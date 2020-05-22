10 великолепных игр для девушки

От симулятора жизни до RPG в Древней Греции.

Многие девушки хотят играть не только в любовные новеллы на мобильных устройствах, но и в нечто более динамичное на ПК. В этой подборке рассказываем о 10 проектах разных жанров, которые могут завлечь в виртуальный мир как минимум на несколько часов.

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Серия The Sims

Без этого «пожирателя времени» список обойтись не мог. Про данный «симулятор жизни» вероятно слышали все. Запускаешь и через несколько дней замечаешь, сколько прошло реальных часов.

Сложно отрываться от идеального сюжета, который выстроила в своей голове! А богатые возможности строительства помогают в раскрытии творческого потенциала.

Stardew Valley

Ещё один «симулятор жизни», но на ферме, которую герой получает в наследство. Создаём персонажа и выполняем повседневные для деревенских жителей задачи: сажаем растения, разводим скот, занимаемся ремеслом. Постоянно работать невозможно, этому мешает шкала усталости. Чтобы отдохнуть, можно расслабиться в сауне, перекусить или просто лечь спать.

Жизнь героя будет постепенно разрастаться новыми событиями: знакомство с другими персонажами, развитие отношений между ними и даже возможное рождение детей.

Серия Syberia

Point-and-click квест с увлекательным сюжетом и харизматичными персонажами. Молодая юристка Кейт Уолкер отправлена на поиски Ганса Форальберга, единственного наследника фабрики, который создаёт механические игрушки. Её фирме нужно, чтобы тот подписал с ними контракт о продаже, но для начала нужно догнать таинственного владельца.

Серия Nancy Drew

Квесты, созданные по мотивам серии книг. Небольшие сюжеты строятся вокруг решения псевдомистической тайны, завязанной на призраках и древних проклятьях. Рациональная Нэнси Дрю не верит в существование сверхъестественного и всегда ищет «земной» ответ.

Обычный для игр жанра геймплей, где управление происходит лишь по щелчку мышки. Ходим по локациям, опрашиваем свидетелей, собираем улики и решаем головоломки.

Never Alone

Приключение девочки Нуны и милого песца, которые пытаются понять, почему надоевшая снежная метель не прекращается. Между героями можно переключаться в любой момент, чтобы общими усилиями решать головоломки и преодолевать препятствия.

Маршрут будет идти через ледяную тундру и пещеры, а на пути вам встретятся необычные герои фольклора народов Аляски: маленькие человечки, духи-помощники и Человек-метель.

Fran Bow

История 10-летней девочки, которая после гибели её родителей оказалась в психиатрической клинике Освальда. Выживать в жутких условиях ей помогает Мистер Полночь, чёрный котик с жёлтыми глазами. С помощью телепатии он общается с хозяйкой и поддерживает советами.

Управление в игре осуществляется с помощью мыши. А для продвижения по сюжетной линии, нужно выполнять простые головоломки и мини-игры.

Life is Strange

Интерактивная подростковая драма о «не такой как все» девочке Макс Колфилд. Она случайно спасает подругу детства Хлою Прайс, невольно пробудив способность управления временем. Вместе они стараются найти объяснение исчезновению звезды школы Рэйчел Эмбер. Игры со временем и «эффект бабочки» заметны в мелочах по ходу прохождения.

Приквел об отношениях Хлои и Рэйчел, хоть и с довольно условной вариативностью, раскрывает прошлые события и показывает героев оригинала в других обстоятельствах. Зная о том, что произойдет в их будущем, даже счастливая концовка навевает грусть.

Detroit: Become Human

Нелинейная история о недалеком будущем, где в обиход вошли андроиды для помощи в повседневных делах, например, домохозяйки или детективы. Осваивать управление в интерактивном кино достаточно легко, а множество возможных решений приводят к неожиданным последствиям.

Девушку, которая отдалённо знакома с играми, могут заинтересовать сериальные красавчики-актёры: Брайан Декарт («В стиле Джейн») и Джесси Уильямс («Анатомия страсти»).

Серия Tomb Raider

Фото: xbox.com

Лара Крофт с упорством мазохистки ищет путешествия с перестрелками, захватывающими видами и неизведанными гробницами. В перезапуске 2013 года упор сделан на то, что она ещё неопытна и становление уверенной в себе и независимой героини только начинается.

По сюжету мы видим, что она искренне волнуется за друзей и учится преодолевать трудности не как сверхчеловек с двумя пушками, а как учёный и исследователь.

Assassin's Creed Одиссея

Неуверенные попытки Ubisoft повести серию в направлении RPG привели к появлению главного женского персонажа — Кассандры. Причём играть за неё намного интереснее, чем за Алексиса, второго героя на выбор игрока. В диалогах харизматичная наёмница острит, ругается и в любой ситуации знает, что сказать.

Миром Древней Греции легко очароваться, чего только стоит небольшой живописный остров в начале. После получения личного корабля и возможности выйти в открытое море желание изучить всю карту лишь усиливается.