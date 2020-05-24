Как сложилась судьба игроков легендарного состава Moscow Five по Counter-Strike

Одной из самых ярких команд в Counter-Strike были, безусловно, Moscow Five. Можно долго вспоминать их победы на ASUS Winter, Intel Challenge, выступления на World Cyber Games и других турнирах. Или огненное противостояние с Virtus.pro – всё как полагается: с напряжёнными матчами, скандалами и переманиваем игроков.

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Жаль только, что в силу обстоятельств путь этого подразделения оказался недолгим. В середине 2012 года команда оказалась в кризисе, а на горизонте уже мелькала сомнительная перспектива в виде новой версии Counter-Strike — со временем Global Offensive полностью заменит старую добрую 1.6. Понравилась CS:GO далеко не всем игрокам M5.

Кроме того, в июне по делу о краже номеров кредитных карт задержали руководителя проекта Диму Смелого, который был душой и сердцем команды. Без него клуб существовать дальше не смог. Уже через месяц Moscow Five лишилась ростера по Counter-Strike 1.6, а игроки попытались найти себе новое место. Где же они сейчас?

Михаил Dosia Столяров

Легендарный X-God – единственный игрок Moscow Five, которого знают даже новые фанаты киберспорта. После перехода соревновательной Counter-Strike с версии 1.6 на Global Offensive Столяров с бывшими тиммейтами отправился в RUSH-3D, но спустя пару недель оказался в Virtus.pro, с которыми выиграл StarLadder StarSeries V.



За восемь лет карьеры в CS:GO он успел поиграть за Astana Dragons, HellRaisers, Gambit и другие яркие коллективы, а в историю мирового киберспорта вписал себя как единственный россиянин, который побеждал на мэйджоре – самом престижном чемпионате по Counter-Strike. После того триумфа на PGL Major 2017 в Кракове Михаил ещё два сезона провёл в Gambit Esports, а в 2019 году ушёл в инактив.



Почти год спустя он вернулся и продолжает выступления в составе Mustang Crew с малоизвестными талантливыми игроками. На прежний уровень, увы, выйти Dosia пока не смог: российский коллектив засветился лишь на нескольких региональных онлайн-турнирах, но проиграл там семь из семи матчей, попавших в статистику HLTV.

Сергей Fox Столяров

Пути двух братьев разошлись при появлении Astana Dragons. Михаил вместе с костяком команды и игроками NAVI отправился в новый суперклуб, Сергей же попробовал свои силы в KerchNET вместе с Blad3 и Kucher. К сожалению, удачным тот переход назвать нельзя – после локальных неудач состав распался, а в 2014 году Fox видели разве что на Voronezh Cup.



В конце года Столяров-старший вновь стал игроком M5, однако это было уже совсем другое время. Без Димы Смелого камбэк проекта выглядел очень бледно, а ростеры по Dota 2 и CS:GO не закрепились даже на региональном уровне. Спустя полгода Fox вновь отправился странствовать по разным командам. В 2017 году он стал тренировать новый ростер forZe, и затем ушёл в новую дисциплину PUBG. Неудачно.

После этого киберспортивный след Fox обрывается, хотя он изредка стримил Fortnite и PUBG для своих верных фанатов. Год назад он третий раз вернулся в Moscow Five, чтобы стать тренером академии. Вскоре проект закрыли, а Сергей полностью исчез из медиа-поля. По нашей информации, сейчас Столяров нашёл работу вне киберспорта и живёт с семьёй в Москве.

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Роман ROMJkE Макаров

Попробовал свои силы в составе RUSH-3D (уже по CS:GO) и ROMJkE. Но, в отличие от Столяровых, карьеру в новой дисциплине так и не продолжил. Роман сразу понял – это не его игра, а по 1.6 турниров проводили всё меньше и меньше. Видимо, распад Moscow Five стал последней каплей.



Макаров пропал на несколько лет, и появился в инфополе лишь в 2016 году. Тогда он дал пару интервью и написал блог, в котором всё объяснил – решил завязать с киберспортом и работает по специальности, в банковской сфере. Параллельно Роман отметил, что «помогает друзьям по бизнесу» и занимается защитой прав на интеллектуальную собственность.



В прошлом году, правда, ROMJkE опять заметили в киберспорте. Макаров готовил проект к The International 2019 по Dota 2 для одной из букмекерских контор и пообещал скоро вернуться с другими новостями, намекнув, что уже давненько связан с киберспортом. Но затем в очередной раз исчез.

Эдуард ed1k Иванов

В отличие от Романа, ed1k попытки закрепиться в CS:GO оставил не сразу. В 2013 году вместе с flamie и Dosia съездил на турнир в Копенгаген и принял участие в других чемпионатах под тэгом Nostalgie. Однако с новыми командами проект на достойном уровне соперничать не смог.



Чуть позже Иванов рассказал, что CS:GO считал пустой тратой времени, из-за чего много времени проводил в другой игре от Valve – Dota 2. В то же время киберспортсмен ясно показал, что изменения в киберспорте его не радуют, и вернуться хотел разве что в отдел продвижения какой-нибудь игры.



В последние годы ed1k стал от киберспорта ещё дальше. Он нашёл другую работу и много путешествует по странам Азии. На его страничке иногда появляются фотографии из Китая или Малайзии. Некоторые источники считают, что Иванов работает в рекламном бизнесе и вполне доволен своей жизнью без киберспорта.

Александр xek Зобков

Окончательную смерть любимой команды этот игрок не застал: xek покинул Moscow Five в марте 2012 года, когда у коллектива уже были проблемы. В блоге на сайте M5 Зобков заявил, что «больше не нужен команде» и ушёл в Vifort (там, кстати, занял место seized), а вскоре окончательно завершил карьеру.



После того, как Зобков повесил мышку на гвоздь, пришлось вспоминать высшее образование в РУДН и отправляться работать по специальности – старшим инженером. Сейчас xek никак не связан с киберспортом и живёт с супругой в Москве, ни с кем из бывших тиммейтов и знакомых по Counter-Strike не общается.

Дмитрий Смилянец

После ареста в Амстердаме основатель Moscow Five несколько лет провёл за решёткой – в 2015 году клуб возродили без его помощи. Однако, как и предсказывали многие, даже после выхода на свободу (Дима Смелый был освобождён из-под стражи в феврале 2018-го) вернуть былую славу московской команде так и не удалось.



При этом нельзя сказать, что попыток не было: Дмитрий открыл академию, под тэгом которой выступали молодые игроки по Dota 2, CS:GO и Fortnite. На сайте команды продаётся мерч, а на официальных страницах самого Смелого и M5 каждые несколько месяцев появляются воодушевляющие анонсы.



Вот одно из последних таких сообщений: «Моя команда будет укомплектована в 2019 году. В неё будут вложены весь опыт, что есть у меня, и все необходимые средства, чтобы поднять кубок в 2020». Первая часть так и осталась невыполненной, если не считать уже готовый ростер M5 Academy. Насчёт второй, увы, тоже есть сомнения.