Гретцки, Смолов и Леклер. Спортсмены, которые на карантине ушли в киберспорт

С начала марта весь мировой спорт оказался парализован – коронавирус отправил на карантин футболистов, баскетболистов и автогонщиков. Кто-то пытался тренироваться дома, другие занялись творчеством и проводили время с семьёй.

Однако некоторые звёзды отечественного и мирового спорта не смогли долго прожить без духа соревнований и обратили внимание на киберспорт. Оказалось, что некоторые обладают большим талантом не только в реальном спорте, но и в игровых аналогах.

Леклер и Норрис – в F1 2019

Шарль Леклер Фото: Mark Thompson/Getty Images

Автогонщикам переход из реальных соревнований в виртуальные дался легче других. Пилоты Формулы-1 постоянно проводят тренировки на симуляторе, к тому же игра F1 2019 близка к реальным гонкам. Разработчики неплохо поработали над трассами и настройками болидов, поэтому привыкнуть к управлению на игровом руле было несложно.

Анонсу виртуального Гран-при от организаторов Ф-1 больше всех обрадовался пилот McLaren Ландо Норрис. Он и ранее проводил для фанатов трансляции на Twitch, а во время карантина делает это почти каждый день. Причём играет не только в F1, а пробует разные гоночные симуляторы или даже шутеры.

Для Шарля Леклера из Ferrari стримы стали открытием, но он быстро освоился и с удовольствием гоняет по виртуальным трассам, между делом общаясь со зрителями. В отличие от Норриса, которого в официальных гонках виртуальной F1 преследуют неудачи, пилот из Монако одержал несколько побед подряд, обгоняя своих коллег, приглашённых гостей и даже реальных киберспортсменов.

Кстати, на трансляциях Virtual Grand Prix было на кого посмотреть и кроме представителей F1. Боссы Формулы-1 приглашали погонять игрока в крикет Бена Стокса, гольфиста Айана Поултера и даже футболистов, среди которых голкиперы Тибо Куртуа и Джанлуиджи Доннарумма.

Вратарь мадридского «Реала», комментируя завершение карантина, признался – он хорошо провёл время в F1 2019, хоть до призовых мест и не добрался. «Я много играл в видеоигры, участвовал в разных турнирах. Увидел, что многие спортсмены тоже увлеклись геймингом. Из-за карантина интерес к миру киберспорта существенно возрос», – отметил Куртуа.

Ассенсио и Бэйл – в FIFA 20

Гарет Бэйл Фото: Stu Forster/Getty Images

Однако большинство футболистов всё же предпочитает симуляторы главной игры с мячом. Тем более что свои чемпионаты по FIFA 20 в период самоизоляции проводили различные лиги и клубы, спортивные организации, СМИ и букмекерские конторы. Одноклубник Куртуа Марко Ассенсио, например, уверенно выиграл несколько благотворительных чемпионатов в Испании.

А в Англии мяч на мышку успели поменять сразу несколько звёзд футбола. Игроки АПЛ, среди которых Гарет Бэйл, Джордан Пикфорд и Рубен Лофтус-Чик, с удовольствием принимают участие как в клубных активностях, играя с болельщиками, так и в благотворительных турнирах. Игроки помогают собирать средства на борьбу с коронавирусом, не отрываясь от любимой игры.

Фото: РИА Новости

В России тоже прошло несколько онлайн-чемпионатов, причём не только по FIFA, но и по PES 2020 (именно там лицензированы команды РПЛ). «Зенит» в большинстве случаев представлял Артём Дзюба, который смог выиграть несколько матчей у киберспортсменов. В «Спартаке» и ЦСКА главными киберспортсменами тоже почему-то стали форварды – Александр Соболев и Фёдор Чалов.

Смолов и Зинченко – в FIFA 20

Фото: James Baylis — AMA/Getty Images

Однако виртуальный футбол, как выяснилось во время карантина, интересует не всех. Например, нападающий Фёдор Смолов свободные часы потратил на любимую Counter-Strike: выиграл шоу-матч у украинской команды Александра Зинченко, поучаствовал в благотворительном турнире, а также обновил инвентарь и апнул рейтинг.

Российские и украинские футболисты сыграли в CS:GO, команды возглавили Смолов и Зинченко

Ещё бы: Смолов за две недели провёл в CS:GO более 120 часов, в основном играя с бывшим тиммейтом по «Локомотиву» Рифатом Жемалетдиновым. Некоторые считают, что при желании Фёдор мог бы стать киберспортсменом, без труда выступая на региональных турнирах.

От другого нашего легионера Александра Головина киберспортивных новостей не так много. Но его аккаунт в Steam подтверждает, что хавбек «Монако» тоже заходил и в CS:GO, и в свой любимый PUBG. В феврале Саша жаловался киберспортсмену Draynis, что из-за плотного графика времени почти не остаётся и на топовом уровне играть получается хуже. Теперь Головин наверняка наверстал упущенное.

Стреляет не хуже киберспортсменов! Головин в прямом эфире показал, как надо играть в PUBG Хавбек «Монако» провёл стрим вместе с экс-игроком NAVI и профессиональным комментатором. Стрелять Саша не разучился.

Дюрант – в NBA 2K20, Овечкин – в NHL 20

Фото: Getty Images

Баскетболистам и хоккеистам чуть труднее. Компьютерные версии их видов спорта не так хорошо проработаны и для профи выглядят слишком аркадно. Например, разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс назвал NBA 2K20 «мусорной игрой» и демонстративно отказался от участия в различных виртуальных лигах. Зато последовал примеру Смолова и отправился играть в шутер Call of Duty.

Зато другие игроки НБА, в числе которых Донован Митчелл и Кевин Дюрант, от баскетбола отказываться не стали. Проводили дружеские виртуальные турниры и отдельные стримы для любимых фанатов. Однако с головой в киберспорт уходить не решились, отмечая, что для них это всего лишь развлечение.

Хоккеисты порадовали поклонников разве что шоу-матчами. Александр Овечкин в виртуальной дуэли победил Уэйна Гретцки по разнице шайб, хотя главной победой оба участника назвали собранные на благотворительность $ 16 тыс. А заочная дуэль за звание лучшего снайпера НХЛ будет продолжена, как только кошмар коронавируса останется позади.