Даниеля Вавры, который и сделал всех персонажей Mafia: The City of Lost Heaven столь яркими и живыми. Увы, его вклад в серию сильнее всего проявился только в первой части. Он покинул студию 2K Czech в 2009-м, то есть за год до релиза сиквела. Зато Вавра вполне успешно выступил со своей игрой Kingdom Come: Deliverance, которая реалистично показывает обычные будни Средневековья.

Реализм стал ключевой чертой и Mafia: The City of Lost Heaven. В ней нет сатиры GTA или безумия какой-нибудь Saint Row – лишь циничное повествование, за время которого Анджело получает почти абсолютную власть, но она оказывается настолько хрупкой, что всего один неудачный поступок способен разрушить её без следа. За резким взлётом одного человека и его столь же стремительным падением мы и наблюдали всю игру.

На этом фоне пустой открытый мир становится абсолютно неважным. В первой части Mafia было интересно стрелять и разъезжать на ретро-автомобилях – именно этим мы и занимались большую часть игры. А грамотно рассказанная история стала связующим элементом всех механик.

В Mafia II акцент тоже делался на сюжет, только вот старые фанаты приняли игру в штыки. Частично их понять можно, ведь былой романтики мафиозной жизни в сиквеле поубавилось. Виноват тут в основном акцент на новом главном герое. Ведь если Томас Анджело часто рефлексировал над своей жизнью и задавался неоднозначными вопросами, то Вито Скалетта регулярно решает вопросы грубой силой и пушками. Впрочем, тут важно понимать разницу между двумя протагонистами.



Томас – персонаж более зрелый и опытный. Его взгляды на жизнь уже успели сформироваться, однако резкое вовлечение в дела мафии заставляет его пересмотреть свои принципы и идеалы. По сути Томас вместе с игроком пытается осмыслить мир мафии и составить к нему хоть сколько-то однозначное отношение, что почти невозможно. Да и тропу преступника Анджело выбрал почти случайно, волей злого рока.



С Вито ситуация иная. Он с самого детства знаком с мелким криминалом, частично благодаря своему верному другу Джо. Для него сила равнозначна власти, это он ещё из армии усвоил. Путь Вито более ровный и целенаправленный, в нём нет места для лишних мыслей и сомнений. Именно сквозь такую призму и подаётся история Mafia II.

В сиквеле тоже хватает законов мафии, противостояния различных семейств, харизматичных персонажей и прочих атрибутов, которые и сделали Mafia: The City of Lost Heaven культовой. Только вот их изображение несколько изменилось, стало более доступным и даже приземлённым. Так ли это плохо? Судить трудно, ведь пока фанаты первой части тихо презирают и недолюбливают сиквел, для поколения своего времени Mafia II успела стать классическим шедевром.

Обе части серии объединяет главенство истории над игровым процессом. В Mafia II тоже был весьма условный, но невероятно красочный открытый мир. А миссии часто загоняли Вито в линейные, проработанные заранее локации. Такой стиль игры вполне удачный, учитывая важность сюжета. Опять же не стоит сравнивать серию с GTA. Игры Rockstar совсем о другом.

Но во время разработки Mafia III студия Hangar 13 решила улучшить геймплей, выведя его на первый план. К сожалению, креативных способов это реализовать разработчики не придумали. Потому третья часть известной серии посвящена захвату районов в худших традициях игр с открытым миром. Несколько десятков часов вы должны заниматься приблизительно одним и тем же.

Романтика мафии фактически исчезла. На смену пафосным и высоким мегаполисам Лост-Хэвен и Эмпайр-Бэй пришёл «одноэтажный» Нью-Бордо, а одной из центральным тем стало расовое неравенство. Не совсем этого ожидали от игры со словом Mafia в названии. Даже мафиози начали напоминать обычных отбросов общества и безумных преступников, лоск и правила кодекса чести превратились в условность. Нелюбовь игроков к Mafia III вполне ясна и даже заслуженна.

Тут важно не упустить тот факт, что в Mafia III всё ещё скрывается прекрасная история, пускай мафия и криминал в ней отошли на второй план. Линкольн Кейн, главный герой третьей части, стал воплощением ненависти, мести и обиды на весь мир. Он готов пойти на всё, чтобы отомстить обидчикам, которые разрушили его жизнь. Но путь Кейна постепенно разрушает и его самого. И несколько концовок показывают, как порой важно вовремя остановиться.

Все три части Mafia отличаются между собой радикально, пускай их сюжет частично связан. В основе каждой лежит сильная история, которая под уникальным углом рассказывает о буднях мафиозных семей и криминального мира в целом. Подобной беспристрастности в отношении выбранной темы среди видеоигр почти не найти.



Так что ремейк первой части и ремастеры остальных станут достойным поводом вернуться в мир криминала, полный трагедий и оборванных судеб. А кто-то благодаря переизданиям сможет впервые открыть для себя серию Mafia, которую неспроста считают культовой.