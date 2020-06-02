5 самых нелюбимых игроками карт в World of Tanks

Критике подвергаются почти все игровые локации в World of Tanks, но есть карты, которые вспоминают недобрым словом чаще остальных. Мы собрали данные с форумов, опросов в социальных сетях и спросили мнение знакомых игроков. Так мы определили топ из пяти самых нелюбимых игроками карт.

Париж

Первая карта, которую игроки, мягко говоря, недолюбливают посвящена столице Франции. Несмотря на всю свою атмосферность и величественность (Эйфелевая башня выглядит очень круто даже в игре) — карта зашла только тем, кто любит кататься исключительно на тяжелобронированной технике. Париж является настоящим кошмаром для арты, а тесные и маленькие улочки не дают как следует развернуться средним и лёгким танкам.

Прохоровка

Идеальная карта для арты и лёгких танков, да и кустов хватает, чтобы противотанковые установки чувствовали себя в безопасности. Тогда что эта карта делает в этом списке? Дело в том, что многим эта локация не нравится по одной простой причине: на Прохоровке есть лишь два ключевых направления — это аллея и гора. Чаще всего игроки забиваются всей командой на аллее и стоят там весь бой, в то время как на другое направление ездит по два-три танка. Если в команде противника есть хотя бы один умный колёсник, то он без проблем пересветит всю аллею. Однако стоит только лёгким танкам отправиться в ангар, как начинается 15-минутное стояние в кустах.

Минск

Столица Беларуси, где находится главный офис компании, которая сделала World of Tanks, была принята игроками холодно. Многие ставят Минск во всевозможные антитопы и называют чуть ли не худшей картой в игре. Разработчики собираются переделывать локацию, так как негативных отзывов от игроков стало неприлично много.



Минск можно описать одним предложением: два коридора с домами по углам. В левой части карты происходит… да ничего, собственно, не происходит — тяжёлые танки стоят за домами весь бой. Если ты вздумаешь атаковать, то тебя расстреляют с противоположной стороны карты. В правой части происходят обмены выстрелами из-за углов домов. К тому же эта карта совершенно непригодна для любителей ПТ — кустов на ней мало, позиций, с которых можно скрытно расстреливать противников нет.

Затерянный город

Карта Затерянный город даже после переделки оказалась невостребованной игроками. Город стал меньше и простреливается почти с любых позиций, на двух флангах (левом и правом) — открытое пространство. Стоит только засветиться, как тут же в тебя прилетит от арты. Если атаковать по флангам, то тебя легко расстреляют с базы. Приходится либо стоять на фланге и ждать ошибок противника, либо пытаться что-то сделать в городе на тяжёлых танках. Геймплей на этой карте очень скучный и унылый. Больше сказать о ней нечего.

Граница Империи

Для средних и тяжёлых танков карта неплоха, если действовать на опережение. Для всех остальных классов техники она неиграбельна. Большую часть карты занимают горы, которые не объехать и не прострелить арте. Из-за чего мы имеем всего три основных разъезда. Если в центре карты происходит турбослив — считай, что всё пропало, так как повлиять на ситуацию с закрытых горами флангов невозможно. Карта поражает обилием быстрых выигрышей и сливов.



А какие карты для вас являются самыми нелюбимыми в World of Tanks?