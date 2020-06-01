Всё, что нужно знать о Valorant до релиза

Совсем скоро состоится всеобщий релиз онлайн-шутера Valorant от студии Riot Games, известной на весь мир благодаря League of Legends. До этого Valorant находилась в стадии закрытого бета-тестирования, так что далеко не каждый смог опробовать игру лично. А ведь она вполне может стать достойной заменой Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch и другим популярным шутерам. Рассказываем всё, что нужно знать о Valorant, чтобы вы были сразу же готовы тащить катки.

Что такое Valorant?

Основа геймплея Valorant будет понятна всем, кто играл в Counter-Strike. Игроки делятся на две команды по пять человек. Задача атаки – установить бомбу на специальной точке, защищающаяся команда должна помешать этому. При этом никто не запрещает просто перестрелять всех врагов. Всего нужно выиграть 13 раундов, причём после 12-го происходит смена сторон.



Казалось бы, классическая схема Global Offensive, даже стадия закупки перед началом раунда есть. Стрельба тоже напоминает о шутере Valve, ведь Riot Games при разработке консультировалась как раз с авторами CS. А особенностью Valorant стали герои (их тут называют Агентами) с уникальными умениями, которые помогут переломить ход битвы. Впрочем, роль спецспособностей тут не так важна, как в Overwatch. На первом месте стоит умение точно стрелять.

У каждого Агента по четыре скилла. Первый доступен сразу, пару других нужно докупить в магазине на стадии закупки, а ульта накапливается со временем. Умения простые, но разнообразные.Вы сможете создавать стены из льда, телепортироваться или запускать мины.

Если рассмотреть игру получше, то начинают проявляться более интересные нюансы. Например, расстояние между точками спауна игроков и зонами для закладки бомбы довольно маленькое, поэтому сражения начинаются практически с самого начала раунда. Серверы поддерживают тикрейт на 128 Герц, что позволит матчам протекать более плавно и гладко, ведь сервер и клиент будут чаще обмениваться данными.

А сюжет в Valorant есть?

Blizzard со своей Overwatch внесла новое негласное правило для онлайн-шутеров, согласно которому у них должен быть свой сюжет и лор. Valorant не стала исключением. Во вселенной игры однажды произошло загадочное событие под названием Первый Свет. Из-за него часть людей получили суперспособности. Таких уникумов начали называть радиантами.



Некоторые радианты начали использоваться свои силы, чтобы устраивать хаос по всему миру. Для противостояния им появились Агенты. Это тоже радианты, но уже стремящиеся установить порядок и мир. О противостоянии различных группировок радиантов и расскажет игра.

Какие герои (Агенты) есть в Valorant?

Все разные и опасные. Обзор персонажей в Valorant В мире животных: змеи, фениксы и совы.

На момент закрытой беты в Valorant было 10 героев. 11-го (Рейну) анонсировали на днях, но выйдет он уже после релиза игры. Все они отличаются уникальными умениями и стилем игры.

Видео доступно на Youtube-канале VALORANT.

Breach – мастер диверсий. Его основное умение позволяет оглушить врагов, что собьёт им прицел и ухудшит обзор. Покупные умения представляют собой заряды, которые проходят сквозь стены любой толщины. Первый заряд взрывается, второй слепляет. А ульта Агента оглушает врагов, подбрасывает их в воздух и наносит урон.

Видео доступно на Youtube-канале VALORANT.

Brimstone понравится тем, кто любит метать гранаты. Его основное умение позволяет запустить три дымовые гранаты, причём абсолютно в любые точки карты. Также он может выпускать зажигательную гранату или ускорить темп стрельбы союзников. Своей ультой герой призывает в любое место карты смертоносный луч, но для него нужно несколько секунд зарядки.

Видео доступно на Youtube-канале VALORANT.

Cypher подойдёт для позиционной обороны. Своим основным навыком он размещает малозаметную растяжку, которая выдаёт положение врага и замедляет его. Если враг не уничтожит растяжку, то она ещё и ослепит его. Ещё герой умеет ставить невидимую камеру, чтобы следить за точками на карте, и невидимые мины. Своей ультой Агент на секунду показывает расположение всех врагов на карте.

Видео доступно на Youtube-канале VALORANT.

