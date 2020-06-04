Её фанатом является Киану Ривз. Лучшие образы королевы русского косплея Ирины Мейер

Ей пророчили карьеру модели, но она стала одним из самых ярких представителей косплей-индустрии. В этой подборке мы собрали самые запоминающиеся работы Ирины Мейер.
Настоящая фамилия Ирины — Пирожникова. Псевдоним Мейер она взяла, чтобы зарубежным фанатам было проще его выговорить. Родилась девушка в Одессе 12 января 1997 года.
В подростковом возрасте Ирина переехала с мамой в Подмосковье. С раннего детства она занималась танцами и гимнастикой. Из-за прекрасных внешних данных ей пророчили карьеру модели, но индустрия моды не заинтересовала её. Ирина увлеклась японской культурой и мультиками, в частности аниме.
Постепенно её увлечение переросло в нечто большее — Ирина начала копировать персонажей из аниме, подбирала оригинальные наряды, хоть и сделанные на коленке, и красила волосы в зелёный цвет. Ирина вспоминает, что для первого перевоплощения ей пришлось покрасить волосы зелёнкой. Сверстники не понимали её увлечения, считали её фриком и не такой, как все.
Косплеерша и не скрывает: её первые работы были далеки от идеала, а когда она начинала заниматься косплеем в 11 лет, такого понятия, как косплей, в России ещё не существовало. После того как девушка набралась опыта и съездила на Игромир-2014, где предстала в образе Харли Квинн, о ней заговорил весь мир. Её стали приглашать на большие мероприятия и предлагать рекламные контракты. Ей стали подражать, её стали копировать и приводить в пример.
Ирина Мейер с Киану Ривзом
Творчеством девушки восхищаются мексиканцы, которым очень понравился её образ принцессы Ацтеков из Civilization Online, известный актёр Киану Ривз и даже японский геймдизайнер Хидэо Кодзима. Причём Кодзима сам связался с девушкой и предложил ей познакомиться, будучи очарованным её косплеем на Ви из вселенной Cyberpunk 2077.
Харли Квинн
Соня Блейд из Mortal Kombat
Цирилла из The Witcher 3 в стилистике Cyberpunk 2077
Цирилла из The Witcher 3 в японской стилистике
Ви из Cyberpunk 2077
Трисс Меригольд из The Witcher 3
Лара Крофт из серии игр Tomb Raider
Рейн из BloodRayne
Стервелла Де Виль из анимационного фильма «101 далматинец»
Принцесса Ацтеков из Civilization Online
Demon Hunter из вселенной Diablo 3
DVa из Overwatch
Клеопатра из Assassin’s Creed Origins
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