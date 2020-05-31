Чемпионы мира и надежды NAVI. Звёзды киберспорта, о которых давно ничего не слышно

Далеко не каждому киберспортсмену суждено зарабатывать миллионы и купаться в лучах славы. Но даже тех, кому удаётся оказаться в топе, болельщики способны быстро забыть – слишком быстро меняется киберспорт. Новые, яркие имена неизбежно отодвигают в тень тех, кого ещё совсем недавно видели звездой.

Денис seized Костин

Возраст: 25 лет

Российского рифлера Дениса Костина довольно долго считали одним из самых ярких представителей нашего региона в CS:GO. Зарекомендовав себя в dAT Team и zNation, в середине 2013 года он отправился в Natus Vincere. В составе «рождённых побеждать» он провёл больше четырёх лет, приложив руку к триумфу на ESWC 2015, ESL One: New York и другим победам NAVI.

В начале 2018 года двукратный финалист мэйджора окончательно покинул «рождённых побеждать» и отправился в странствия по СНГ-организациям. Но закрепиться seized не смог ни в Gambit, ни в Vega Squadron – о мировых финалах пришлось забыть. В этом году Костин выступал лишь за малоизвестные стаки, однако неделю назад получил приглашение в Cyber Legacy.

Рикардо Boltz Прэсс

Возраст: 23 года

На свой пик карьера бразильского игрока вышла в 2017-м. В середине года он с Immortals едва не выиграл PGL Major в Кракове (финал остался за Gambit), а к концу года получил неожиданное приглашение сыграть за лучшую команду мира SK Gamnig на EPICENTER в Санкт-Петербурге. Более того, команда выиграла даже с заменой, а Boltz признали одним из лучших игроков турнира.



Вернув SK топ-1 в рейтинге HLTV, Рикардо Прэсс продолжил играть с coldzera и FalleN. До конца года команда добавила к списку трофеев кубок BLAST Pro Series в Копенгагене и золото ESL Pro League. Но со временем бразильская пятёрка стала сдавать позиции, да и сам Boltz уже сверкал не так ярко. Сменив несколько клубов, сейчас он выступает за BOOM Esports с переменным успехом.

Тайлер Skadoodle Лэтхем

Возраст: 26 лет

Не повезло с карьерой и звезде американского Counter-Strike. Специалисты впервые заметили Тайлера ещё в 2013-м, когда он в составе iBUYPOWER щёлкал противников с AWP одного за другим. Некоторые видели в 19-летнем парне чуть ли не главную надежду региона на успех в CS:GO, и со временем он оправдал ожидания фанатов. После серии неудач на мейджорах уже в составе Cloud9 Лэтхем поднял над своей головой кубок ELEAGUE Major в Бостоне.

Но, как часто это бывает в CS:GO, после стремительного взлёта последовало болезненное падение. Большую часть 2018 года Cloud9 выступали, мягко говоря, не по-чемпионски, и к концу сезона организация оставила попытки построить состав вокруг Skadoodle. Попытки найти новый коллектив или хотя бы собрать боевой стак на квалификации к крупным турнирам успехом не увенчались, и Тайлеру пришлось заняться стримами.

Джерри EGM Лундквист

Возраст: 28 лет

Другой чемпион мира, только уже в Dota 2, тоже давно забыт. Вообще судьба легендарных The Alliance сложилась по-разному, но четыре игрока со временем нашли себе место в жизни. AdmiralBulldog стал популярным стримером, Loda развивает шведский клуб уже в качестве руководителя, s4 продолжает карьеру на мировом уровне, Akke растворился где-то на границе киберспорта и окружающего мира.



И только Джерри EGM Лундквист упрямо пытался продолжить карьеру киберспортсмена, хотя явно не мог сражаться на равных с молодыми талантами. После ухода из The Alliance в 2014 году он переиграл за десяток разных коллективов, большинство из которых болельщики вряд ли вспомнят, а каждый камбэк в родной клуб заканчивался провалом. Сейчас EGM изредка продолжает играть за шведские команды, но даже в регионе уже уступает другим коллективам.

Джеки EternaLEnVy Мао

Возраст: 28 лет

Будет неправильно говорить, что Джеки Мао со своими невероятными для игрока мирового уровня выходками сейчас находится в забытье, но это явно не тот Envy, которого мы видели год или два назад. Тогда канадец не пропускал ни один крупный турнир и не задерживался в роли свободного агента дольше, чем на неделю: чемпиона The Shanghai Major хотели видеть в своём клубе все, невзирая на сложный характер и странные игровые решения.



После неудачного The International 2018 с Fnatic Джеки продолжал выступления только в североамериканских командах, но со временем и у них пропал интерес к EnVy. Лишь изредка, собрав очередной яркий состав, «Энви» удаётся выигрывать отборочные на крупные турниры. Два месяца назад о нём вспомнили в Cloud9, но новым шансом в составе почти родной организации канадский керри не воспользовался. Ростер с треском проиграл все турниры и был распущен в начале мая.

Дмитрий Ditya Ra Миненков

Возраст: 25 лет

Дмитрий играл в DotA с 2007 года, и даже участвовал в региональных турнирах с разными миксами. Но настоящий прорыв совершил лишь семь лет спустя, за год проделав трудный путь из нон-про в NAVI. Там ему предстояла непростая задача: заменить покинувшего команду XBOCT и вместе с Dendi и SoNNeikO ознаменовать новую эру в истории Natus Vincere.



Надо сказать, болельщики и специалисты выдали Миненкову немалый кредит доверия. Тем более, что временами NAVI стали играть лучше (7-8 место на Manila Major, возвращение клуба на The International), да и к игре самого Ditya Ra претензий было не так много. Однако провал на TI6 быстро похоронил перспективы россиянина: после шквала внезапной критики он не сразу нашёл достойный клуб, а затем не смог заиграть на прежнем уровне ни в Vega, ни в Planet Dog, ни в DD.