Jett прекрасно рашит врага благодаря своей скорости. Своим основным умением она делает резкий рывок. Также она способна создавать дымовую завесу и подпрыгивать высоко в воздух. А ульта заменяет оружие на пять быстрых кинжалов, которые убивают с двух попаданий в корпус.

Видео доступно на Youtube-канале VALORANT.

Omen – выбор тех, кто любит просто стрелять. Его основное умение – дымовая граната в любую точку карты. При помощи дополнительных он телепортируется и кидает световую гранату. С помощью ульты он может телепортироваться в абсолютно любую точку карты.

Видео доступно на Youtube-канале VALORANT.

Raze – специалист по подрывной технике. Она способна запускать взрывного робота, ставить ранцы-бомбы и кидать кластерные гранаты. Ульта – ракетомёт с огромным уроном.

Видео доступно на Youtube-канале VALORANT.

Sage выступает в роли местного саппорта. Своим основным умением она лечит союзников. Также героиня может создавать стену изо льда и покрывать пол кристаллами, которые замедляют и выдают соперников. Ульта девушки воскрешает союзников с полным здоровьем.

Видео доступно на Youtube-канале VALORANT.

Sova – лучник-разведчик. Основным умением он выпускает стрелу-сонар, которая выдаёт ближайших противников. Ещё он умеет стрелять взрывными стрелами и выпускать дрона-разведчика. Своей ультой Сова выпускает по прямой лучи, проходящие сквозь всю карту и наносящие урон.

Видео доступно на Youtube-канале VALORANT.

Viper на использование всех умений тратит свой уникальный ресурс – токсин. Он может создавать стены из яда, ставить ядовитые мины и кидать ядовитые гранаты. Его ульта покрывает большую зону токсином, который наносит периодический урон врагам.

Видео доступно на Youtube-канале VALORANT.

Phoenix способен управлять огнём. Его основное умение – бросок огненного шара, который работает по принципу «Молотова». Однако сам Агент в огне лечится. Также Феникс может устанавливать стену огня, которая наносит урон врагам, которые через неё пройдут, и кидать особую вспышку света, которая ослепит врагов. Ультой герой запускает особый таймер и запоминает своё местоположение. После этого он может спокойно атаковать врагов, а когда время истечёт, то Феникс вернётся в начальную точку с прежним уровнем здоровья.

А что в Valorant с оружием?

В Valorant не так много видов оружия, зато каждое стреляет уникально. Всё оружие можно разделить на несколько типов: пистолеты, пистолеты-пулемёты, штурмовые винтовки, снайперские винтовки, дробовики и тяжёлые пулеметы.



Пистолеты наносят не так много урона, зато стоят дёшево. Пистолеты-пулемёты подойдут в тех раундах, когда на более дорогое оружие денег не хватило. Штурмовые винтовки – самый оптимальный вариант на всех дистанциях.



Снайперки помогут контролировать точки издалека, а дробовики и пулемёты пригодятся для раша.



Почти на каждое оружие из игры найдётся аналог из Counter-Strike: Global Offensive. Так что ветеранам CS должно быть комфортно.

А какие системные требования у Valorant?

Riot старалась сделать так, чтобы Valorant пошла у максимального количества игроков. Потому красотами графики пожертвовали в угоду оптимизации. В итоге шутер должен пойти почти у всех.

Минимальные системные требования

Операционная система: Windows 7/8/10 64-bit

Процессор: Intel Core 2 Duo E8400

Видеокарта: Intel HD 3000

Оперативная память: 4 ГБ

Рекомендуемые системные требования

Операционная система: Windows 7/8/10 64-bit

Процессор: Intel i3-4150

Видеокарта: GeForce GT 730

Оперативная память: 4 ГБ

А как сам геймплей выглядит?

Видео доступно на Youtube-канале VALORANT.

Видео доступно на Youtube-канале VALORANT.

Видео доступно на Youtube-канале VALORANT.

Riot Games сделала ставку на продвижение через стримеров и ютуберов, поэтому геймплейных кадров с Valorant предостаточно.

А где можно скачать Valorant?

Valorant: дата релиза и выхода

Клиент игры можно будет скачать на сайте игры. Valorant будет совершенно бесплатной.