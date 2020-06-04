Её фанатом является Киану Ривз. Лучшие образы королевы русского косплея Ирины Мейер

Ей пророчили карьеру модели, но она стала одним из самых ярких представителей косплей-индустрии. В этой подборке мы собрали самые запоминающиеся работы Ирины Мейер.

Красота дня: Ирина Мейер Один из лучших косплеев на Трисс Меригольд от девушки из России.

Настоящая фамилия Ирины — Пирожникова. Псевдоним Мейер она взяла, чтобы зарубежным фанатам было проще его выговорить. Родилась девушка в Одессе 12 января 1997 года.



В подростковом возрасте Ирина переехала с мамой в Подмосковье. С раннего детства она занималась танцами и гимнастикой. Из-за прекрасных внешних данных ей пророчили карьеру модели, но индустрия моды не заинтересовала её. Ирина увлеклась японской культурой и мультиками, в частности аниме.



Постепенно её увлечение переросло в нечто большее — Ирина начала копировать персонажей из аниме, подбирала оригинальные наряды, хоть и сделанные на коленке, и красила волосы в зелёный цвет. Ирина вспоминает, что для первого перевоплощения ей пришлось покрасить волосы зелёнкой. Сверстники не понимали её увлечения, считали её фриком и не такой, как все.



Косплеерша и не скрывает: её первые работы были далеки от идеала, а когда она начинала заниматься косплеем в 11 лет, такого понятия, как косплей, в России ещё не существовало. После того как девушка набралась опыта и съездила на Игромир-2014, где предстала в образе Харли Квинн, о ней заговорил весь мир. Её стали приглашать на большие мероприятия и предлагать рекламные контракты. Ей стали подражать, её стали копировать и приводить в пример.

Ирина Мейер с Киану Ривзом

Творчеством девушки восхищаются мексиканцы, которым очень понравился её образ принцессы Ацтеков из Civilization Online, известный актёр Киану Ривз и даже японский геймдизайнер Хидэо Кодзима. Причём Кодзима сам связался с девушкой и предложил ей познакомиться, будучи очарованным её косплеем на Ви из вселенной Cyberpunk 2077.

Харли Квинн

Соня Блейд из Mortal Kombat

Цирилла из The Witcher 3 в стилистике Cyberpunk 2077

Цирилла из The Witcher 3 в японской стилистике

Ви из Cyberpunk 2077

Трисс Меригольд из The Witcher 3

Лара Крофт из серии игр Tomb Raider

Рейн из BloodRayne

Стервелла Де Виль из анимационного фильма «101 далматинец»

Принцесса Ацтеков из Civilization Online

Demon Hunter из вселенной Diablo 3

DVa из Overwatch

Клеопатра из Assassin’s Creed Origins