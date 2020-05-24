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Чем сейчас занимаются игроки M5 (Moscow Five) 2011 по CS 1.6

Чем сейчас занимаются игроки M5 (Moscow Five) 2011
Иван Мику
Как сложилась судьба игроков легендарного состава Moscow Five по Counter-Strike
Один работает инженером, другой уехал в Азию. А Dosia до сих пор играет.
Киберспорт 0

Одной из самых ярких команд в Counter-Strike были, безусловно, Moscow Five. Можно долго вспоминать их победы на ASUS Winter, Intel Challenge, выступления на World Cyber Games и других турнирах. Или огненное противостояние с Virtus.pro – всё как полагается: с напряжёнными матчами, скандалами и переманиваем игроков.

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Жаль только, что в силу обстоятельств путь этого подразделения оказался недолгим. В середине 2012 года команда оказалась в кризисе, а на горизонте уже мелькала сомнительная перспектива в виде новой версии Counter-Strike — со временем Global Offensive полностью заменит старую добрую 1.6. Понравилась CS:GO далеко не всем игрокам M5.

Кроме того, в июне по делу о краже номеров кредитных карт задержали руководителя проекта Диму Смелого, который был душой и сердцем команды. Без него клуб существовать дальше не смог. Уже через месяц Moscow Five лишилась ростера по Counter-Strike 1.6, а игроки попытались найти себе новое место. Где же они сейчас?

Михаил Dosia Столяров

Легендарный X-God – единственный игрок Moscow Five, которого знают даже новые фанаты киберспорта. После перехода соревновательной Counter-Strike с версии 1.6 на Global Offensive Столяров с бывшими тиммейтами отправился в RUSH-3D, но спустя пару недель оказался в Virtus.pro, с которыми выиграл StarLadder StarSeries V.

За восемь лет карьеры в CS:GO он успел поиграть за Astana Dragons, HellRaisers, Gambit и другие яркие коллективы, а в историю мирового киберспорта вписал себя как единственный россиянин, который побеждал на мэйджоре – самом престижном чемпионате по Counter-Strike. После того триумфа на PGL Major 2017 в Кракове Михаил ещё два сезона провёл в Gambit Esports, а в 2019 году ушёл в инактив.

Почти год спустя он вернулся и продолжает выступления в составе Mustang Crew с малоизвестными талантливыми игроками. На прежний уровень, увы, выйти Dosia пока не смог: российский коллектив засветился лишь на нескольких региональных онлайн-турнирах, но проиграл там семь из семи матчей, попавших в статистику HLTV.

Сергей Fox Столяров

Пути двух братьев разошлись при появлении Astana Dragons. Михаил вместе с костяком команды и игроками NAVI отправился в новый суперклуб, Сергей же попробовал свои силы в KerchNET вместе с Blad3 и Kucher. К сожалению, удачным тот переход назвать нельзя – после локальных неудач состав распался, а в 2014 году Fox видели разве что на Voronezh Cup.

В конце года Столяров-старший вновь стал игроком M5, однако это было уже совсем другое время. Без Димы Смелого камбэк проекта выглядел очень бледно, а ростеры по Dota 2 и CS:GO не закрепились даже на региональном уровне. Спустя полгода Fox вновь отправился странствовать по разным командам. В 2017 году он стал тренировать новый ростер forZe, и затем ушёл в новую дисциплину PUBG. Неудачно.

После этого киберспортивный след Fox обрывается, хотя он изредка стримил Fortnite и PUBG для своих верных фанатов. Год назад он третий раз вернулся в Moscow Five, чтобы стать тренером академии. Вскоре проект закрыли, а Сергей полностью исчез из медиа-поля. По нашей информации, сейчас Столяров нашёл работу вне киберспорта и живёт с семьёй в Москве.

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Роман ROMJkE Макаров

Попробовал свои силы в составе RUSH-3D (уже по CS:GO) и ROMJkE. Но, в отличие от Столяровых, карьеру в новой дисциплине так и не продолжил. Роман сразу понял – это не его игра, а по 1.6 турниров проводили всё меньше и меньше. Видимо, распад Moscow Five стал последней каплей.

Макаров пропал на несколько лет, и появился в инфополе лишь в 2016 году. Тогда он дал пару интервью и написал блог, в котором всё объяснил – решил завязать с киберспортом и работает по специальности, в банковской сфере. Параллельно Роман отметил, что «помогает друзьям по бизнесу» и занимается защитой прав на интеллектуальную собственность.

В прошлом году, правда, ROMJkE опять заметили в киберспорте. Макаров готовил проект к The International 2019 по Dota 2 для одной из букмекерских контор и пообещал скоро вернуться с другими новостями, намекнув, что уже давненько связан с киберспортом. Но затем в очередной раз исчез.

Эдуард ed1k Иванов

В отличие от Романа, ed1k попытки закрепиться в CS:GO оставил не сразу. В 2013 году вместе с flamie и Dosia съездил на турнир в Копенгаген и принял участие в других чемпионатах под тэгом Nostalgie. Однако с новыми командами проект на достойном уровне соперничать не смог.

Чуть позже Иванов рассказал, что CS:GO считал пустой тратой времени, из-за чего много времени проводил в другой игре от Valve – Dota 2. В то же время киберспортсмен ясно показал, что изменения в киберспорте его не радуют, и вернуться хотел разве что в отдел продвижения какой-нибудь игры.

В последние годы ed1k стал от киберспорта ещё дальше. Он нашёл другую работу и много путешествует по странам Азии. На его страничке иногда появляются фотографии из Китая или Малайзии. Некоторые источники считают, что Иванов работает в рекламном бизнесе и вполне доволен своей жизнью без киберспорта.

Александр xek Зобков

Окончательную смерть любимой команды этот игрок не застал: xek покинул Moscow Five в марте 2012 года, когда у коллектива уже были проблемы. В блоге на сайте M5 Зобков заявил, что «больше не нужен команде» и ушёл в Vifort (там, кстати, занял место seized), а вскоре окончательно завершил карьеру.

После того, как Зобков повесил мышку на гвоздь, пришлось вспоминать высшее образование в РУДН и отправляться работать по специальности – старшим инженером. Сейчас xek никак не связан с киберспортом и живёт с супругой в Москве, ни с кем из бывших тиммейтов и знакомых по Counter-Strike не общается.

Дмитрий Смилянец

После ареста в Амстердаме основатель Moscow Five несколько лет провёл за решёткой – в 2015 году клуб возродили без его помощи. Однако, как и предсказывали многие, даже после выхода на свободу (Дима Смелый был освобождён из-под стражи в феврале 2018-го) вернуть былую славу московской команде так и не удалось.

При этом нельзя сказать, что попыток не было: Дмитрий открыл академию, под тэгом которой выступали молодые игроки по Dota 2, CS:GO и Fortnite. На сайте команды продаётся мерч, а на официальных страницах самого Смелого и M5 каждые несколько месяцев появляются воодушевляющие анонсы.

Вот одно из последних таких сообщений: «Моя команда будет укомплектована в 2019 году. В неё будут вложены весь опыт, что есть у меня, и все необходимые средства, чтобы поднять кубок в 2020». Первая часть так и осталась невыполненной, если не считать уже готовый ростер M5 Academy. Насчёт второй, увы, тоже есть сомнения.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: progamer.ru

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