5 самых комфортных карт в World of Tanks

Пользователь reddit под никнеймом TollhouseFrank в прошлом году провёл глобальный опрос, по результатам которого узнал, какие карты игроки считают лучшими и худшими в World of Tanks. Про топ-5 худших карт мы писали ранее, и три карты, перечисленные в нашем топе, совпали с топом пользователя. В этот раз мы решили выделить пять самых комфортных карт, ориентируясь как на топ TollhouseFrank, так и на мнение игроков в социальных сетях и на форумах.

5 самых нелюбимых игроками карт в World of Tanks Их просят переделать, либо вывести из игры.

Редшир

Эта карта находится в лидерах во многих топах и опросах. Кроме того, «Редшир» отправляют в чёрный список реже остальных карт. Локация хороша тем, что на ней может найти себе применение любой класс техники.



Тяжёлые танки обычно отправляются воевать на фланг к дирижаблю, противотанковые установки стоят на холмах в центре карты, средние танки пытаются занять замок, а лёгкие танки катаются на центре и подсвечивают тех, кто перекатывается к дирижаблю и стоит на холмах. Это одна из немногих карт, где в общем-то неважно на какой респ ты попал: реализовать свой потенциал можно на любой позиции, действуя как агрессивно, так и от базы.

Малиновка

В игре осталось не так много открытых локаций, где лёгкий танк может что-то насветить. «Малиновка» — одна из таких карт. Ещё она комфортна для артиллерии. Если в команде есть грамотный свет, то он сможет засветить противника уже на первых секундах боя без потери своей жизни или здоровья. Но если лёгкие танки умирают, то начинается классическое стояние в кустах.



«Малиновка» — одна из самых старых и узнаваемых карт в игре. Она не терпит быстрых прорывов и необдуманных рашей. Единственное направление, которое стоит занимать быстро — это гора. Если первый занял позицию за мельницей, то можешь легко выбить противника с горы. Но если он уйдёт в лес, а живого света в команде не окажется, то бой может продлиться все 15 минут. В этом случае ничейный результат будет очень вероятным исходом.

Степи

Ещё одна открытая карта, где роль первой скрипки исполняют лёгкие танки и арта. Но и остальным танкам на «Степях» всегда есть чем заняться. В целом, геймплей на этой карте получается интересным и разнообразным.



С обеих сторон карты есть укрытия в виде кустов и камней — идеальная позиция для отстрела в начале боя. В то время как лёгкие танки пытаются что-то насветить на центре, а в середине боя пробиться к арте, опять же, через центр, тяжёлые, средние танки и противотанковые установки отправляются на два фланга — верхний и нижний.



Верхний фланг (игроки называют его «камни») — более закрытый, чем нижний. Он прежде всего удобен для игроков на медленных тяжёлых танках с хорошей бронёй. Нижний фланг больше, чем верхний, к тому же он открыт для артиллерии. Быстрые тяжёлые танки пытаются продавить его при помощи средних танков и стоящих на пригорке ПТ. Если твоя команда сумела прорваться через один из флангов, считай, победа у тебя уже в кармане.

Вестфилд

«Вестфилд» выглядит очень красиво и величественно: на карте очень много зелени и густой растительности, в центре расположен небольшой городок и разбитый, красивый мост. Все направления на карте сбалансированы по респам. Да, на противотанковых установках на «Вестфилде» играть очень сложно, но зато это отличная карта для тех, кто ПТ не выносит.



Единственный минус — танки появляются на двух разных респах, нижнем и верхнем. Порой тяжёлые медленные танки ставят на нижний респ и им приходится тратить много времени, чтобы добраться до центра карты, где происходит стычка тяжелобронированной техники. Средние и лёгкие танки обычно пытаются захватить фланг и прорваться через него к базе.



Что касается арты: «Вестфилд» — это настоящий рай для неё. Если вы качаете стоковый тяжёлый танк среднего уровня, то лучше отключайте «Вестфилд». Артиллерия вам жизни не даст.

Эль-Халлуф

В топе TollhouseFrank нет ни «Эль-Халлуфа», ни «Песчаной реки» — и это очень странно, учитывая, что эти карты редко попадают в чёрный список игроков. «Эль-Халлуф» — это первая пустынная карта в игре, после которой уже появилась «Песчаная река» и «Аэродром». Она почти сразу же полюбилась игрокам, которые оценили не только её уникальность, но и продуманность.

Обе базы на «Эль-Халлуфе» расположены за холмами, а посередине карты находится пересохшая река. Ключевых зон на карте немного. Основные боевые действия ведутся на горке слева и на пляже справа. Противотанковые установки стоят на холмах, либо помогают тяжёлым танкам на горе. Средние танки комфортно себя чувствуют на всех направлениях. Если вы любите поиграть на арте, то наверняка сможете выносить с «Эль-Халлуфа» немало урона, так как закрытых мест на карте всё-таки мало. В целом, эта пустынная карта получилась сбалансированной и интересной. На ней решает не стечение обстоятельств, а индивидуальный скилл каждого из игроков.



Не забывайте, что любой подобный топ — субъективный. У каждого игрока свой любимый пул карт, тем более что в игре уже более 30 локаций. Мнение, конечно, у всех разное, но перечисленные в нашем топе карты редко попадают в чёрный список и, в целом, нравятся игрокам.