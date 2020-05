От Bloodborne до Uncharted: 7 лучших эксклюзивов PlayStation 4

PlayStation 4 не сразу сумела стать одной из самых популярных консолей в мире. Поначалу игроки жаловались, что на ней не хватает достойных игр. Но Sony вовремя подсуетилась и начала выпускать на PS4 первоклассные хиты, которые и стали главной особенностью консоли. К 2020 году на PlayStation 4 набралось предостаточно восхитительных игр. Но мы отобрали всего семь самых достойных эксклюзивов, в которые обязан сыграть каждый обладатель «соньки».

Bloodborne

Студия From Software уже успела зарекомендовать себя в качестве создателя невероятно сложных игр благодаря серии Dark Souls, но с Bloodborne разработчики превзошли сами себя. Игра по-прежнему осталась требовательной к игрокам, так ещё и скорость геймплея возросла в разы. Готовьтесь, что умирать вы будете часто. Однако таинственная и цепляющая история города Ярнам, в котором кровавые ритуалы сводят с ума и открывают доступ к существам из другого мира, поможет вам выдержать все невзгоды и достигнуть финала.

God of War (2018)

Изначально God of War была серией жестоких игр, в которых главный герой Кратос расправлялся с древнегреческими богами самыми ужасающими методами. Но God of War 2018 года стала более взрослой и, если так можно сказать, зрелой игрой. В ней Кратос переехал на Север, где обитают скандинавские боги, а также обзавёлся сыном Атреем. От былой ярости протагониста почти ничего не осталось, ведь теперь ему есть, кого терять. Так что сюжет стал более драматическим и взрослым. Сам геймплей тоже изменился, взяв многие элементы из RPG и серии Souls, а также став в разы масштабнее. Итог – одна их лучших игр не только на PlayStation 4, но и в принципе в игровой индустрии.

Gran Turismo Sport

Гоночная серия Gran Turismo всегда была о любви к автомобилям, а Gran Turismo Sport возвела эту любовь в абсолют. Если в игре есть какая-то трасса, то она воссоздана точь-в-точь с реальным аналогом. А уж сами автомобили тут выглядят и звучат так, что от жизни не отличить. При этом учтите, что освоить мастерство вождения в игре не так просто. Но если марки машин вы отличаете по звуку мотора, то Gran Turismo Sport – игра вашей мечты. Если же нет, то после многих часов за виртуальным рулём вы и сами не заметите, как станете почти экспертом в области автомобилей.

Journey

Journey вышла ещё на PS3, но уже тогда покорила сердца игроков и растрогала даже самых стойких людей. Но с выходом на PS4 её популярность возросла. В этой игре нет слов, а сама она напоминает грустную притчу о восхождении на вершину горы. Одна из примечательных возможностей игры – кооператив, во время которого в ваш мир могут прийти незнакомые люди. Взаимодействие и общение минимизировано, но всё равно между вами устанавливается незримая связь. И к концу игры вы ощутите, что вместе пережили нечто незабываемое.

Marvel's Spider-Man

О крутой и дорогой игре про Человека-паука фанаты Marvel мечтали долгие годы. И студия Insomniac Games в 2018 году исполнила их мечты, выпустив игру с простым названием Marvel's Spider-Man. В ней есть и огромный Нью-Йорк, по которому можно лихо летать на паутине, и большое количество узнаваемых персонажей, и интригующая история в лучших традициях комиксов. Мир Человека-паука разработчики перенесли в игровой формат с большой любовью к персонажу, это ощущается в каждом кадре. А если вы не любите Marvel и комиксы в принципе, то Spider-Man не перестаёт быть просто отличной игрой.

The Last of Us h

The Last of Us Part II выйдет совсем скоро, поэтому эта статья – отличный повод напомнить о первой части. С ней Naughty Dog навсегда изменила представления о том, как нужно делать кинематографические игры. История наёмника Джоэла и девочки Элли, которые стали вынужденными напарниками, вышла максимально пронзительной и искренней. Постапокалипсис в The Last of Us изображён на фоне историй простых людей с их бесконечными тревогами и бедами, им очень легко сочувствовать и сопереживать. Так что огромную любовь к игре фанатов понять можно.

Серия Uncharted

Приключенческая серия Uncharted может стать идеальным способом увидеть чудеса и секреты самых разных стран прямо из своего дома. Студия Naughty Dog через главного героя Нейтана Дрейка стала своеобразным гидом по древним руинам, забытым цивилизациям и огромным сокровищам. При этом каждая часть Uncharted отличается высокой динамикой и разнообразием происходящего. Порой кажется, что ты смотришь дорогой приключенческий боевик, а не играешь в игру. Уникальный и яркий опыт гарантирован.